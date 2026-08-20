La Casa Blanca lo confirma: Toyota, Honda y GM mudan producción de México a EEUU por aranceles de Trump

La Casa Blanca atribuye a su estrategia comercial una “reconstrucción” del sector, mientras tres fabricantes reubican modelos clave desde Baja California y Guanajuato hacia Texas, Indiana, Tennessee y Kansas, con inversiones multimillonarias

Guardar

La Casa Blanca presume una “reconstrucción” de la industria automotriz estadounidense. Detrás de ese discurso hay un dato incómodo para México: al menos tres de las armadoras más grandes del mundo están sacando líneas de producción del territorio nacional para instalarlas en Estados Unidos, como respuesta directa a la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Toyota mueve la Tacoma de Baja California a Texas

Toyota anunció una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas, y trasladar ahí parte de la producción de la pickup Tacoma que hoy sale de Baja California. El movimiento generará 2 mil empleos en suelo estadounidense y duplicará el tamaño de esa planta.

PUBLICIDAD

El traslado será gradual, en un periodo aproximado de cuatro años, con arranque de la nueva línea en 2030 y una capacidad adicional estimada de 150 mil unidades anuales. La compañía aclaró que seguirá fabricando la Tacoma en Guanajuato, por lo que no se trata de un abandono total de sus operaciones mexicanas, aunque sí de una pérdida concreta de producción y empleos para Baja California.

La empresa amplía su planta de San Antonio, duplica su tamaño y promete 2,000 puestos, con un traslado gradual de cuatro años; la nueva línea arranca en 2030 y suma 150,000 unidades. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Honda le da la vuelta a Guanajuato con el nuevo Civic

El caso de Honda es uno de los más citados como primer movimiento firme de una gran automotriz japonesa. La compañía canceló el plan de fabricar el Civic híbrido de próxima generación en Guanajuato —donde la producción arrancaría en noviembre de 2027— y en su lugar decidió construirlo en Indiana, a partir de mayo de 2028, con una capacidad anual proyectada de 210 mil unidades.

PUBLICIDAD

Según fuentes citadas por Reuters, Honda había elegido originalmente México por sus menores costos de manufactura, pero el riesgo arancelario hizo inviable el proyecto en esas condiciones. Si la planta de Indiana no alcanza a cubrir la demanda, la empresa buscaría importar vehículos desde países no afectados por los gravámenes, antes que retomar la producción mexicana.

GM saca el Blazer y el Equinox hacia Tennessee y Kansas

General Motors, por su parte, destinará 4 mil millones de dólares a trasladar la fabricación del Chevrolet Blazer y el Equinox desde plantas mexicanas hacia instalaciones en Tennessee y Kansas. A la par, moverá la producción del Buick Envision de China a Kansas, en un movimiento que la compañía presenta como expansión de capacidad, pero que en los hechos resta manufactura a México.

PUBLICIDAD

GM ya había reconocido que el costo de los aranceles le pesa: proyecta un gasto arancelario bruto de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 millones de dólares en 2026, cifra que podría representar más del 20% de su utilidad operativa.

Los datos de Banco Base muestran el peor retroceso para un mes de julio desde 2021, con descensos marcados en Nissan, Mazda y Volkswagen, mientras el mercado estadounidense reduce su participación de 79.3% a 75.9%. REUTERS/Toya Sarno Jordan/Archivo

Trump ya lo había advertido: “no las queremos aquí”

Lo que hoy presume la Casa Blanca no es improvisado. Desde febrero de 2025, Trump ya había amenazado directamente a las armadoras que producían en México: “En México están construyendo plantas de automóviles por todos lados para fabricar coches y venderlos en Estados Unidos. Yo digo: ‘de ninguna manera, no van a hacer eso’. Vamos a imponer grandes aranceles a esos automóviles”, declaró a Fox News.

PUBLICIDAD

Un año después, el 27 de julio de 2026, durante una visita a un centro de pruebas de General Motors en Michigan, se atribuyó el traslado de producción desde México y Canadá hacia territorio estadounidense, citando expresamente a Toyota, Hyundai y otras armadoras que “están reubicando la producción de nuevo en EEUU”. Sin embargo, ese mismo discurso ha sido cuestionado: entre junio de 2025 y junio de 2026 Michigan perdió alrededor de 4 mil empleos en manufactura automotriz, y la industria automotriz estadounidense perdió 29 mil puestos durante 2025, en plena era arancelaria.

Contraofensiva desde Detroit

El giro es que las mismas armadoras que trasladan producción hacia EU también presionan contra Washington. Ford, GM y Stellantis advirtieron —en un reporte exclusivo de Reuters— que la propuesta estadounidense de exigir que 50% de las partes de un vehículo se fabriquen en Estados Unidos, dentro de la revisión del T-MEC, les sumaría al menos 2 mil millones de dólares anuales en costos por empresa. La próxima ronda de negociaciones está fijada para septiembre en Washington.

PUBLICIDAD