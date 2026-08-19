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Qué día de la semana es 19 de septiembre de 2026?

El aniversario de los terremotos en México suele revivir la inquietud ciudadana cada vez que se acerca el mes patrio, especialmente por los de 1985 y 2017

Un calendario de septiembre de 2026 dibujado a lápiz muestra 30 días numerados en cuadrículas. El día 19 está resaltado con un contorno oscuro sobre papel rugoso.
Un dibujo periodístico a lápiz de un calendario minimalista de septiembre de 2026 señala el día 19 con un contorno grueso en grafito oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para los mexicanos, el 19 de septiembre es uno de los días que más temor despierta durante el año. Desde los sismos que sacudieron Ciudad de México en 1985 y en 2017, la fecha genera una inquietud colectiva que se repite cada vez que el calendario se acerca.

Aunque los especialistas señalan que los sismos no pueden predecirse, el recuerdo de ambos eventos vuelve inevitable la sensación de alerta.

¿Qué ha pasado los 19 de septiembre?

  • El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 golpeó la capital del país a las 7:19 horas, dejando más de 10 mil personas fallecidas y una ciudad devastada,
  • Tres décadas después, en 2017, otro sismo, esta vez de magnitud 7.1, ocurrió a las 13:14 horas, justo el mismo día, y provocó el colapso de edificios y la muerte de 369 personas en diferentes entidades.

El Servicio Sismológico Nacional ha explicado que ambos movimientos telúricos ocurrieron en la misma fecha, pero no existe una razón científica que los vincule.

ARCHIVO - La gente inspecciona el destruido Hotel Regis después de que un terremoto azotó la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985. (AP Foto/Paul Conklin, Archivo)
ARCHIVO - La gente inspecciona el destruido Hotel Regis después de que un terremoto azotó la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985. (AP Foto/Paul Conklin, Archivo)

¿Qué día de la semana será este 19 de septiembre de 2026?

Este año, el 19 de septiembre de 2026 caerá en sábado. Ante la cercanía de la fecha, en redes sociales y en charlas cotidianas vuelven los recuerdos de los sismos de años pasados.

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El calendario marca el día como uno de los más vigilados, aunque no existe ninguna evidencia de que un sismo pueda repetirse únicamente porque el calendario lo indique.

La memoria colectiva de los mexicanos asocia el 19 de septiembre con tragedia y ejercicio de la solidaridad en las calles. Cada año, autoridades y población participan en simulacros nacionales de protección civil, recordando la importancia de estar preparados ante la posibilidad de un sismo, especialmente en esa fecha.

¿Por qué no se pueden predecir los sismos?

La Universidad Nacional Autónoma de México aclara que, hasta ahora, no hay ninguna herramienta científica capaz de pronosticar cuándo ni dónde ocurrirá un sismo. De acuerdo con la Gaceta UNAM, el conocimiento actual de la geofísica permite identificar regiones con riesgo sísmico, pero no anticipar el momento exacto de un evento.

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Mapa de México y Centroamérica con marcadores de sismos circulares en colores amarillo, verde y naranja. Registros de sismógrafo horizontales en blanco, gris y rojo.
Cinco estados tuvieron microsismos hasta las 16:00 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional señala que “no existe método confiable ni tecnología en el mundo que permita predecir los sismos” y que cualquier intento de predicción está fuera del alcance de la ciencia moderna. Los especialistas subrayan que la única estrategia efectiva es la prevención y la preparación permanente ante posibles emergencias.

Cómo preparar una mochila de emergencia para sismos

Ante la imposibilidad de predecir un temblor, la recomendación de los organismos de protección civil es estar preparados en todo momento.

Una de las medidas sugeridas es tener una mochila de emergencia lista en casa, con insumos básicos para sobrevivir al menos 48 horas tras un sismo.

La mochila debe contener documentos personales, agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, pilas, botiquín de primeros auxilios, copia de llaves, silbato y cargador para celular.

Mano adulta sobre mochila de emergencia azul. Al lado, linterna negra, botiquín rojo con cruz blanca y radio portátil negra. Fondo: pared con grietas y piso de baldosas.
Una mano adulta coloca una mochila de emergencia junto a una pared con grietas leves, mostrando la preparación familiar ante sismos en una vivienda de Lurín, Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación oficial es mantener el contenido actualizado y ubicado en un lugar de fácil acceso para todas las personas de la casa. Según Protección Civil, “una mochila preparada puede marcar la diferencia en una emergencia”.

A pesar de la ansiedad que provoca el 19 de septiembre, la preparación y la información siguen siendo la mejor herramienta para enfrentar cualquier emergencia sísmica.

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