Mueren cinco personas en Oaxaca por inhalar bióxido de carbono dentro de una vivienda

De acuerdo con medios locales, los cinco jóvenes trabajaban en labores de limpieza y mantenimiento de una zona destinada a la reforestación. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Cinco personas murieron en una vivienda de San Francisco Cajonos, Oaxaca, debido a una intoxicación provocada por la acumulación de gases tóxicos en una habitación donde permanecía encendido un generador portátil de energía eléctrica, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

A través del trabajo realizado por el Instituto de Servicios Periciales, la Fiscalía estableció de manera inicial que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de bióxido de carbono.

Los especialistas analizaron la escena y realizaron las pruebas periciales correspondientes, con las que determinaron que dentro de la habitación donde las víctimas pernoctaban fue colocado y mantenido en funcionamiento un generador de energía eléctrica portátil a base de combustible.

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La ausencia de ventilación adecuada habría provocado la concentración de gases tóxicos en el espacio cerrado. Las cinco personas resultaron intoxicadas por la exposición y posteriormente fallecieron.

El generador permaneció encendido dentro de la habitación

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, el elemento central para establecer la causa de los fallecimientos fue la presencia del generador dentro del inmueble.

El equipo funcionaba al interior de la habitación utilizada por las víctimas para dormir, mientras que las condiciones de ventilación no permitieron la adecuada dispersión de los gases producidos por la combustión.

La acumulación de estos gases generó una atmósfera tóxica que provocó la intoxicación de los ocupantes, de acuerdo con los peritajes iniciales de la Fiscalía estatal.

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La FGEO precisó que la conclusión corresponde a los estudios iniciales realizados por personal especializado del Instituto de Servicios Periciales, a partir del procesamiento de la escena y de los indicios localizados en el inmueble.

Las cinco personas fallecidas fueron identificadas mediante sus iniciales: L. R. P., D. P. G., M. L. G., M. G. L. y R. G. L. (Crédito: Fiscalía de Oaxaca)

Las cinco personas fallecidas fueron identificadas bajo reserva de ley únicamente mediante sus iniciales: L. R. P., D. P. G., M. L. G., M. G. L. y R. G. L. Las víctimas eran originarias de Zimatlán.

La Fiscalía indicó que todas eran originarias de la agencia de San Andrés El Alto, perteneciente al municipio de San Antonino El Alto, en el distrito de Zimatlán de Álvarez.

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El hallazgo de las cinco personas sin vida ocurrió en una vivienda de San Francisco Cajonos, municipio ubicado en la Sierra de Juárez de Oaxaca.

La investigación continúa con base en los elementos recabados por los peritos y las diligencias realizadas en el lugar. Hasta el momento, la Fiscalía estatal atribuye los fallecimientos a la inhalación de bióxido de carbono generada por el funcionamiento del equipo de combustible en un espacio sin ventilación suficiente.

El “enemigo silencioso”

Las alertas por intoxicaciones con gases derivados de la combustión no son nuevas en Oaxaca. En distintos puntos del estado, autoridades han emitido recomendaciones durante temporadas de frío y ante el uso de braseros, calentadores y otros equipos que funcionan con combustibles, debido al riesgo de acumulación de gases tóxicos en espacios sin ventilación.

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El monóxido de carbono ha sido identificado por autoridades de Protección Civil como un “enemigo silencioso” debido a que no puede detectarse fácilmente por los sentidos y una exposición prolongada puede provocar pérdida de conciencia y muerte. En Oaxaca, los llamados preventivos se han concentrado especialmente en evitar que estos equipos permanezcan encendidos durante el sueño o dentro de habitaciones cerradas.

Aunque se trata de un fenómeno distinto al establecido por los peritajes en San Francisco Cajonos, ambos escenarios tienen un punto en común: la exposición a gases generados por procesos de combustión puede convertirse en una emergencia mortal cuando ocurre en espacios con ventilación deficiente.

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