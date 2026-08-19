Adiós a los rumores: Checo Pérez queda fuera de Williams tras renovar a Carlos Sainz

Carlos Sainz seguirá al volante de Williams durante 2027. (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

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La parrilla de pilotos para la temporada 2027 continúa tomando forma, y Williams Racing no se hizo esperar para confirmar la renovación de Carlos Sainz Jr. y Alexander Albon, quienes seguirán como compañeros de equipo al menos durante la próxima temporada.

Con esta decisión, también quedan atrás las versiones que colocaban a Sergio ‘Checo’ Pérez como una de las alternativas para ocupar el asiento de Sainz en la escudería británica. El mexicano había sido mencionado entre los posibles candidatos en caso de que el español decidiera abandonar Grove, pero la continuidad de ambos pilotos cierra esa posibilidad de cara al próximo año.

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(REUTERS/Lisa Leutner)

Williams hizo oficiales las renovaciones este 18 y 19 de agosto, previo al regreso de la máxima categoría con el Gran Premio de Países Bajos, que marcará el reinicio de la temporada 2026 después del parón veraniego.

De esta manera, mientras el campeonato se prepara para volver a la pista, el mercado de pilotos comienza a definir algunas de sus principales piezas de cara a la próxima temporada.

Carlos Sainz continuará con Williams

(@williamsf1team / Instagram)

Los rumores sobre una posible salida de Sainz comenzaron a tomar fuerza después del Gran Premio de Hungría, cuando desde Europa surgieron versiones que apuntaban a un supuesto descontento del español con la situación del equipo.

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Entre los posibles destinos que se mencionaron para Sainz apareció Alpine, donde podría ocupar el lugar de Franco Colapinto. Al mismo tiempo, algunos reportes colocaron a Checo Pérez como una de las opciones para reemplazarlo en Williams.

Sin embargo, el equipo británico terminó con las especulaciones al anunciar este miércoles que Sainz continuará con la escudería mediante un nuevo contrato plurianual.

“Carlos Sainz ha firmado un nuevo contrato plurianual con el equipo, demostrando así su confianza en el proyecto a largo plazo de Williams para competir en la parte delantera de la parrilla de la Fórmula 1”, señaló la escudería en su comunicado.

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El equipo no especificó la duración exacta del nuevo acuerdo, pero confirmó que Sainz y Albon continuarán juntos en el proyecto.

Sainz reafirma su compromiso con Williams

(@f1 / X)

Después de hacerse oficial su renovación, el piloto español destacó su confianza en el proyecto de Grove y aseguró que mantiene el mismo compromiso que tenía cuando llegó a la escudería tras dejar Ferrari.

“Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas”, señaló Sainz.

El español también dejó claro cuál es su objetivo con Williams:

“Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo”.

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¿Cómo le ha ido a Carlos Sainz con Williams?

(REUTERS/Darko Bandic)

Sainz llegó a Williams para la temporada 2025, después de finalizar su etapa con Ferrari. Durante su primer año con la escudería británica, el equipo terminó como el quinto mejor constructor y consiguió colocar tanto a Sainz como a Albon dentro del Top 10 del Campeonato de Pilotos.

Albon terminó aquella temporada con 73 puntos, mientras que Sainz sumó 64.

La situación cambió durante 2026. Williams ha perdido terreno frente a escuderías como Racing Bulls, Alpine, Haas y Audi, mientras que únicamente Aston Martin y la debutante Cadillac se encuentran por detrás en el campeonato de constructores.

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(REUTERS/Marton Monus)

En el campeonato de pilotos, Sainz y Albon también han tenido dificultades para repetir el rendimiento de 2025 y actualmente se encuentran en los puestos 15 y 16, con seis y cinco puntos, respectivamente.

Con la renovación de ambos pilotos, Williams ya tiene definida su alineación para 2027, mientras que Checo Pérez deberá continuar explorando otras alternativas si busca regresar a la parrilla de la Fórmula 1 después de su salida de Red Bull.