Joanna Vega-Biestro explota contra Flor Vigna tras menospreciar a producción mexicana en LCDLF: “Te puede costar caro” (RS)

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La periodista mexicana Joanna Vega-Biestro repruebó públicamente a la artgentina Flor Vigna por descalificar el trabajo de la producción mexicana en La Casa de los Famosos México 2026.

El señalamiento se dio el pasadon martes 18 de agosto tras la difusión de un video en el que la influencer argentina calificó al reality de Televisa como un “muerto de hambre”, y adviertió que ese tipo de comentarios pueden afectar su permanencia en el programa.

“Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”, escribe la comunicadora de Sale el Sol en su cuenta de X, antes Twitter.

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Flor Vigna descalifica la producción de Televisa

La polémica surge en la Noche de Cine del reality, cuando Flor Vigna reacciona con molestia a la edición de fragmentos de sus conversaciones. “Cómo te recortan todo estos hijos de pu..”, dice la creadora digital tras ver escenas que, asegura, la muestran en conflicto con otros habitantes.

Poco después, durante una charla con Yanet García, la argentina expresa su decepción por la calidad de la producción: “El producto en sí, pensé que se veía más caro. Lejos de eso, se ve muy ‘muerto de hambre’”, afirma sobre la escenografía y locaciones del programa, especialmente el confesionario.

Joanna Vega-Biestro (rs)

Las declaraciones se difunden a través de cuentas dedicadas a espectáculos en X, generando críticas inmediatas. Un sector de la audiencia expresa rechazo y anticipa que la actitud de la influencer podría influir en su futuro dentro del reality, ante la inminente gala de nominación de este miércoles.

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Joanna Vega-Biestro advierte sobre consecuencias

La reacción de Joanna Vega-Biestro se posiciona entre las más relevantes del debate. La periodista cita el fragmento en su cuenta de X y escribe: “Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”. El mensaje suma miles de interacciones al cierre del martes.

Otros usuarios recuerdan antecedentes de comentarios ofensivos vinculados al entorno de la argentina. “Ya lo hizo su stylist, que nunca despidió, por cierto. Entonces que lo haga ella no me sorprende, son de los mismos al final”, publica un seguidor, en referencia a Lau Styling, diseñadora de Vigna, quien también habría emitido expresiones negativas sobre los mexicanos.

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Audiencia y nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026

La controversia se da en un contexto de alta tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde la edición de la Noche de Cine exhibe a varios participantes. Yahir, Cynthia Klitbo, Aldón Rendón, Ese Pérez y la propia Flor Vigna son expuestos por la producción. Mientras Aldo Rendón minimiza las escenas y expresa rechazo hacia Mariana Ochoa —nominada directamente esta semana—, Cynthia Klitbo muestra inconformidad por las bromas de sus compañeros sobre sus ronquidos. Yahir somete a votación su papel como administrador de la cocina tras ser exhibido racionando insumos como los huevos, aunque para sí mismo utiliza más productos.

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El formato del reality, transmitido por la plataforma ViX y por televisión abierta en Las Estrellas y Canal 5, mantiene una audiencia activa en redes. Durante la cuarta gala de nominación, programada para este miércoles, Luis Chaparro, portador de la Moneda del Destino, tendrá la posibilidad de modificar la placa de nominados otorgando tres puntos extra a un habitante.

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Reacciones en redes y posturas del fandom

El video donde Flor Vigna descalifica la producción mexicana circula ampliamente, lo que desata una ola de opiniones entre usuarios y seguidores del reality. Fans de la argentina buscan minimizar el episodio, acusando a otros fandoms y creadores digitales de fomentar el rechazo contra la influencer. El repudio, no obstante, crece tras la difusión del segundo clip con la expresión “muerto de hambre”, lo que refuerza la percepción de un posible castigo en la próxima gala de eliminación.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha informado si los comentarios de Flor Vigna ameritarán algún tipo de sanción formal. El ambiente dentro de la casa se mantiene en tensión, mientras los participantes ajustan estrategias y alianzas rumbo a la final del reality.

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