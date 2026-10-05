México

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

La cantante mexicana sorprende al actor y al director Alejandro González Iñárritu con una composición exclusiva dedicada a Digger Rockwell

La cantante mexicana Majo Aguilar interpreta un corrido dedicado al personaje Digger Rockwell ante el actor Tom Cruise y el cineasta Alejandro González Iñárritu durante un evento promocional. La interpretación cuenta con el acompañamiento de músicos y ocurre frente a un cartel publicitario de la película.

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Majo Aguilar sorprende a Tom Cruise y a Alejandro González Iñárritu con un corrido compuesto exclusivamente para Digger Rockwell, el personaje que el actor interpreta en la nueva película del cineasta mexicano.

El encuentro ocurrió durante la promoción de la cinta en México y el video se viralizó en cuestión de minutos.

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Majo Aguilar canta “Es pequeño, pero divertido y poderoso” antes de iniciar el corrido

La cantante aprovechó una reunión con ambas figuras para interpretar frente a ellos la pieza que escribió especialmente para el protagonista de Digger. Acompañada de músicos, Aguilar explicó el motivo de su visita antes de cantar: “Tenemos un corrido para ustedes, me refiero para Digger. Es pequeño, pero divertido y poderoso”.

La canción no formaba parte del repertorio previo de la artista, se trató de una composición creada de manera específica para el personaje, sin planes previos de lanzamiento comercial.

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger
Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

El corrido retrata al personaje de Tom Cruise desde el humor

La letra describe con tono paródico la psicología de Digger Rockwell, el magnate petrolero que Cruise interpreta en la cinta. Un fragmento dice: Digger anda de alzado, quiere comerse el mundo. Pero sin ese mundo no existe su gato. Digger ama a su gato, quizás más que al poder. Ay, Digger hermano, prioridades debes tener”.

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El corrido continúa con una advertencia sobre las prioridades del personaje: “Y no habrá aviones, joyas ni dinero que te puedan rescatar. Si no te pones al tiro, nada te saciará. Y no habrá paz ni tranquilidad ni en tu mundo ni en el de los demás; si no te pones al tiro, de zonzo no bajarás”.

El director Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise reaccionan con risas

La interpretación “desató las risas de ambos” y volvió el momento viral en redes sociales en pocos minutos. El medio describe la escena como “el corrido que conquistó a Hollywood”.

La historia de superación de Majo Aguilar: de la “oveja negra” a ser la única de la familia respetada en México (Foto: Instagram/Majo Aguilar)
La historia de superación de Majo Aguilar: de la “oveja negra” a ser la única de la familia respetada en México (Foto: Instagram/Majo Aguilar)

Tras el encuentro, la propia Majo Aguilar compartió el momento en sus redes: “Le escribí un corrido muy particular a Digger y se los canté a Tom y Alejandro, qué risas, ¡y qué especial compartir nuestra música! Digger ya está en cines, tienen que verla (y cuando lo hagan me avisan qué piensan de esta canción)”, escribió.

Digger Rockwell es el hombre más poderoso del mundo en la trama

Digger Rockwell es el personaje principal de la nueva película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise. De acuerdo con la sinopsis oficial de Warner Bros. Pictures, Digger “es el hombre más poderoso del mundo” y emprende una misión desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que el desastre que provocó destruya todo.

La película ya se encuentra en cines y combina la producción de Hollywood con un guiño directo a la cultura mexicana a través de la intervención de Majo Aguilar, quien llevó el formato del corrido, tradicionalmente usado para narrar hazañas o personajes populares, hasta un personaje de ficción interpretado por una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

Digger - Tom Cruise
(Warner Bros.)

Digger fracasó en su primer fin de semana en taquillas

A pesar del momento viral con Majo Aguilar, la película tuvo un debut muy flojo en taquilla. Digger recaudó apenas 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana en cartelera, del 2 al 4 de octubre, de acuerdo con datos de Rentrak citados por ABC News.

La cifra la ubicó en el quinto lugar de la taquilla doméstica, por detrás de Verity (32.6 millones de dólares), Resident Evil (12.5 millones) y Heart of the Beast (11 millones), entre otras.

A nivel internacional el panorama no fue mejor: la cinta sumó 12 millones de dólares en 74 mercados, para un total mundial de alrededor de 20 millones de dólares, según ABC News. El New York Times señala que el filme obtuvo una calificación C de CinemaScore, la firma que mide la reacción del público en salas.

Tom Cruise con traje granate y Alejandro González Iñárritu con chaqueta naranja están de pie en un auditorio con personas y papeles en el suelo
El cineasta Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruise posan en el escenario de producción de la película Digger.

El costo de producción se estima en 125 millones de dólares, aunque otras fuentes lo ubican cerca de 150 millones por un retraso en el rodaje tras una lesión del actor John Goodman, de acuerdo con el New York Times.

Sumando cerca de 100 millones de dólares adicionales en gastos de mercadotecnia, el estudio Warner Bros. podría registrar pérdidas de entre 125 y 150 millones de dólares, lo que convertiría a Digger en uno de los mayores fracasos comerciales del año.

Para Tom Cruise, se trata de su peor debut en taquilla en años: ni siquiera The Mummy (2017), su fracaso previo más citado, cayó tan bajo, pues aquella cinta abrió con 31 millones de dólares, según Galveston County’s The Daily News.

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