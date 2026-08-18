Mariana Ochoa desmiente rumores de información externa tras su nominación en La Casa de los Famosos México y revela que no tuvo celular

Gema Garoa la nominó de forma directa al argumentar que su paso por el exterior le dio ventaja sobre el resto. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa llega a la nominación con la certeza de que sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026 sobreestiman la información que pudo haber obtenido durante su paso por el exterior. La exintegrante de OV7 se convirtió en la primera nominada de la semana tras la decisión de Gema Garoa, la nueva líder, quien la señaló de forma directa y cara a cara apenas una semana después de que el público la rescatara del Exilio.

La cantante entró al confesionario visiblemente afectada. “Sigo en shock, no me lo esperaba, la he sentido como muy cercana, ha sido muy linda conmigo. Y entiendo sus razones, creo que es muy justo lo que dijo. Pero no esperaba esta nominación directa. He percibido que los habitantes creen que tengo más información de la que realmente tengo”, confesó.

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Gema Garoa ganó la prueba del líder al vencer uno a uno a sus compañeros, incluido a Ese Pérez, y obtuvo con ello el beneficio de nominar de forma directa. Lo usó sin dudar. Su razonamiento fue estratégico y lo expuso frente a todos los habitantes: “Me parece que todos llevamos aquí el mismo tiempo encerrados y la única persona que pudo salir nos lleva algo de ventaja, que en este caso es Mariana”.

La exintegrante de OV7 fue la primera nominada de la semana. (Captura de pantalla YouTube)

La líder también dejó abierta la puerta al veredicto del público: “Si el público la regresó a la casa, probablemente también la salven de esta nominación. Sí, Mariana”, sentenció.

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Mariana asegura que no le dieron su celular cuando salió

Ochoa salió al paso de la percepción que existe entre sus compañeros sobre su supuesto acceso a información del exterior. En el confesionario detalló las condiciones reales de sus días fuera de la competencia: “En el tiempo que estuve fuera asistiendo a las galas y los días que estuve en promoción fueron días que descansaba más adentro en la casa, que dormía 2, 3 o 4 horas y que me trajeron del tingo al tango. Que mi representante ni siquiera me quiso dar el celular para no empaparme de lo bueno o malo que estuviera sucediendo en redes sociales y de repente me regresaron al Exilio. Pero bueno, es válido lo que ellos crean, son razones justas, a final de cuentas confío en ese fandom que está allá afuera y que de alguna manera me regresó a la casa... bueno no de alguna, con muchos votos. Quiero mientras divertirme, me voy a sacudir este golpe al corazón y voy a pasármela bien”.

Ochoa lo desmintió y aseguró que dormía entre dos y cuatro horas durante los días de promoción fuera de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Tras lo vivido, en conversación con Yahir y Ernesto Laguardia, la cantante reiteró su postura con más calma. “Es un juego y su argumento es muy válido. Yo creo que creen que tengo más información de la que realmente tengo, que además si a mí se me sale algo de información quedo eliminada inmediatamente. Pero es válido, yo soy un soldado, una guerrera”, dijo.

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El reingreso de Ochoa a la competencia el pasado 11 de agosto estuvo blindado por una semana de protección. La conductora Odalys Ramírez lo anunció ante los demás concursantes: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. Ese escudo venció con el arranque de la nueva semana y Gema actuó de inmediato.

Incluso Aldo Rendón reveló en pláticas nocturnas que él hubiera hecho lo mismo que Gema y el resto de los habitantes asintieron. Pues desde el momento en que regresó Mariana no todos se mostraron de acuerdo a lo sucedido con El Exilio.