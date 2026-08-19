Nieto de Vicente Fernández inventa el country tumbado: así suena el nuevo género musical

Ramón Fernández interpreta la canción 'Estos Celos' de Vicente Fernández en una versión country tumbado. Las imágenes muestran al artista dentro de un vehículo de interior rojo, conduciendo de noche. Se observan sus manos usando un teléfono móvil y el tablero del automóvil. Textos superpuestos con fragmentos de letras aparecen en varias tomas.

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El nieto de Vicente Fernández presentó su primera propuesta como cantante y lanzó un nuevo género musical: el country tumbado.

El debut de Ramón Fernández ocurrió en Guadalajara, donde reunió a parte de la familia Fernández, pero también evidenció ausencias y divisiones dentro del clan, según mostró el programa De primera mano.

¿Cómo fue el debut?

Durante el showcase, Ramón Fernández interpretó su fusión de corrido, country y rap, una propuesta que él mismo nombró como country tumbado.

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El recital inició con la presentación de Liz Moriré y su banda, quienes abrieron el evento antes de que Ramón tomara el escenario. “

Ahora lo nuevo que van a estar escuchando de nosotros es el country tumbado. Y bueno, pues ahí andamos abriendo camino de ese género”, dijo el cantante.

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De acuerdo con la crónica del vespertino de Imagen Televisión, la noche del debut, Ramón estuvo acompañado por su papá, Vicente Fernández Jr., su mamá, su hermano Vicente Tercero, sus hermanas Ceci y Fernanda, y Doña Cuquita, viuda del Charro de Huentitán.

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“Estamos aquí apoyando a Ramón para ver el éxito, que tenga mucho éxito. Yo le deseo lo mejor. Es el chiquito de Vicente, entonces necesitamos apoyarlo mucho”, expresó Doña Cuquita durante el evento.

El showcase de Ramón incluyó la interpretación de Estos celos, tema de su abuelo, momento que generó una de las reacciones más emotivas entre los asistentes.

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“En todo momento, en todo momento digo, él es el, la razón por la que estoy aquí. Eh, mi tío, mi papá, digo, ellos son los que abrieron el camino”, declaró Ramón en el escenario. Doña Cuquita agregó: “Vicente está siempre con nosotros. Y él amaba a Ramón. Lo apoyábamos mucho, así se queda adelante”.

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“En este negocio, primero es el público”: el consejo de Vicente Fernández Jr.

Durante la presentación, Vicente Fernández Jr. compartió el consejo que le dejó a su hijo para esta nueva etapa musical:

“Mi padre nos enseñó que en este negocio, esto, eh, en esta pasión por la música, primero es el público. Ayer era el público y para nada se del público”.

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Ramón Fernández criticó a su padre por excluirlo del álbum homenaje a su abuelo. (Instagram)

El programa De primera mano abordó la posible razón de las ausencias y tensiones en la familia. Erika González cuestionó si la familia estaba dividida y si Alex y Camila recibieron la espalda.

Gustavo Adolfo Infante recordó que en el homenaje discográfico a Vicente Fernández, Vicente Jr. tomó la decisión ejecutiva de no incluir a los hijos de Alejandro Fernández, lo que habría generado una reacción en cadena:

“Vicente Fernández hijo es el que se encargó de invitar a todo mundo al homenaje a su papá. Disco uno, no apareció ni Alex ni Camila. Entonces, dijo uno: ‘Pues en el disco dos van a aparecer los hijos de Alejandro’. Disco dos, no aparecieron ni Alejandro ni Camila”.

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Lalo Carrillo, también en De primera mano, señaló: “Aunque en todo caso sería con el papá. O sea, el hijo, ¿qué culpa tiene? Pues él está echándole ganas al proyecto de los primos”.