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Colectivo de personas buscadoras en Jalisco denuncia que gobierno canceló una reunión a última hora, sin fecha para reagendar

La reunión sería con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla

(Infobae MX/Raúl González)
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El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, canceló de última hora una reunión que había sido agendada desde el 2 de julio, sin que se proporcionara una nueva fecha para reagendar.

La organización de familiares de personas desaparecidas señaló que la suspensión ocurrió el viernes 14 de agosto, tres días antes de la cita prevista con autoridades federales, y fue notificada por la Comisión Nacional de Búsqueda.

La falta de nueva fecha para el encuentro profundizó la molestia entre los integrantes del colectivo, quienes buscaban dar seguimiento a la iniciativa para reconocer a las familias buscadoras como grupo prioritario y vulnerable a nivel federal.

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Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco advirtió que la cancelación representa un retroceso en el diálogo con las autoridades y cuestionó la voluntad política del gobierno estatal para abordar la crisis de desapariciones en la entidad. El colectivo enfatizó que el encuentro tenía como objetivo avanzar en la creación de políticas públicas específicas para familiares de personas desaparecidas.

A través de un comunicado, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que el gobierno canceló una reunión de última hora.
A través de un comunicado, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que el gobierno canceló una reunión de última hora.

El grupo recordó que la falta de atención y la desatención de las agendas oficiales afectan directamente a quienes enfrentan la desaparición de familiares. Consideraron que la cancelación de última hora puede interpretarse como una simulación en el acercamiento a los colectivos, pues, de acuerdo con Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, existe una constante negación de la crisis de desapariciones a nivel nacional.

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Integrantes del colectivo remarcaron que la agenda de las autoridades no puede estar por encima de la urgencia social de atender a las familias buscadoras. Destacaron que el reconocimiento del camino “agrio y tortuoso” de quienes buscan a sus seres queridos es una necesidad política y humana, y que la participación de las familias en la creación de políticas públicas es una obligación institucional.

El comunicado del colectivo, difundido este 17 de agosto de 2026, resalta que la cancelación sin reagendar una nueva fecha deja en indefensión y con mayor carga emocional a las familias. Señalan que esta situación contribuye a que el problema de las desapariciones siga sin resolverse y que las autoridades mantengan una postura de indiferencia, lo que impide frenar el flagelo de lesa humanidad en el país.

Madres buscadoras México

Madres buscadoras en Sonora convocan marcha nacional este 30 de agosto

En este contexto, organizaciones de búsqueda en otras entidades también mantienen acciones de presión y visibilización. Madres buscadoras de Sonora convocaron a una marcha nacional este 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El llamado busca unir a colectivos y familiares de todo el país para exigir la atención y el reconocimiento de sus demandas por parte de las autoridades.

El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco subrayó que la atención integral de la desaparición de personas en México requiere la colaboración de sociedad e instituciones. Reiteraron que el trabajo conjunto es la única vía para detener la crisis y garantizar que la voz de las familias sea escuchada en la creación de políticas públicas.

La organización concluyó su mensaje con la exigencia de que el Estado y la sociedad reconozcan la gravedad de la desaparición de personas y actúen para frenar este delito. “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reiteraron en su pronunciamiento.

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