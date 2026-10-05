¿Cómo preparar quesabirrias? receta para preparar este clásico mexicano en casa

Las quesabirrias reúnen todo lo que hace irresistible a la cocina mexicana: carne de res tierna, tortillas doradas, queso fundido y un consomé especiado para mojar cada bocado.
La preparación parte de la birria, un guiso de cocción lenta asociado a Jalisco. La carne se cocina con chiles secos, especias y caldo hasta quedar muy jugosa; después se transforma en tacos crujientes con queso y se sirve con cebolla, cilantro y limón.
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Receta de quesabirrias
Las quesabirrias son tortillas de maíz pasadas por la grasa del consomé, rellenas de carne de res deshebrada y queso Oaxaca o mozzarella. La técnica clave consiste en cocinar la birria a fuego lento y dorar los tacos en la sartén hasta que el queso se funda.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 15 minutos.
- Preparación: 45 minutos.
- Cocción: 3 horas y 30 minutos.
- Reposo opcional de la carne: 3 horas en la nevera.
Ingredientes
- 1,5 kg de carne de res para guisar, como aguja, morcillo, falda o costilla.
- 6 chiles guajillo secos.
- 3 chiles ancho secos.
- 2 chiles de árbol secos, opcionales.
- 4 tomates maduros.
- 1 cebolla blanca.
- 6 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de vinagre de manzana.
- 1 cucharadita de comino molido.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 4 clavos de olor.
- 1 rama de canela.
- 3 hojas de laurel.
- 1 cucharadita de pimienta negra en grano.
- 1,5 litros de caldo de carne o agua.
- Sal, al gusto.
- 12 tortillas de maíz.
- 350 g de queso Oaxaca, mozzarella o un queso que funda bien.
- 1 cebolla morada, picada.
- 1 manojo de cilantro fresco, picado.
- 2 limones o limas.
- Aceite vegetal, si fuera necesario.
Cómo hacer quesabirrias, paso a paso
- Retira los tallos y las semillas de los chiles guajillo, ancho y de árbol.
- Tuesta los chiles en una sartén seca durante 30 segundos por cada lado. Evita que se quemen, porque aportarían un sabor amargo.
- Coloca los chiles en un bol y cúbrelos con agua caliente. Déjalos reposar durante 10 minutos.
- Asa los tomates, la cebolla y los dientes de ajo en una sartén o comal hasta que estén ligeramente tostados.
- Tritura los chiles hidratados con los tomates, la cebolla, el ajo, el vinagre, el comino, el orégano, los clavos, la pimienta y un poco del caldo.
- Cuela la salsa para retirar las pieles de los chiles. Este paso ayuda a conseguir un consomé más fino.
- Sazona la carne con sal. Si tienes tiempo, cúbrela con parte de la salsa y déjala reposar en la nevera durante 3 horas.
- Coloca la carne en una olla grande. Añade la salsa restante, el caldo, la canela y las hojas de laurel.
- Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 3 horas, hasta que la carne esté muy tierna y se pueda separar con un tenedor.
- Retira la carne de la olla y déjala reposar unos minutos.
- Desmenuza la carne mientras aún esté caliente. Elimina los huesos, los cartílagos y los trozos grandes de grasa.
- Cuela el consomé y retira parte de la grasa roja que quede en la superficie. Resérvala para dorar las tortillas.
- Mezcla la carne deshebrada con unas cucharadas de consomé. Así quedará jugosa, pero no demasiado líquida.
- Calienta una sartén amplia o una plancha a fuego medio.
- Pasa cada tortilla por la grasa roja del consomé. No la empapes; basta con cubrir ligeramente una de sus caras.
- Coloca la tortilla en la sartén con la parte untada hacia abajo.
- Añade queso rallado sobre una mitad de la tortilla. Incorpora una porción de carne cuando el queso empiece a fundirse.
- Dobla la tortilla y presiona con una espátula.
- Cocina la quesabirria durante 1 o 2 minutos por cada lado, hasta que quede dorada y crujiente.
- Sirve las quesabirrias recién hechas con un cuenco de consomé caliente.
- Acompaña con cebolla morada, cilantro y gajos de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 12 quesabirrias, equivalentes a 6 porciones de 2 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados para 2 quesabirrias con consomé:
- Calorías: 720 kcal.
- Proteínas: 48 g.
- Grasas: 38 g.
- Hidratos de carbono: 48 g.
- Fibra: 6 g.
- Sodio: 1.250 mg, aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la carne de birria y el consomé en recipientes herméticos dentro de la nevera durante 3 o 4 días.
Las quesabirrias ya montadas pierden textura con el paso del tiempo. Lo mejor es conservar por separado la carne, el consomé, las tortillas y el queso.
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También puedes congelar la carne con el consomé durante hasta 3 meses. Descongela ambos ingredientes en la nevera y caliéntalos antes de preparar los tacos.
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