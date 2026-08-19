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Alicia Villarreal y Cibad Hernández se burlan de acusaciones con polémico video

La cantante y su pareja usan humor negro sobre mensajes a otras mujeres, pero la publicación que él difundió desata rechazo en redes, medios de espectáculos y hasta entre seguidores de la artista

Imagen dividida: a la izquierda, un hombre y una mujer posan para una selfie. A la derecha, una mujer y un hombre dialogan, la mano del hombre está pixelada.
Una imagen dual presenta a una pareja en una selfie y, a la derecha, una mujer dialoga con un hombre cuya mano está censurada. (Composición/Redes sociales)
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Alicia Villarreal y su pareja Cibad Hernández convirtieron semanas de acusaciones en contenido de humor negro: en un video difundido en redes sociales, la cantante afirmó haberle “arrancado el dedo” y la yema a Hernández para impedirle enviar mensajes a otras mujeres por TikTok a las 2:40 de la madrugada. El clip, publicado por Hernández y no por Villarreal, desató una nueva oleada de críticas.

“Tuve que arrancarle el dedo a mi viejo para asegurarme que no le va a mandar mensaje a ninguna mujer a las dos cuarenta de la mañana por TikTok”, dice Villarreal en el video. “Y de paso, le arranqué la yema para que no cometa el error de mandar mensajes y borrarlos. Yo soy la güerita consentida y esta es mi historia.”

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Cibad Hernández/Instagram

El origen del escándalo

Cibad Hernández y Alicia Villarreal
El esposo de una mujer lo señaló públicamente de haberle escrito a su esposa durante la madrugada Cibad Hernández y Alicia Villarreal. (Instagram)

Las acusaciones contra Hernández comenzaron cuando el esposo de una mujer lo señaló públicamente de haberle escrito a su esposa durante la madrugada, en un período en que la pareja atravesaba problemas matrimoniales.

Luego, una productora identificada como Richy —conocida como “La Britney”— declaró a la revista TV Notas que Hernández también la habría contactado entre octubre y noviembre de 2025, cuando él ya iniciaba su relación con Villarreal.

La polémica que desató el video

(IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )
El hecho de que el video lo subiera Hernández, y no Villarreal, también fue objeto de análisis. Panelistas del programa señalaron que el tiktoker “sabe que le gusta la atención y precisamente lo hace”. (IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

El clip generó rechazo inmediato en redes sociales y en medios de espectáculos. Analistas del programa Despierta América, de Univision, cuestionaron que fuera la cantante —y no Hernández— quien saliera a responder las acusaciones.

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“Sería más bonito que él saliera a decir: ‘eso no es cierto, amo a mi mujer’”, señaló uno de los panelistas del programa. Otro comentó: “Ella, que es la celebridad, intentando ayudar a él”, e invitó a la audiencia a reflexionar sobre la dinámica de la pareja.

Una cuenta de fans identificada como “Fans Alicia Villarreal” anunció en redes que buscaría un nuevo artista al cual dedicar su página. “Alicia Villarreal ya no nos representa”, publicaron, según reportó Despierta América.

El hecho de que el video lo subiera Hernández, y no Villarreal, también fue objeto de análisis. Panelistas del programa señalaron que el tiktoker “sabe que le gusta la atención y precisamente lo hace”.

Cómo nació el romance

La relación se formalizó semanas después, durante un concierto de los Backstreet Boys en el MSG Sphere de Las Vegas. “Fue hasta en Las Vegas cuando nos hicimos novios porque nos estuvimos frecuentando”, declaró Hernández. (IG)
La relación se formalizó semanas después, durante un concierto de los Backstreet Boys en el MSG Sphere de Las Vegas. “Fue hasta en Las Vegas cuando nos hicimos novios porque nos estuvimos frecuentando”, declaró Hernández. (IG)

La historia comenzó en julio de 2025, cuando Villarreal invitó a Hernández a uno de sus conciertos en Houston como creador de contenido. Según relató él mismo, en ese encuentro surgió el “clic” entre ambos.

La relación se formalizó semanas después, durante un concierto de los Backstreet Boys en el MSG Sphere de Las Vegas. “Fue hasta en Las Vegas cuando nos hicimos novios porque nos estuvimos frecuentando”, declaró Hernández. La cantante, por su parte, anunció el romance en Instagram junto a una fotografía de sus manos con un tatuaje compartido.

La hija mayor de Villarreal, Melenie Carmona, no habría estado de acuerdo con la relación, según trascendió en redes sociales.

Una relación marcada por las polémicas

Alicia Villarreal y Cibad Hernández posando para una selfie en una calle adoquinada de Italia, con tiendas de bolsos de cuero al fondo
A eso se sumaron especulaciones sobre una posible boda: Villarreal fue fotografiada con un anillo y un velo de novia, lo que disparó los rumores. (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

El noviazgo acumuló cuestionamientos mucho antes del video del dedo. En mayo de 2026 circularon audios atribuidos a Hernández en los que presuntamente se dirigía de forma agresiva a algunas mujeres, aunque la autenticidad del material nunca fue confirmada.

A eso se sumaron especulaciones sobre una posible boda: Villarreal fue fotografiada con un anillo y un velo de novia, lo que disparó los rumores. Hernández aclaró que aún no se habían casado, aunque no descartó hacerlo en el futuro.

El Bendita Locura Tour, en medio del escándalo

Mientras la polémica escala en redes, Villarreal tiene por delante una agenda de conciertos que se extiende hasta diciembre. Su Bendita Locura Tour 2026 contempla 28 fechas en Estados Unidos y México, con presentaciones en ciudades como El Paso, Houston, Chicago, Las Vegas y Miami Beach, entre otras.

La primera fecha está programada para el 4 de septiembre en el The Plaza Theatre Performing Arts Center de El Paso, Texas.

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