¿Cómo preparar quesabirrias? receta para preparar este clásico mexicano en casa

Tres quesabirrias rellenas de carne deshebrada y queso fundido reposan en un plato junto a dos recipientes con consomé y salsa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las quesabirrias reúnen todo lo que hace irresistible a la cocina mexicana: carne de res tierna, tortillas doradas, queso fundido y un consomé especiado para mojar cada bocado.

La preparación parte de la birria, un guiso de cocción lenta asociado a Jalisco. La carne se cocina con chiles secos, especias y caldo hasta quedar muy jugosa; después se transforma en tacos crujientes con queso y se sirve con cebolla, cilantro y limón.

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Un plato con tres quesabirrias de carne y queso fundido se acompaña de un tazón de consomé y un letrero que indica su preparación al estilo Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de quesabirrias

Las quesabirrias son tortillas de maíz pasadas por la grasa del consomé, rellenas de carne de res deshebrada y queso Oaxaca o mozzarella. La técnica clave consiste en cocinar la birria a fuego lento y dorar los tacos en la sartén hasta que el queso se funda.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 15 minutos.

Preparación: 45 minutos.

Cocción: 3 horas y 30 minutos.

Reposo opcional de la carne: 3 horas en la nevera.

Ingredientes

1,5 kg de carne de res para guisar, como aguja, morcillo, falda o costilla. 6 chiles guajillo secos. 3 chiles ancho secos. 2 chiles de árbol secos, opcionales. 4 tomates maduros. 1 cebolla blanca. 6 dientes de ajo. 2 cucharadas de vinagre de manzana. 1 cucharadita de comino molido. 1 cucharadita de orégano seco. 4 clavos de olor. 1 rama de canela. 3 hojas de laurel. 1 cucharadita de pimienta negra en grano. 1,5 litros de caldo de carne o agua. Sal, al gusto. 12 tortillas de maíz. 350 g de queso Oaxaca, mozzarella o un queso que funda bien. 1 cebolla morada, picada. 1 manojo de cilantro fresco, picado. 2 limones o limas. Aceite vegetal, si fuera necesario.

Cómo hacer quesabirrias, paso a paso

Retira los tallos y las semillas de los chiles guajillo, ancho y de árbol. Tuesta los chiles en una sartén seca durante 30 segundos por cada lado. Evita que se quemen, porque aportarían un sabor amargo. Coloca los chiles en un bol y cúbrelos con agua caliente. Déjalos reposar durante 10 minutos. Asa los tomates, la cebolla y los dientes de ajo en una sartén o comal hasta que estén ligeramente tostados. Tritura los chiles hidratados con los tomates, la cebolla, el ajo, el vinagre, el comino, el orégano, los clavos, la pimienta y un poco del caldo. Cuela la salsa para retirar las pieles de los chiles. Este paso ayuda a conseguir un consomé más fino. Sazona la carne con sal. Si tienes tiempo, cúbrela con parte de la salsa y déjala reposar en la nevera durante 3 horas. Coloca la carne en una olla grande. Añade la salsa restante, el caldo, la canela y las hojas de laurel. Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 3 horas, hasta que la carne esté muy tierna y se pueda separar con un tenedor. Retira la carne de la olla y déjala reposar unos minutos. Desmenuza la carne mientras aún esté caliente. Elimina los huesos, los cartílagos y los trozos grandes de grasa. Cuela el consomé y retira parte de la grasa roja que quede en la superficie. Resérvala para dorar las tortillas. Mezcla la carne deshebrada con unas cucharadas de consomé. Así quedará jugosa, pero no demasiado líquida. Calienta una sartén amplia o una plancha a fuego medio. Pasa cada tortilla por la grasa roja del consomé. No la empapes; basta con cubrir ligeramente una de sus caras. Coloca la tortilla en la sartén con la parte untada hacia abajo. Añade queso rallado sobre una mitad de la tortilla. Incorpora una porción de carne cuando el queso empiece a fundirse. Dobla la tortilla y presiona con una espátula. Cocina la quesabirria durante 1 o 2 minutos por cada lado, hasta que quede dorada y crujiente. Sirve las quesabirrias recién hechas con un cuenco de consomé caliente. Acompaña con cebolla morada, cilantro y gajos de limón.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para elaborar quesabirrias mediante la cocción lenta de la carne de birria y el dorado de tortillas con queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 quesabirrias, equivalentes a 6 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados para 2 quesabirrias con consomé:

Calorías: 720 kcal.

Proteínas: 48 g.

Grasas: 38 g.

Hidratos de carbono: 48 g.

Fibra: 6 g.

Sodio: 1.250 mg, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la carne de birria y el consomé en recipientes herméticos dentro de la nevera durante 3 o 4 días.

Las quesabirrias ya montadas pierden textura con el paso del tiempo. Lo mejor es conservar por separado la carne, el consomé, las tortillas y el queso.

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También puedes congelar la carne con el consomé durante hasta 3 meses. Descongela ambos ingredientes en la nevera y caliéntalos antes de preparar los tacos.