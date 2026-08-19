Ralph Orquín, jugador que rechazó renovar con América, estaría a punto de dar el salto a Europa

El defensa tomó en enero la ruta de la libertad para negociar sin traspaso y ya movería su futuro en el Viejo Continente, con el Eyüpspor como el más avanzado en las negociaciones. (Inbstagram/ @ralphorquin)

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El nombre de Ralph Orquín vuelve a colocarse en el radar del futbol internacional.

El lateral izquierdo de 23 años, surgido de las fuerzas básicas del Club América, tomó la decisión en enero de rechazar renovar contrato con las Águilas para quedar libre y abrirse camino hacia Europa.

Hoy, su futuro parece más cerca que nunca de concretarse en el Viejo Continente. Aunque todavía no existe un anuncio oficial, el Eyüpspor de Turquía aparecería como el club con mayor ventaja en las negociaciones, mientras que equipos de Alemania, Bélgica y España también habrían mostrado interés en su perfil.

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La decisión de no renovación con América

El punto de quiebre en la carrera de Orquín se dio cuando optó por no extender su vínculo con América, buscando libertad contractual.

La estrategia fue clara: no firmar para negociar como agente libre. En su momento, el periodista Julio Ibáñez adelantó que la intención era abrirle camino hacia Europa, mientras que autoridades como César Luis Merlo confirmaron que Ralph había tramitado su pasaporte español, clave para jugar como comunitario.

Ese movimiento lo dejó fuera de los planes de Coapa, pero le abrió la posibilidad de negociar directamente con clubes europeos, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

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El interés europeo por Ralph

En las últimas semanas, el nombre de Orquín volvió a colocarse en la agenda internacional.

Eyüpspor (Turquía) : aparece como la opción más concreta, con pláticas avanzadas.

Alemania y Bélgica : existen propuestas en la mesa, aunque sin definición clara.

España : su pasaporte comunitario lo convierte en un perfil atractivo para clubes que buscan reforzar la banda izquierda.

Reactivación mediática: cuentas como Jóvenes Futbolistas MX y portales como 365Scores retomaron el tema, colocando al turco como favorito.

Este abanico de posibilidades refleja que el jugador está en un momento clave de su carrera, con varios caminos abiertos.

Perfil y cualidades

El atractivo de Orquín no solo radica en su condición contractual, sino también en sus características deportivas.

Posición natural : lateral izquierdo, con capacidad de jugar como carrilero.

Experiencia en Liga MX : 52 partidos y 6 asistencias entre América y Juárez.

Resistencia física : recorrido constante por la banda y buena condición atlética.

Edad óptima: a los 23 años combina juventud con experiencia profesional.

Estas cualidades lo convierten en una apuesta de bajo riesgo y alta proyección para clubes europeos que buscan reforzar sus bandas.

En este sentido, Ralph Orquín estaría a punto de dar el salto a Europa, con Turquía como destino más inmediato, pero con Alemania, Bélgica y España aún en la conversación. La historia comenzó con el adelanto de Julio Ibáñez, se confirmó con el detalle del pasaporte español por César Merlo, y hoy se reactiva gracias a medios como 365Scores. Todo apunta a que el lateral mexicano está cerca de cumplir su sueño europeo.

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