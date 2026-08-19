Atropellan y matan a “Solovino”, el perrito que trabajaba en una gasolinera de Toluca

El famoso can fue atropellado mientras descansaba en el lugar que se había convertido en su hogar y ahora internautas piden justicia.

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La historia de “Solovino”, el perro que pasó de vivir en las calles a convertirse en uno de los integrantes más queridos de una gasolinera en Toluca, Estado de México, terminó con una noticia que causó tristeza entre quienes siguieron su historia.

El can murió después de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor presuntamente escapó del lugar, dejando atrás a un animal que durante meses consiguió ganarse el cariño de trabajadores, clientes y usuarios de redes sociales.

La noticia fue difundida durante la tarde del martes 18 de agosto, aunque el accidente habría ocurrido la noche anterior, cuando “Solovino” se encontraba descansando en la estación de servicio que se había convertido en su hogar.

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El perrito llegó a la gasolinera ubicada en la zona de Paseo Tollocan y Pino Suárez, donde los trabajadores decidieron adoptarlo y convertirlo en un integrante más de su equipo.

“Solovino” murió después de ser atropellado

El famoso can fue atropellado mientras descansaba en el lugar que se había convertido en su hogar y ahora internautas piden justicia.

La información sobre su fallecimiento comenzó a circular mediante una publicación en Facebook. Según el relato difundido, “Solovino” fue atropellado durante la noche del lunes 17 de agosto mientras permanecía en las inmediaciones de la gasolinera.

Al percatarse de lo ocurrido, los trabajadores intentaron auxiliarlo y trasladarlo de emergencia para recibir atención veterinaria. Sin embargo, la gravedad de las lesiones habría provocado una hemorragia interna que terminó con su vida pocos minutos después.

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La pérdida provocó una ola de mensajes de tristeza entre los internautas que conocieron la historia del animal y siguieron su transformación desde que llegó al establecimiento.

De acuerdo con la publicación que dio a conocer su muerte, “Solovino” permaneció acompañado y rodeado de cariño durante sus últimos momentos. Posteriormente, el martes fue cremado.

Sus restos permanecerán en la propia gasolinera que durante meses fue su casa, como una especie de homenaje al perro que logró convertirse en parte de la vida cotidiana del establecimiento y de quienes acudían a cargar combustible.

De perro callejero a despachador

El animal había conquistado a clientes y trabajadores con su uniforme y su peculiar historia de vida antes de morir tras ser atropellado.

La historia de “Solovino” había comenzado varios meses atrás. En enero de 2026, trabajadores de la estación decidieron darle una oportunidad a un perro que se encontraba en situación de calle.

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El can no llegó buscando dinero ni grandes comodidades. Su “pago”, de acuerdo con la forma en que sus nuevos compañeros contaban la historia, era recibir cariño, comida y un lugar seguro para vivir.

La adaptación fue rápida. Poco tiempo después, “Solovino” ya era reconocido por los clientes y formaba parte de la dinámica de la gasolinera.

Uno de los detalles que más ternura provocó fue su propio uniforme de despachador, con el que aparecía en fotografías y videos mientras acompañaba a los trabajadores durante sus jornadas.

El perro incluso se convirtió en una especie de compañero habitual de los empleados que cubrían los turnos nocturnos. Su presencia en el establecimiento hizo que la historia comenzara a difundirse en redes sociales y posteriormente fuera retomada por distintos medios.

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Para muchos usuarios, “Solovino” representaba precisamente una historia de segunda oportunidad: un animal que pasó de no tener hogar a convertirse en parte de una familia.

Piden justicia por “Solovino”

El can recibió una segunda oportunidad en enero de 2026, pero murió tras sufrir una hemorragia interna; el presunto responsable habría escapado.

Después de conocerse su muerte, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Además de los mensajes de despedida, algunos usuarios solicitaron que se investigue lo ocurrido y se localice al responsable del atropellamiento.

Hasta el momento, el conductor que presuntamente habría provocado el accidente no ha sido detenido, según la información difundida sobre el caso.

Ante esta situación, internautas pidieron revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar identificar el vehículo involucrado y establecer qué ocurrió durante el accidente.

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El animal había sido adoptado por trabajadores de una gasolinera y se convirtió en uno de los personajes más queridos por los clientes.

La exigencia de justicia se sumó al dolor por la pérdida de un perro que se hizo conocido precisamente por la segunda oportunidad que recibió.

“Solovino” comenzó 2026 como un perro callejero y terminó convirtiéndose en una figura querida por los habitantes de Toluca. Durante meses tuvo un hogar, compañeros de trabajo, un uniforme y cientos de personas que conocieron su historia.

Ahora, sus restos permanecerán en el lugar donde encontró esa familia que alguna vez necesitó.

La historia del perrito despachador deja así un final doloroso, pero también el recuerdo de cómo un animal sin hogar consiguió encontrar un espacio donde fue querido y cuidado. Mientras tanto, sus seguidores esperan que las autoridades puedan esclarecer el atropellamiento y determinar quién estuvo detrás del volante.

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