Claudia Sheinbaum liga al PRI con prácticas de porros y atribuye violencia a su historia política tras choques en el INE

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En la conferencia matutina de este 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los episodios recientes de violencia física y verbal en los que han participado miembros del PRI, señalando que estas conductas reflejan una frustración interna en ese partido. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Heraldo de México, la mandataria vinculó la escalada de confrontaciones en el Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE) con la pérdida de apoyo ciudadano que, según su percepción, enfrenta el tricolor.

Durante su intervención, Sheinbaum afirmó: “Entiendo también la verdad, pues que hay mucha frustración, porque el PRI cada vez tiene menos apoyadores. Entonces, pues es una frustración personal que se manifiesta en golpes”. La presidenta subrayó que no debe utilizarse la violencia como vía de presión política y exhortó a los actores involucrados a privilegiar el diálogo y la racionalidad por encima de las provocaciones.

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PRI y confrontaciones en órganos legislativos y electorales

El señalamiento de la presidenta surge tras diversos incidentes en los que legisladores priistas, como el diputado Carlos Mancilla y el senador Alejandro Moreno Cárdenas, han sido acusados de incurrir en agresiones físicas y verbales, tanto en el Senado como durante sesiones del Consejo General del INE. Según la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del INE celebrada el 18 de agosto, representantes del PRI confrontaron a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y a otros integrantes del instituto, luego de que se hicieran llamados a respetar el reglamento interno.

En ese contexto, la consejera presidenta del INE señaló que toda diferencia jurídica debe resolverse por las vías institucionales y no mediante la presión o la confrontación personal. Taddei Zavala enfatizó que ninguna consejera o consejero debe votar pensando en consecuencias personales ni amenazas, sino únicamente en la Constitución y la ley.

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Origen y contexto de la violencia política

Sheinbaum recordó un episodio de su juventud en la UNAM, cuando su hermano fue agredido por individuos identificados como “porros” presuntamente ligados al PRI, según su testimonio. Para la presidenta, este tipo de prácticas tiene una raíz histórica en el partido y, aunque reconoce que el contexto político actual es distinto, considera que la frustración ante la pérdida de respaldo social se manifiesta de manera violenta.

“Ese es un poco el origen de la dirigencia actual de ese partido”, sostuvo Sheinbaum, al tiempo que reiteró su llamado a evitar caer en provocaciones y a resolver las diferencias mediante mecanismos democráticos. De acuerdo con El Heraldo de México, la mandataria subrayó que “no debe usarse la violencia” y pidió a los partidos y al personal del INE no responder ante provocaciones.

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PRI rechaza calificativos y niega ser responsable de agresiones

En medio del debate, representantes del PRI han rechazado tajantemente ser llamados “porros” o agresores. Durante la sesión del Consejo General del INE, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y otros integrantes del partido defendieron su derecho a expresar sus posturas políticas y negaron que sus acciones constituyeran actos de violencia deliberada.

El PRI argumentó que la confrontación verbal en el órgano electoral responde a supuestas intentonas de censura y a la defensa de la pluralidad democrática. No obstante, hasta el momento, la dirigencia del partido no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos específicos de Sheinbaum ni sobre las acusaciones públicas relativas a los incidentes de violencia.

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Llamado a la institucionalidad y al respeto democrático

Tanto la presidenta Sheinbaum como la consejera presidenta del INE coincidieron en la necesidad de mantener la discusión política dentro de los cauces institucionales y evitar que las diferencias deriven en actos de violencia física o verbal. “Hay que buscar el diálogo y tampoco hay que caer en provocaciones, porque también lo que quieren, pues es provocar”, reiteró Sheinbaum según El Heraldo de México.

El debate sobre el tono y la forma de la confrontación política en México permanece abierto. Mientras tanto, los llamados al respeto de la legalidad y la democracia se reiteran desde la presidencia y los órganos electorales, en un contexto marcado por la tensión entre partidos y la vigilancia pública sobre la conducta de sus dirigentes.

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