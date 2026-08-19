Checo Pérez no pierde la esperanza: confía en el repunte de Cadillac para la segunda mitad de 2026

(REUTERS/Bruna Casas)

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Sergio ‘Checo’ Pérez espera que la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 represente una oportunidad para que Cadillac dé un paso adelante y reduzca la diferencia con los equipos de la zona media de la parrilla.

Después del parón veraniego, el piloto mexicano se prepara para regresar a la pista con la escudería estadounidense, que ha mostrado avances durante su temporada debut, aunque también ha enfrentado problemas de rendimiento y fiabilidad en las últimas carreras.

Pérez volverá además a Zandvoort, circuito en el que sumó puntos en cada una de sus participaciones desde que el Gran Premio de Países Bajos regresó al calendario de la máxima categoría en 2021. En 2025 no disputó la carrera debido al año sabático que tomó tras su salida de Red Bull.

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Checo Pérez espera una segunda mitad más productiva

(Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

A través de un comunicado de prensa, el mexicano consideró que el descanso de agosto fue importante después de una primera mitad de temporada exigente, aunque reconoció que ya esperaba volver a ponerse al volante del Cadillac.

Pérez señaló que el cierre de la campaña plantea nuevos retos, pero también oportunidades para que el equipo pueda continuar con su proceso de crecimiento.

“La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también, espero, algunas grandes oportunidades, y no puedo esperar para comenzar”.

El piloto tapatío también destacó la importancia del descanso para todo el equipo después de la intensidad de las primeras carreras de la temporada.

“Después de una intensa primera mitad de la temporada, es bueno que todos hayan tenido algo de tiempo de descanso en agosto, pero también se siente muy bien estar de vuelta en un circuito de carreras”.

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Cadillac inicia una nueva etapa con Marcin Budkowski

Marcin Budkowski (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego también marcará el inicio de una nueva etapa dentro de Cadillac, que incorporó a Marcin Budkowski como director del equipo.

Pérez reconoció que está interesado en comenzar a trabajar con el dirigente polaco y conocer de primera mano sus planes para el proyecto.

“Tengo muchas ganas de ponerme al día rápidamente con Marcin y con el resto del equipo”.

Budkowski también ha resaltado la importancia de contar con un piloto de la experiencia de Pérez para el desarrollo de Cadillac, especialmente mientras la escudería continúa construyendo las bases de su proyecto en la F1.

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La intención del equipo sería mantener al mexicano para 2027, por lo que las próximas carreras también podrían ser importantes para consolidar la relación entre Pérez y Cadillac de cara al futuro.

Con el regreso de la actividad en Zandvoort, Checo buscará retomar el camino mostrado durante algunos momentos de la primera mitad de la temporada y ayudar a Cadillac a acercarse cada vez más a la zona media de la parrilla.