México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Checo Pérez no pierde la esperanza: confía en el repunte de Cadillac para la segunda mitad de 2026

El piloto mexicano señaló que el cierre de la campaña plantea nuevos retos, pero también oportunidades para que el equipo pueda continuar con su proceso de crecimiento

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)
Guardar

Sergio ‘Checo’ Pérez espera que la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 represente una oportunidad para que Cadillac dé un paso adelante y reduzca la diferencia con los equipos de la zona media de la parrilla.

Después del parón veraniego, el piloto mexicano se prepara para regresar a la pista con la escudería estadounidense, que ha mostrado avances durante su temporada debut, aunque también ha enfrentado problemas de rendimiento y fiabilidad en las últimas carreras.

Pérez volverá además a Zandvoort, circuito en el que sumó puntos en cada una de sus participaciones desde que el Gran Premio de Países Bajos regresó al calendario de la máxima categoría en 2021. En 2025 no disputó la carrera debido al año sabático que tomó tras su salida de Red Bull.

PUBLICIDAD

Checo Pérez espera una segunda mitad más productiva

(Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)
(Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

A través de un comunicado de prensa, el mexicano consideró que el descanso de agosto fue importante después de una primera mitad de temporada exigente, aunque reconoció que ya esperaba volver a ponerse al volante del Cadillac.

Pérez señaló que el cierre de la campaña plantea nuevos retos, pero también oportunidades para que el equipo pueda continuar con su proceso de crecimiento.

“La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también, espero, algunas grandes oportunidades, y no puedo esperar para comenzar”.

El piloto tapatío también destacó la importancia del descanso para todo el equipo después de la intensidad de las primeras carreras de la temporada.

“Después de una intensa primera mitad de la temporada, es bueno que todos hayan tenido algo de tiempo de descanso en agosto, pero también se siente muy bien estar de vuelta en un circuito de carreras”.

PUBLICIDAD

Cadillac inicia una nueva etapa con Marcin Budkowski

Hombre sonriente en camisa negra con logos, con una imagen circular de Sergio Pérez en traje de piloto y casco.
Marcin Budkowski (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego también marcará el inicio de una nueva etapa dentro de Cadillac, que incorporó a Marcin Budkowski como director del equipo.

Pérez reconoció que está interesado en comenzar a trabajar con el dirigente polaco y conocer de primera mano sus planes para el proyecto.

“Tengo muchas ganas de ponerme al día rápidamente con Marcin y con el resto del equipo”.

Budkowski también ha resaltado la importancia de contar con un piloto de la experiencia de Pérez para el desarrollo de Cadillac, especialmente mientras la escudería continúa construyendo las bases de su proyecto en la F1.

La intención del equipo sería mantener al mexicano para 2027, por lo que las próximas carreras también podrían ser importantes para consolidar la relación entre Pérez y Cadillac de cara al futuro.

Con el regreso de la actividad en Zandvoort, Checo buscará retomar el camino mostrado durante algunos momentos de la primera mitad de la temporada y ayudar a Cadillac a acercarse cada vez más a la zona media de la parrilla.

Temas Relacionados

Checo PérezCadillacFórmula 12026Automovilismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La “Taquitorta” se vuelve viral en CDMX y sorprende por su enorme combinación de tacos y torta

La nueva creación callejera mezcla suadero, torta, ingredientes y salsas en un platillo que ha despertado curiosidad entre los amantes de los antojitos mexicanos

La “Taquitorta” se vuelve viral en CDMX y sorprende por su enorme combinación de tacos y torta

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto: “Es cuestión de presupuesto”, la mandataria llama a la UNAM a aumentar matrícula

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto: “Es cuestión de presupuesto”, la mandataria llama a la UNAM a aumentar matrícula

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

El creador digital ‘Chico Rabia’ ofreció una disculpa pública a la esposa de “El Chapo” luego de recibir amenazas en los comentarios de sus videos

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Peluka Fest cambia de sede: detalles del evento donde se presentarán Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos

El cartel suma a Tijuana No!, Antidoping, Liran Roll, Sekta Core, Maskatesta, Los de Abajo, Tex Tex y otras agrupaciones para un recorrido por la historia del género, del punk al reggae, en un solo día en Tlaxcala

Peluka Fest cambia de sede: detalles del evento donde se presentarán Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos

Fraudes con apps montadeudas: 4 de cada 10 mexicanos buscan ayuda en redes antes de denunciar, alerta Condusef

Ante un posible fraude financiero, las redes sociales se han convertido en uno de los primeros espacios a los que recurren usuarios para pedir orientación y comparar experiencias; las autoridades advierten sobre los riesgos de las aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos

Fraudes con apps montadeudas: 4 de cada 10 mexicanos buscan ayuda en redes antes de denunciar, alerta Condusef
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Golpe al narco: CBP incauta 3.5 toneladas de drogas en la frontera con México durante julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: reportan narcobloqueos y quema de vehículos en Michoacán

El tío que abusó de su sobrina de cuatro años en Atizapán ya está en el penal de Barrientos: 13 años y tres meses de condena

México y EU cambian la estrategia contra el narco: de capturar capos a perseguir sus redes financieras

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Peluka Fest cambia de sede: detalles del evento donde se presentarán Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos

Nieto de Vicente Fernández inventa el country tumbado: así suena el nuevo género musical

¿Ricardo Peralta volvería a La Casa de los Famosos en una versión All Stars? Esto dijo el creador de contenido

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

DEPORTES

Campeonato Juvenil de Clavados: estos son los mexicanos que buscarán el título en Croacia

Campeonato Juvenil de Clavados: estos son los mexicanos que buscarán el título en Croacia

Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: cuándo y dónde ver la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol

Reportan que Miguel Borja estaría cerca de llegar al América para el Apertura 2026

Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: Sultanes y Toros ganan su primer juego de las Series de Zona

Emilio Azcárraga abre las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez se suba al ring a pelear