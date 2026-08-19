Sheinbaum ve contradictorio reconocimiento de la DEA a Harfuch durante conferencia en Argentina, pero celebra participación de México

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Crédito: captura de pantalla, Gobierno de México)

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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que existe una contradicción entre el reconocimiento público que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, hizo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el historial de tensiones que México ha mantenido con la agencia estadounidense.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria refirió que la relación entre la DEA y el gobierno mexicano alcanzó su mayor nivel de cercanía durante la administración de Felipe Calderón, mientras que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó la colaboración, aunque, según señaló, con menor grado de intervención estadounidense.

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Sheinbaum sostuvo que el escenario cambió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se establecieron nuevas reglas para regular la actuación de los agentes estadounidenses en territorio mexicano.

La presidenta vinculó ese cambio con la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, ocurrida en octubre de 2020, caso en el que posteriormente el Departamento de Justicia estadounidense retiró los cargos y entregó al militar a México.

“Cuando viene la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene un distanciamiento particularmente con la DEA porque la DEA lo detuvo”, explicó.

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México puso límites a agencias estadounidenses

Sheinbaum señaló que, después de ese episodio, México modificó las reglas para las agencias extranjeras que operan en el país y reforzó el marco legal para establecer que la cooperación en materia de seguridad debe realizarse bajo criterios de respeto a la soberanía nacional.

La mandataria también recordó que, después de que Estados Unidos designara a determinados grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, su administración impulsó modificaciones constitucionales y legales relacionadas con la seguridad nacional.

El objetivo, explicó, fue garantizar que la presencia de agentes estadounidenses y la relación entre las agencias de ambos países permanecieran dentro de un marco de protección de la soberanía y defensa de los intereses de México.

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Pese a esos antecedentes, Sheinbaum afirmó que durante su administración se ha mantenido una relación institucional con las distintas agencias estadounidenses, incluida la DEA.

Sheinbaum dudó antes de enviar a Harfuch a Argentina

La presidenta también explicó que inicialmente había decidido que García Harfuch no acudiera a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), organizada por la DEA en Buenos Aires, Argentina.

La invitación al secretario de Seguridad fue analizada por la mandataria debido a las dudas que tenía sobre la conveniencia de que un funcionario mexicano participara en un encuentro convocado por la agencia estadounidense.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina. (Foto: SSPC)

Sin embargo, Sheinbaum llevó el asunto ante el Gabinete de Seguridad, que, según relató, decidió por unanimidad que Harfuch debía acudir.

La razón fue mostrar directamente ante representantes de distintos países la estrategia de seguridad implementada por México, así como los resultados obtenidos durante la actual administración.

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“Es importante que vaya el secretario de Seguridad para que todo mundo conozca lo que estamos haciendo en México”, señaló Sheinbaum.

La presidenta explicó que la participación también permitiría evitar versiones falsas sobre la política de seguridad mexicana y exponer ante autoridades extranjeras el modelo de cooperación que mantiene México con Estados Unidos y otros gobiernos.

La relación con EU debe respetar la soberanía, afirma

Sheinbaum sostuvo que la presencia de Harfuch en Argentina permitió explicar que México mantiene una relación de cooperación con instituciones estadounidenses, pero bajo un esquema distinto al que, según su versión, existió durante administraciones anteriores.

La mandataria destacó que el objetivo fue mostrar cómo funciona actualmente la coordinación entre las autoridades mexicanas y extranjeras, así como los límites establecidos para la actuación de agentes de otros países en territorio nacional.

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Entre los resultados que, dijo, fueron expuestos ante representantes internacionales se encuentran la reducción de los homicidios y las acciones implementadas desde el gobierno federal para atender las causas de la violencia, fortalecer las instituciones de seguridad y mejorar la coordinación entre autoridades.

El viaje de Harfuch ocurrió mientras en Buenos Aires se desarrolla la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, reunión que congrega a autoridades de seguridad de numerosos países para discutir mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

La participación mexicana también permitió a la administración de Sheinbaum enviar un mensaje sobre la forma en que busca mantener la cooperación internacional en materia de seguridad: intercambio de información y coordinación operativa, pero bajo reglas que el gobierno mexicano considera compatibles con la defensa de su soberanía.

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