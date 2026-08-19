Peluka Fest cambia de sede: detalles del evento donde se presentarán Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos

El evento originalmente planeado para presentarse en Ecatepec, llevará a Tlaxcala con un costo simbólico de acceso a varias de las agrupaciones de ska más importantes del país. (Composición fotográfica/Redes sociales)

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El Peluka Fest llega con el cartel de ska y punk más completo del año: Inspector, El Gran Silencio y más de 20 bandas amenizarán la jornada. El evento originalmente planeado para presentarse en Ecatepec, llevará a Tlaxcala lo mejor del ska con un costo simbólico de acceso y varias de las agrupaciones más importantes del país.

En esta edición el Peluka Fest regresa con su edición “La Gran Final” el próximo 30 de agosto en el Parque Andén de Apizaco, Tlaxcala, con un cartel de más de 20 bandas del ska, punk y rock alternativo mexicano. El festival, organizado por Alfonso Olivares Villegas —conocido en la escena como “Tío Pelucas”—, cambia de sede por primera vez y elige un recinto tlaxcalteca que en marzo de 2026 ya albergó el Festival Tlaskalita con récord de asistencia.

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La entrada no tiene precio fijo: el acceso se obtiene con la compra de una cerveza o una bebida doble sin alcohol, un modelo que Olivares ya había aplicado en eventos anteriores, como el concierto navideño de diciembre de 2024 en Ecatepec, donde el ingreso equivalía a $150 pesos.

Inspector confirmó su participación en el evento a través de sus redes oficiales donde promocionaron el cartel.

Los organizadores Skatex son famosos por organizar festivales y eventos dedicados al Ska en diferentes regiones del país (Skatex/Instagram)

Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos encabezan el cartel

Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos lideran el lineup de esta edición. Los tres actos tienen una historia particular con el universo de festivales de Olivares: fueron las cabezas de cartel de la primera edición del Skatex, el 28 de noviembre de 2015 en la Feria del Caballo de Texcoco.

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Inspector es una banda de ska y rock formada en 1995 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Su disco Alma en Fuego —lanzado en 2001 y relanzado por Universal Music en 2002— alcanzó el platino e instaló canciones como “Amargo Adiós” y “Amnesia” en el cancionero popular mexicano. Con 30 años de trayectoria y nueve álbumes de estudio, la banda regiomontana se mantiene activa: su más reciente producción, Canciones de Amor, y un Remedio pa’l Corazón, es de 2024.

El Gran Silencio nació en 1992 en la colonia Unidad Modelo de Monterrey, fundado por los hermanos Tony y Cano Hernández con instrumentos tan rudimentarios como un bote, una guitarra y una armónica. Su propuesta —que mezcla rock, cumbia, hip-hop, ska, reggae y norteño en una misma canción— los convirtió en parte central de la Avanzada Regia, el movimiento que puso a Monterrey en el mapa del rock mexicano a finales de los 90 junto a Plastilina Mosh, Control Machete y Jumbo. Su álbum Chúntaros Radio Poder (2001) y el sencillo “Chúntaro Style” se convirtieron en referentes de una generación.

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Los Estrambóticos, originarios de la Ciudad de México, llevan más de tres décadas en la escena. Fundados en 1992 en Santa Fe, su trayectoria arrancó con el Blue Demo, una grabación independiente que vendió 15 mil copias en el Tianguis Cultural del Chopo y les valió el reconocimiento como grupo revelación en 1993. Han tocado en el Zócalo capitalino, el Palacio de los Deportes y el Foro Sol, y compartido escenario con Caifanes, Café Tacuba y Los Fabulosos Cadillacs.

Un cartel que recorre tres décadas del ska mexicano

Inspector es una banda de ska y rock formada en 1995 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Su disco Alma en Fuego —lanzado en 2001 y relanzado por Universal Music en 2002— alcanzó el platino e instaló canciones como “Amargo Adiós” y “Amnesia” en el cancionero popular mexicano. (Instagram)

El resto del lineup reúne a buena parte de la historia viva del género en el país. Tijuana No!, formada a finales de los 80 en Tijuana, Baja California, fue una de las primeras bandas mexicanas en fusionar punk, ska y reggae con crítica social directa; su canción “Pobre de ti” (1992) se convirtió en uno de los clásicos del rock alternativo de habla hispana. La banda continuó presentándose tras la muerte de su vocalista Luis Güereña en 2004 y su disolución oficial en 2002, con reuniones esporádicas que se han extendido hasta la actualidad.

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Antidoping, fundada también en 1992 en Coyoacán por los hermanos Pedro y Manuel Apodaca, representa la vertiente reggae del cartel. Con más de 30 años de trayectoria independiente y más de 31 millones de reproducciones en Spotify, la banda ha sido reconocida como uno de los pilares del movimiento Razteca en México, que desde 1993 unificó a los grupos de reggae del país.

Completan el cartel Liran Roll, Los Calzones, La Royal Club, Out of Control Army, Sekta Core, Nana Pancha, Maskatesta, Negros Vivos, Los de Abajo, Tex Tex, Percance, Los Korucos, Sonora Skandalera, Los Rude Boys, Skaterrestres, La República y Los Rambookis.

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El cartel oficial del Pelukas Fest 'La Gran Final' anuncia su celebración el 30 de agosto en el Parque Andén de Apizaco, Tlaxcala, detallando las bandas participantes. (Pelukas Fest 2026/Skatex)

El Peluka Fest, heredero del Skatex

Los Estrambóticos y su fusión de rock, punk y ritmos latinos representarán al ska mexicano en el festival 420 Reggae & Ska, liderados por Arturo Ruelas 'Pinocho' (Facebook)

El Peluka Fest surgió dentro del ecosistema del Skatex, el festival de ska más longevo del Estado de México, que Olivares fundó en 2015 y cerró en diciembre de 2024 tras nueve ediciones. El propio promotor explicó que los costos de organización ya no le permitían sostener boletos accesibles: “Yo no voy a dar el boleto en 800 pesos, porque ya entraría a ser como los demás festivales”, declaró en el podcast Adultos Raros en 2023.

El Pelukas Fest tuvo al menos una edición previa en julio de 2024, también en el Recinto de la Feria de Texcoco. El subtítulo “La Gran Final” que acompaña a la convocatoria de agosto abre la posibilidad de que se trate de la última edición del festival, en un patrón que Olivares ya había usado antes de cerrar el Skatex.

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