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¿Qué le falta a México para exportar más futbolistas a Europa? Alberto Lati explica el motivo

El periodista cuestionó las condiciones que rodean al mercado mexicano y explicó por qué el talento por sí solo no garantiza una transferencia a Europa

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)
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A lo largo de los años, México ha tenido futbolistas que han hecho historia en Europa, tal es el caso de Hugo Sánchez y Rafa Márquez; sin embargo, la cantidad de jugadores que dan el salto desde la Liga MX todavía está lejos de la que registran países como Brasil y Argentina.

Cada vez que un jugador mexicano es relacionado con algún club europeo, vuelve a surgir el debate sobre las dificultades que existen para concretar este tipo de movimientos.

Aunque recientemente varios futbolistas han despertado interés en el extranjero, no todos consiguen dar el salto al Viejo Continente. Para el periodista deportivo, Alberto Lati, la situación no depende únicamente del talento, sino también de otros factores que han limitado la presencia de mexicanos al otro lado del mundo.

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Alberto Lati señala el caso de Erik Lira

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
(REUTERS)

Durante su participación en W Radio, el periodista puso como ejemplo a Erik Lira, quien ha sido relacionado con clubes europeos después de sus actuaciones con la Selección Mexicana tras el Mundial 2026.

Lati consideró que el mediocampista tuvo un buen desempeño, pero explicó que existen diferentes circunstancias que han impedido que pueda concretar una transferencia.

Estoy seguro de que fue espléndido el torneo de Lira en el Mundial, pero no se ha podido ir por diferentes razones. El pasaporte, por supuesto, cuenta, el pasaporte es multifactorial, pero el principal es que no hemos logrado generar lo que tenemos que generar para darle ese valor a nuestro producto”, explicó.

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Para el periodista, uno de los puntos que también debe analizarse es la valoración que tienen los futbolistas mexicanos en el mercado. En su opinión, las cantidades que solicitan los clubes de la Liga MX no siempre coinciden con lo que los equipos europeos están dispuestos a pagar.

Lo que no quita el profundo debate de que los equipos mexicanos piden dinero por nuestros jugadores, que no corresponde a lo que los europeos suelen valuar por nuestros jugadores. Es otro tema, es otra realidad que queda ahí enterrada”, apuntó.

México todavía está lejos de Brasil y Argentina

El defensor mexicano busca ganar más minutos en el terreno de juego.
(Instagram / Mateo Chávez)

La comparación con Sudamérica también fue parte del análisis de Lati. Países como Brasil y Argentina han conseguido establecer un flujo constante de jugadores hacia Europa, incluso con futbolistas que son fichados cuando todavía no tienen una larga trayectoria en Primera División.

México, en cambio, ha tenido casos destacados, pero no con la misma frecuencia. Lati recordó las carreras de Hugo Sánchez y Rafael Márquez como ejemplos de lo que algunos futbolistas nacionales han conseguido hacer en el extranjero.

“Lo que ganó Rafa en el Barcelona es, por doloroso que sea, que, para los brasileños, para los argentinos, incluso para colombianos, uruguayos, incluso chilenos, es más común tener un caso cercano a lo que representaron nuestro Pentapichichi y nuestro bicampeón de Europa. Es más común para ellos, para nosotros no”, señaló.

“No estamos en ese peso, no estamos en esa división”

El periodista fue todavía más contundente al hablar de las diferencias que existen entre el mercado mexicano y el de las principales potencias sudamericanas.

Lati destacó que los clubes europeos pueden invertir grandes cantidades por jóvenes argentinos o brasileños incluso antes de que lleguen a consolidarse en Primera División, una situación que todavía no es habitual con los futbolistas mexicanos.

Así como me podrán decir que se han comprado millonariamente talentos argentinos o brasileños antes incluso de llegar a Primera División. Sí, pero no estamos en ese peso, no estamos en esa división”, afirmó.

Su análisis coloca el debate en varios puntos que van desde el desarrollo de los futbolistas hasta su valor de mercado. Aunque México continúa produciendo jugadores capaces de competir en Europa, el reto está en conseguir que esos casos dejen de ser aislados y se conviertan en una dinámica constante.

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