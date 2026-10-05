México

Tensión antes de la final: equipos de Memo Schutz y Mariana Ochoa se enfrentan con comunicados en redes

A pocas horas de la gran final de La Casa de los Famosos México, los equipos de redes sociales de Memo Schutz y Mariana Ochoa intercambiaron comunicados tras una discusión entre ambos finalistas

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos.
Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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Los equipos de trabajo de Memo Schutz y Mariana Ochoa publicaron comunicados en redes sociales a horas de la final de La Casa de los Famosos México.

El intercambio de mensajes fuera del programa ocurrió tras un roce entre ambos participantes durante la última jornada de convivencia en la casa.

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La discrepancia se originó durante una actividad en la que los finalistas pintaban un mural en el patio.

Mariana Ochoa expresó su intención de cantar frente a las cámaras al señalar que sería una rocola, a lo que Memo Schutz reaccionó de inmediato con negativas.

La respuesta de la cantante desencadenó el reclamo del comentarista deportivo.

Ochoa respondió al comentario del comentarista deportivo: “Me vale m*res lo que tú digas, a la gente lo que pida. Me vale m*res lo que tú opines”.

Ante la respuesta de su compañera, Schutz se dirigió hacia las cámaras y expresó: “Conozcan a la ‘m*erdadera’ Mariana. Vean, la ‘m*erdadera’ Mariana diciendo groserías, que dicen que no, que muy propia y no sé qué, y mira”.

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La discrepancia se originó durante una actividad en la que los finalistas pintaban un mural.
La discrepancia se originó durante una actividad en la que los finalistas pintaban un mural en el patio. (Captura de pantalla )

El equipo de Mariana Ochoa difundió el video de la discusión

Los encargados de las redes sociales de Mariana Ochoa compartieron el fragmento de la conversación acompañado de un mensaje en el que cuestionaron los comentarios dirigidos hacia la cantante.

En la publicación expresaron su rechazo a las expresiones utilizadas por el periodista deportivo durante la dinámica colectiva.

La difusión del clip generó posturas divididas entre los seguidores del reality show en plataformas digitales.

Un sector de la audiencia respaldó la postura del equipo de la cantante, mientras otros usuarios defendieron la actitud del comentarista.

El señalamiento apuntó a que el comportamiento de Schutz contrastó con la imagen mostrada durante las diez semanas de competencia.

La controversia se trasladó de las transmisiones en vivo a las cuentas oficiales de los dos competidores previo a la definición del ganador.

Los encargados de las redes sociales de Mariana Ochoa compartieron el fragmento de la conversación acompañado de un mensaje en el que cuestionaron los comentarios dirigidos hacia ella.
Los encargados de las redes sociales de Mariana Ochoa compartieron el fragmento de la conversación acompañado de un mensaje en el que cuestionaron los comentarios dirigidos hacia la cantante. (Captura de pantalla )

La ‘Tropa Schutz’ respondió con una postura sobre el contexto de la convivencia

El equipo identificado como ‘La Tropa Schutz’ emitió una postura en la cuenta oficial del comentarista deportivo para fijar su posición ante las publicaciones difundidas por el equipo de Mariana Ochoa.

En el texto señalaron que se encontraban abiertos a la conversación, a la crítica y a la reflexión sobre el desempeño de Schutz.

Los administradores de la cuenta explicaron que más de dos meses de convivencia continua en el mismo inmueble generaron rutinas, conversaciones y dinámicas entre los habitantes.

Aclararon que dicho contexto ayudó a comprender lo sucedido y a reconocer cuándo una expresión pudo provocar incomodidad.

En el comunicado dirigido a su comunidad de seguidores, el equipo del periodista sostuvo que la revisión de los momentos completos resultaba necesaria para entender la interacción entre los finalistas sin depender de fragmentos aislados de la transmisión.

El equipo de redes sociales de Memo Schutz publicó una postura en la que pidió revisar los momentos completos de la convivencia antes de emitir críticas sobre su interacción con Mariana.
El equipo de redes sociales de Memo Schutz publicó una postura en la que pidió revisar los momentos completos de la convivencia antes de emitir críticas sobre su interacción con Mariana Ochoa. (Captura de pantalla )

Piden frenar el hostigamiento digital y los ataques a familiares

La representación digital de Memo Schutz solicitó a sus seguidores mantener una línea de apoyo basada en el respeto hacia todos los participantes del reality show.

En el mensaje pidieron evitar agresiones dirigidas a otros competidores, cuentas oficiales o familias de los involucrados. El comunicado indicó que rechazar el acoso también exigía combatir el hostigamiento en entornos digitales.

El texto puntualizó que la crítica debía tener espacio en la discusión pública, pero remarcó que los insultos y las amenazas no contribuían al diálogo entre las comunidades de fanáticos.

El choque en redes sociales ocurrió mientras la votación para elegir al cuarto ganador de La Casa de los Famosos México continua abierta en los canales oficiales.

Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa completaron la lista de los cinco finalistas que disputaron el premio de 4 millones de pesos este 4 de octubre de 2026.

En el mensaje pidieron evitar agresiones dirigidas a otros competidores, cuentas oficiales o familias de los involucrados. Captura de pantalla
En el mensaje pidieron evitar agresiones dirigidas a otros competidores, cuentas oficiales o familias de los involucrados. Captura de pantalla

La reacción del público previo a la gala final

El choque de posturas se reflejó en las cuentas de ambos participantes durante las horas previas a la transmisión estelar de la final.

Los usuarios que respaldan a la exintegrante de OV7 exigieron disculpas públicas, mientras que la comunidad seguidora del cronista deportivo defendió su permanencia en el programa y el derecho a responder ante descalificaciones.

El triunfador de la cuarta temporada recibirá un estímulo económico de 4,000,000 de pesos la noche del domingo.
El triunfador de la cuarta temporada recibirá un estímulo económico de 4,000,000 de pesos la noche del domingo 4 de octubre. (Captura de pantalla )

Los canales oficiales del programa mantuvieron el conteo de votos sin emitir algún pronunciamiento respecto al choque digital entre los representantes de los concursantes.

La votación se mantiene abierta a través del portal web y la aplicación oficial, donde el público decidirá cuál de los cinco finalistas abandonará la casa como el vencedor de la temporada.

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