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Sheinbaum usa caso del asesor de Rodrigo Paz, acusado de feminicidio, para justificar listas ‘anti 4T’ de Luisa María Alcalde

“Es un feminicida”, declaró la mandataria sobre el también fundador del medio La derecha diario, dejando “al público que se forme su propia opinión” sobre estos medios

Fernando Cerimedo attends the CPAC (Conservative Political Action Conference) in Buenos Aires, Argentina December 4, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian
Fernando Cerimedo attends the CPAC (Conservative Political Action Conference) in Buenos Aires, Argentina December 4, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian
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La presidenta Claudia Sheinbaum opinó sobre el caso del periodista Fernando Cerimedo, periodista argentino fundador del medio La derecha Diario, detenido por presunto feminicidio, y aseguró que ese es el tipo de personas que dirigen estos medios y que tienen redes de corrupción.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 19 de agosto, la mandataria abordó el caso de Fernando Cerimeido, asesor del político boliviano Rodrigo Paz, acusado de contratar a sicarios para asesinar a su expareja, la abogada Nadia Veeler y utilizó este caso para justificar la estrategia de detección y denuncia pública de cuentas y campañas ‘anti 4T’ en redes sociales, impulsadas por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde.

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“La derecha utiliza medios digitales como La Derecha Diario para difundir noticias falsas y manipular la opinión pública con dinero y robots, y ahora uno de sus fundadores está detenido por intento de feminicidio”, declaró desde Palacio Nacional.

En desarrollo

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