Mariana Ochoa recibe apoyo tras las burlas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos: “Está más allá de cualquier broma pesada”

Mariana Ochoa y Aldo Rendón

Guardar

La llamada Noche de Cine volvió a encender la conversación entre los seguidores del reality, quienes reaccionaron especialmente a los comentarios dirigidos hacia la integrante de la casa.

La noche del martes 18 de agosto, la dinámica mostró películas con momentos protagonizados por Yahir, Aldo Rendón y otros habitantes, además de escenas relacionadas con los ronquidos de Cynthia Klitbo. Sin embargo, uno de los fragmentos que más comentarios generó fue el que expuso la manera en que Aldo hablaba sobre Mariana Ochoa.

Durante la proyección, algunas de las frases provocaron risas dentro de la casa, pero también críticas entre quienes seguían la transmisión. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de apoyo para Mariana y cuestionamientos sobre la manera en que Aldo se refería constantemente a ella.

PUBLICIDAD

Las burlas de Aldo Rendón hacia Mariana Ochoa provocan reacciones

Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna tras su nula participación en los quehaceres de la casa (Captura de pantalla )

En la película se escuchó a Aldo preguntar: “¿Hasta cuándo vamos a poder nominar a Mariana?”, mientras otros habitantes también hacían comentarios sobre la posibilidad de enviarla nuevamente al exilio. En otro momento, se lanzó una frase todavía más directa: “A Mariana le urge que le pongas dos. Ay, no se calla”.

Las bromas continuaron cuando Aldo expresó su molestia por compartir espacio con ella: “Please, no me dejen que se me siente al lado Mariana”. Después explicó el motivo de su incomodidad: “Es que ayer hablaba y hablaba, me hablaba toda la gala”.

El momento también incluyó una declaración que resumió la relación entre ambos desde la perspectiva de Aldo: “Yo creo, eh. No, ni le pregunten por qué habla cuatro días”. Al ser cuestionado sobre Mariana, respondió posteriormente: “Que la odio, pero la amo también”, describiendo lo suyo como una relación de “amor-odio”.

PUBLICIDAD

Seguidores aseguran que las bromas fueron demasiado lejos

(Facebook La Casa de los Famosos México)

Tras la proyección, algunos espectadores comenzaron a cuestionar en redes sociales el tono de los comentarios. “La manera que Aldo sí le hacen bullying a Mariana Ochoa”, escribió uno de los usuarios, mientras otro aseguró: “Había visto algunos clips, pero con esta película me doy cuenta que esto está más allá de cualquier broma pesada”.

Otra reacción apuntó directamente a la dinámica mostrada durante la Noche de Cine: “Hacían una película para exponer a Aldo arremetiendo en contra de Mariana y a ella no le quedaba de otra más que fingir que le daba risa”.

Las opiniones no fueron únicamente sobre las palabras de Aldo, sino también sobre la reacción de Mariana frente a sus compañeros. Un espectador escribió: “Mariana Ochoa es una dama, muestra tranquilidad y temple pero si se ve que le duele la manera en que Aldo se burla de ella con toda la casa”.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa responde con una relación de “amor-odio”

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Frente a las imágenes que acababa de observar, Mariana tuvo la oportunidad de explicar cómo vive su convivencia con Aldo. Su respuesta fue mucho más conciliadora que las críticas que aparecieron posteriormente en redes.

“Pues desde que entré tenemos una relación de amor-odio”, reconoció la cantante, quien agregó: “La verdad, me río de todo lo que dice, pero a final de cuentas me aguanta, así que pues ni modo, que diga lo que quiera”.

La respuesta dejó claro que Mariana reconoce la tensión y las bromas que existen entre ambos, aunque decidió tomarlas con humor durante la dinámica. Mientras tanto, los comentarios de los espectadores mostraron una lectura distinta y convirtieron el segmento en uno de los temas que más conversación generó alrededor de la Noche de Cine.

PUBLICIDAD