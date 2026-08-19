México
Agregar Infobae enGoogle

Joanna Vega-Biestro explota contra Flor Vigna tras menospreciar a producción mexicana en LCDLF: “Te puede costar caro”

La periodista mexicana repruebó públicamente a la artgentina por descalificar el trabajo de la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Joanna Vega-Biestro explota contra Flor Vigna tras menospreciar a producción mexicana en LCDLF: “Te puede costar caro” (RS)
Joanna Vega-Biestro explota contra Flor Vigna tras menospreciar a producción mexicana en LCDLF: “Te puede costar caro” (RS)
Guardar

La periodista mexicana Joanna Vega-Biestro repruebó públicamente a la artgentina Flor Vigna por descalificar el trabajo de la producción mexicana en La Casa de los Famosos México 2026.

El señalamiento se dio el pasadon martes 18 de agosto tras la difusión de un video en el que la influencer argentina calificó al reality de Televisa como un “muerto de hambre”, y adviertió que ese tipo de comentarios pueden afectar su permanencia en el programa.

Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”, escribe la comunicadora de Sale el Sol en su cuenta de X, antes Twitter.

PUBLICIDAD

Flor Vigna descalifica la producción de Televisa

La polémica surge en la Noche de Cine del reality, cuando Flor Vigna reacciona con molestia a la edición de fragmentos de sus conversaciones. “Cómo te recortan todo estos hijos de pu..”, dice la creadora digital tras ver escenas que, asegura, la muestran en conflicto con otros habitantes.

Poco después, durante una charla con Yanet García, la argentina expresa su decepción por la calidad de la producción: “El producto en sí, pensé que se veía más caro. Lejos de eso, se ve muy ‘muerto de hambre’”, afirma sobre la escenografía y locaciones del programa, especialmente el confesionario.

Joanna Vega-Biestro (rs)
Joanna Vega-Biestro (rs)

Las declaraciones se difunden a través de cuentas dedicadas a espectáculos en X, generando críticas inmediatas. Un sector de la audiencia expresa rechazo y anticipa que la actitud de la influencer podría influir en su futuro dentro del reality, ante la inminente gala de nominación de este miércoles.

PUBLICIDAD

Joanna Vega-Biestro advierte sobre consecuencias

La reacción de Joanna Vega-Biestro se posiciona entre las más relevantes del debate. La periodista cita el fragmento en su cuenta de X y escribe: “Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”. El mensaje suma miles de interacciones al cierre del martes.

Otros usuarios recuerdan antecedentes de comentarios ofensivos vinculados al entorno de la argentina. “Ya lo hizo su stylist, que nunca despidió, por cierto. Entonces que lo haga ella no me sorprende, son de los mismos al final”, publica un seguidor, en referencia a Lau Styling, diseñadora de Vigna, quien también habría emitido expresiones negativas sobre los mexicanos.

Audiencia y nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026

La controversia se da en un contexto de alta tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde la edición de la Noche de Cine exhibe a varios participantes. YahirCynthia KlitboAldón RendónEse Pérez y la propia Flor Vigna son expuestos por la producción. Mientras Aldo Rendón minimiza las escenas y expresa rechazo hacia Mariana Ochoa —nominada directamente esta semana—, Cynthia Klitbo muestra inconformidad por las bromas de sus compañeros sobre sus ronquidos. Yahir somete a votación su papel como administrador de la cocina tras ser exhibido racionando insumos como los huevos, aunque para sí mismo utiliza más productos.

Acusaron a Flor Vigna de ser sucia y cuestionaron su higiene en La Casa de los famosos: “No limpia nada”
Acusaron a Flor Vigna de ser sucia y cuestionaron su higiene en La Casa de los famosos: “No limpia nada”

El formato del reality, transmitido por la plataforma ViX y por televisión abierta en Las Estrellas y Canal 5, mantiene una audiencia activa en redes. Durante la cuarta gala de nominación, programada para este miércoles, Luis Chaparro, portador de la Moneda del Destino, tendrá la posibilidad de modificar la placa de nominados otorgando tres puntos extra a un habitante.

Reacciones en redes y posturas del fandom

El video donde Flor Vigna descalifica la producción mexicana circula ampliamente, lo que desata una ola de opiniones entre usuarios y seguidores del reality. Fans de la argentina buscan minimizar el episodio, acusando a otros fandoms y creadores digitales de fomentar el rechazo contra la influencer. El repudio, no obstante, crece tras la difusión del segundo clip con la expresión “muerto de hambre”, lo que refuerza la percepción de un posible castigo en la próxima gala de eliminación.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha informado si los comentarios de Flor Vigna ameritarán algún tipo de sanción formal. El ambiente dentro de la casa se mantiene en tensión, mientras los participantes ajustan estrategias y alianzas rumbo a la final del reality.

Temas Relacionados

Joanna Vega-BiestroFlor VignaLa Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4Televisamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UNAM debe hacer ‘otro esfuerzo de austeridad’ para abrir más espacios a los jóvenes para ingresar a licenciatura: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su alegría al ver que su estrategia de abrir espacios para bachillerato y universidades está funcionando

UNAM debe hacer ‘otro esfuerzo de austeridad’ para abrir más espacios a los jóvenes para ingresar a licenciatura: Sheinbaum

Sheinbaum usa caso del asesor de Rodrigo Paz, acusado de feminicidio, para justificar listas ‘anti 4T’ de Luisa María Alcalde

“Es un feminicida”, declaró la mandataria sobre el también fundador del medio La derecha diario, dejando “al público que se forme su propia opinión” sobre estos medios

Sheinbaum usa caso del asesor de Rodrigo Paz, acusado de feminicidio, para justificar listas ‘anti 4T’ de Luisa María Alcalde

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata narcobloqueos en Michoacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata narcobloqueos en Michoacán

Por qué no debes usar cloro sobre el moho del baño: esta mezcla casera lo elimina de raíz

La humedad activa las esporas del moho en cualquier superficie si esta no se seca en menos de 24 horas, y puede dañar muebles, pintura y objetos

Por qué no debes usar cloro sobre el moho del baño: esta mezcla casera lo elimina de raíz

Atropellan y matan a “Solovino”, el perrito que trabajaba en una gasolinera de Toluca

El animal había sido adoptado por trabajadores de una gasolinera y se convirtió en uno de los personajes más queridos por los clientes

Atropellan y matan a “Solovino”, el perrito que trabajaba en una gasolinera de Toluca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata narcobloqueos en Michoacán

Niegan detención del “Tío Lako”, líder regional del CJNG en Michoacán: sicarios de su célula fueron capturados

Ramírez Bedolla activa operativo con Sedena y Guardia Nacional contra el Tío Lako, presunto líder regional del CJNG en Michoacán

Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

Sheinbaum ve contradictorio reconocimiento de la DEA a Harfuch durante conferencia en Argentina, pero celebra participación de México

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal y Cibad Hernández se burlan de acusaciones con polémico video

Alicia Villarreal y Cibad Hernández se burlan de acusaciones con polémico video

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Mariana Ochoa recibe apoyo tras las burlas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos: “Está más allá de cualquier broma pesada”

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Peluka Fest cambia de sede: detalles del evento donde se presentarán Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos

DEPORTES

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

Hackean cuenta de conductor de ESPN: delincuentes la usan para realizar fraudes

Adiós a los rumores: Checo Pérez queda fuera de Williams tras renovar a Carlos Sainz

Dinamo Zagreb pone la mira en Tala Rangel: el campeón de Croacia quiere al portero de Chivas

Campeonato Juvenil de Clavados: estos son los mexicanos que buscarán el título en Croacia