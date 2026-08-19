Maru Campos se reúne con la nueva cónsul de EEUU en medio del caso CIA que sacudió a Chihuahua

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, se reunió este 30 de julio de 2025 con Katharine Beamer, nueva cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, en las instalaciones del Consulado estadounidense. El encuentro —confirmado por comunicado del gobierno estatal— ocurre en un momento en que la relación binacional entre Chihuahua y Washington atraviesa su etapa más tensa en años, tras el caso de los presuntos agentes de la CIA que murieron en territorio mexicano en abril de 2026.

De acuerdo con lo informado por la propia gobernadora, en la reunión se abordaron temas de cooperación institucional, economía, cultura y atención consular. Campos Galván señaló que el objetivo es “construir una relación binacional sólida y de largo plazo”.

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Beamer asumió el cargo tres meses después del caso CIA

Beamer tomó posesión como cónsul general el 27 de julio de 2026, aproximadamente tres meses después de que se diera a conocer la presunta intervención de agentes de la CIA en un operativo contra laboratorios clandestinos de droga en la sierra Tarahumara, en el municipio de Morelos.

Según la cobertura de medios como CNN e Infobae, dos ciudadanos estadounidenses murieron el 19 de abril de 2026 en un accidente automovilístico cuando regresaban de ese operativo, realizado junto con la Fiscalía estatal y el Ejército mexicano. Días después trascendió que se trataba de agentes de la CIA que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, no contaban con los permisos para operar en territorio mexicano.

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El caso derivó en una crisis política de alcance estatal y federal: Campos aseguró no haber tenido conocimiento de la presencia de los agentes; el entonces fiscal general César Jáuregui renunció en medio de la controversia; legisladores de Morena exigieron comparecencias, y la fiscalía estatal sostuvo que la responsabilidad recaería en el fallecido director de la Agencia Estatal de Investigación.

Chihuahua Governor Maria Eugenia Campos Galvan delivers a statement outside the premises of Mexico’s Federal Attorney General’s Office (FGR) after being questioned about the deaths of two CIA agents in a car crash following a security operation to dismantle a drug lab last month in Guachochi, in Mexico City, Mexico, May 27, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La agenda de Beamer en Chihuahua arrancó con seguridad

Antes de reunirse con la gobernadora, Beamer ya había marcado su agenda en el estado. El 15 de agosto visitó la Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por invitación del secretario Gilberto Loya Chávez. Según un comunicado oficial de la dependencia, el encuentro buscó fortalecer la coordinación en materia de seguridad e incluir el tema migratorio en la franja fronteriza.

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De acuerdo con reportes de La Jornada y medios locales, el propio Loya Chávez había ofrecido inicialmente un piso de la Torre Centinela para que operara personal de la DEA, el FBI, la CBP y el HSI, pero retiró esa invitación tras conocerse la muerte de los agentes de la CIA. La visita de Beamer fue presentada oficialmente como un recorrido para mostrarle el modelo tecnológico de seguridad del estado.

No es la primera vez: el historial binacional de Campos con cónsules de Estados Unidos

La reunión con Beamer no es un episodio aislado. El gobierno de Chihuahua tiene documentado públicamente en su página oficial un historial sostenido de acercamientos con autoridades estadounidenses.

En junio de 2024, Campos se reunió con Rafael Foley, entonces cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para revisar estrategias de seguridad, migración y desarrollo económico. En ese encuentro participaron el propio fiscal Jáuregui y el secretario Loya Chávez. En julio de 2023, la gobernadora se sentó en una mesa de diálogo sobre migración con el subsecretario de Estado Richard Verma, el embajador Ken Salazar y el cónsul Eric Cohan.

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La gobernadora Maru Campos se reunió el 27 de junio de 2024 con Rafael Foley, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para analizar temas fronterizos, crisis migratoria y estrategias conjuntas. Acordaron mantener comunicación constante, fortalecer la seguridad y el desarrollo económico, y revisar oportunidades en comercio, inversión, educación y cultura. Participaron autoridades estatales y el equipo diplomático estadounidense.

En mayo de 2025, Campos viajó a Austin para reunirse con el gobernador de Texas, Greg Abbott, con quien firmó un acuerdo de seguridad fronteriza que incluyó la plataforma Sentinel —un sistema de rastreo de vehículos desde parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo— y el uso de drones para patrullar el Río Bravo. La inversión anunciada superó los 200 millones de dólares. Como resultado, Texas normalizó las inspecciones en los puentes fronterizos con Chihuahua, convirtiendo al estado en la única entidad mexicana con ese trato.

En octubre de 2024, la gobernadora asistió a una recepción en la Embajada de Estados Unidos en México, donde se reunió con la primera dama Jill Biden, y promovió el turismo y las oportunidades de inversión en Chihuahua.

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Lo que está confirmado y lo que permanece sin respuesta

La reunión entre Campos Galván y Beamer está confirmada por comunicado del gobierno de Chihuahua y por múltiples medios locales. El caso de los presuntos agentes de la CIA en la sierra Tarahumara fue documentado por fiscalías estatales y medios internacionales, y permanece bajo investigación en algunos de sus alcances.

No hay, hasta el momento, una postura pública de Campos o de Beamer que vincule explícitamente el encuentro del 30 de julio con el caso CIA. Esa lectura corresponde al contexto en que ocurre la reunión, no a una declaración de ninguna de las dos funcionarias.