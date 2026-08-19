Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido insultó a la empresaria sin saber que se trataba de la esposa del famoso narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera

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El tiktoker Chico Rabia ofreció una disculpa pública a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el pasado martes 18 de agosto de 2026, luego de recibir amenazas en los comentarios de sus videos, supuestamente vinculadas a La Chapiza.

El incidente ocurrió tras una transmisión en vivo donde el creador de contenido insultó a Coronel sin saber su identidad, lo que provocó una ola de reacciones y advertencias de usuarios que hicieron referencia directa a la facción del Cártel de Sinaloa.

Disculpa pública tras amenazas en TikTok: caso ‘Chico Rabia’ vs Emma Coronel

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Chico Rabia se dirigió directamente a la esposa de “El Chapo” y a los presentes en la transmisión para reconocer su error. El creador de contenido explicó: “Pasaba por aquí porque le quería pedir disculpas por aquello. Acepto mi error, que sí, la verdad, la verdad, me pasé”. Agregó que no tenía conocimiento de la identidad de la ex reina de belleza mexicana durante el primer encuentro y pidió disculpas tanto a ella como a quienes la acompañaban en la sesión.

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La disculpa surgió después de que sus redes sociales se llenaron de mensajes intimidatorios, muchos de los cuales, según usuarios, provenían de cuentas ligadas a seguidores de Los Chapitos. “Me están diciendo vuela alto hasta allá”, relató el tiktoker, aludiendo a las amenazas que recibió tras el episodio.

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona (RS)

Emma Coronel acepta la disculpa de tiktoker que la insultó y pide frenar el hostigamiento

La reacción de Emma Coronel fue inmediata y sin dramatismo. En el mismo video, respondió: “Acepto sus disculpas, todo bien muchachos, bendiciones”. La empresaria también intervino para pedir a su comunidad que no hostigara a Chico Rabia, e hizo énfasis en que no compartía el ánimo de represalias: “Les estaba diciendo que no fueran a escribirle nada malo, ni le hicieran malos comentarios y que tranquilos, que no pasaba nada”.

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Coronel explicó en la transmisión que desconocía la identidad del creador de contenido y que su comunidad suele tener reacciones fuertes cuando identifican incidentes de este tipo. “El chat le dice todo, le dice eso siempre a todas las personas que se conectan conmigo. Si le sumamos lo de ayer, son un poquito tóxicos”, comentó.

La transmisión viral y la identidad revelada

El incidente inicial se produjo durante un live en el que Chico Rabia ingresó y comenzó a insultar a los presentes, sin percatarse de que una de las mujeres era Emma Coronel. La llamó “hedionda”, “asquerosa” y “falta de higiene”. Fueron los propios usuarios de la plataforma quienes le advirtieron de la identidad de la mujer a la que agredía. Coronel, sin alterarse, pidió que no se dijeran groserías y preguntó cómo podía expulsarlo de la transmisión: “¿Y cómo lo saco usted, oiga?”.

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Las otras personas en el live intentaron frenar al tiktoker, llamándolo por su nombre y pidiendo que se calmara. Coronel, visiblemente desconcertada, no encontró la forma de sacarlo del live. Finalmente, la transmisión continuó hasta que el creador de contenido se retiró.

Emma Coronel acepta la disculpa de tiktoker que la insultó y pide frenar el hostigamiento (RS)

El historial de Emma Coronel como influencer

Desde su liberación en septiembre de 2023, Emma Coronel Aispuro ha construido una activa presencia digital. Suma actualmente 1.2 millones de seguidores y 3.5 millones de me gusta en TikTok, donde realiza transmisiones en vivo y colabora con otros creadores.

Ha participado en eventos como el desfile de April Black Diamond en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024, además de lanzar la guía fitness Cuerpo que Brilla y promover productos como fajas moldeadoras.

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En noviembre de 2025, Coronel estrenó el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks en Oxygen. En febrero de 2026, se informó que produce una narcoserie protagonizada por Rafael Amaya como Joaquín “El Chapo” Guzmán, con grabaciones programadas para este año.

En julio de 2026, Coronel participó en el BelicoFest en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde fue vista cantando narcocorridos en el escenario. Actualmente, cumple una libertad condicional que concluiría en 2027.

En enero de este año, su defensa solicitó al tribunal federal de Washington D.C. el fin anticipado de esa condición, argumentando afectaciones laborales, aunque la petición sigue sin resolverse.

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La Chapiza y la reacción digital

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue insultada en un live de TikTok por un creador de contenido que desconocía su identidad. (Redes sociales)

El episodio entre Chico Rabia y Emma Coronel puso de relieve la reacción de La Chapiza y su entorno digital en defensa de la esposa de “El Chapo”. El término La Chapiza se refiere a la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos del capo.

Sus seguidores, operadores y sicarios tienen presencia activa en redes sociales, donde suelen responder a ataques o menciones sobre sus líderes o figuras cercanas.

El caso de Coronel evidencia cómo las figuras ligadas al narcotráfico usan plataformas digitales para construir una imagen pública y la capacidad de movilizar a comunidades enteras para responder ante cualquier agravio percibido.

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