Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

El operativo provocó respuesta de los delincuentes. (X @josuealeexis)

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Este miércoles, desde las primeras horas del día, se registraron algunos bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversas partes del estado de Michoacán, lo que afectó, principalmente a la zona de Zamora.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por este medio de comunicación, los narcobloqueos fueron una respuesta de delincuentes ante un operativo de fuerzas federales para detener a Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, quien es identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) consultadas por Infobae México detallaron que en la acción se registró un enfrentamiento que dejó un saldo preliminar de 5 civiles abatidos.

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Difunden videos por redes sociales

Por medio de redes sociales, comenzaron a circular videos en los que se observan los narcobloqueos.

En ellos se observan automóviles, camiones y camionetas incendiados en diferentes carreteras. En uno de los videos se alcanza a leer un letrero que dice Bienvenidos a Purépero, por lo que el hecho ocurrió en la entrada de dicho municipio michoacano.

Las imágenes muestran un incendio vehicular en una carretera, donde un pickup blanco con las puertas abiertas y un camión están envueltos en llamas. Video: Redes sociales

En otra imagen se puede ver a un policía en la entrada de Zamora, Michoacán.

El C5 de Michoacán dio a conocer que actualmente se encuentran activos bloqueos en más de 20 puntos de la entidad:

Morelia : carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo.

Tzintzuntzan: carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

Coeneo : carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.

Zacapu: Crucero Franco Reyes.

La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza.

La Piedad-Ecuandureo , a la altura del Libramiento Marti Mercado.

La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty.

La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas.

La Piedad-Carapan; Churintzio Desviación a Autopista.

La Piedad-Carapan ; Zinapáro comunidad El Salvador.

Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz.

Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad , localidad Quiringúicharo.

Carretera Zamora -La Barca a la altura de El Pochote.

Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas.

Zamora: camino del Pochote - Ario de Rayón.

Las imágenes captan un vehículo en llamas en el arcén de una carretera, generando grandes llamaradas y denso humo oscuro. Un camión de carga con estructura de madera y parte de su matrícula '25-AP-6F' visible, se encuentra detenido en la misma vía. El entorno presenta neblina. Este video es una cobertura de evento que muestra el desarrollo de un incidente en la vía pública.

Zamora : A la altura del Yaki.

Chilchota: Carretera libre Zamora-Carapan localidad Los Nogales.

Chilchota : Carretera libre Chilchota-Carapan, localidad Tanaquillo. (Chilchota)

Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios).

Sin embargo, más tarde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y el C5 informaron que ya fue liberada la circulación en siete puntos:

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Carretera Morelia-Quiroga , a la altura de la localidad de El Tigre.

Zacapu: Crucero Franco Reyes.

Morelia : Carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la localidad de El Tigre.

Zacapu: Crucero Franco Reyes.

Tzintzuntzan : Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

Tangancícuaro : Carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan a la altura del KM 124 cerca de Los Nogales.

Coeneo : Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.

Ecuandureo : A la entrada de Ecuandureo entre Localidad Ucácuaro y Ecuandureo.

Ecuandureo : A la altura del oxxo.

Carretera Carapan - Zacapu a la altura de la subestación de CFE.

Tangancícuaro : Carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan a la altura del KM 124 cerca de Los Nogales.

Carretera la Barca a la altura de Los Sauces

La SSP estatal detalló que la circulación fue liberada debido al despliegue realizado por la Guardia Civil en distintos puntos de la entidad para atender los bloqueos, por lo que continúan trabajando para restablecer las condiciones de movilidad.

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ofrece una conferencia de prensa en un recinto oficial. Se dirige a una audiencia y a medios de comunicación desde un podio con el escudo nacional de México. Un intérprete de lengua de señas acompaña la transmisión. Las pantallas muestran una imagen con el texto '2023 Leona Vicario'. La conferencia aborda los narcobloqueos que afectan las carreteras en Michoacán.

“Desde el primer momento mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población”, detalló en un comunicado.

Sheinbaum informó que se trata de la detención de un objetivo prioritario

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este miércoles, que los narcobloqueos registrados en Michoacán se deben a un operativo realizado por elementos de las Fuerzas Armadas para lograr detener a objetivos prioritarios.

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Detalló que se trata de uno o más objetivos prioritarios a los que detendrían, sin embargo, aseguró que el Gabinete de Seguridad brindará más detalles del hecho.

Autoridades estatales confirmaron a Infobae México que El Tío Lako no pudo ser detenido en el operativo.