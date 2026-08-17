Novia de Luis Chaparro lo defiende y cuestiona a Yahir en La Casa de los Famosos México por solo comer y dormir

Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)

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La tensión de La Casa de los Famosos México 2026 no se quedó dentro de la residencia. Durante la pregala de la gala de eliminación del domingo 16 de agosto, Andrea Mextli, novia de Luis Chaparro, lo defendió y cuestionó los motivos que, desde su perspectiva, se han utilizado para señalarlo dentro del programa.

La creadora de contenido puso especial atención en el argumento de Yahir, quien habría señalado que Luis pasa demasiado tiempo dormido. Para Andrea, la crítica resultó contradictoria: “Luis se la pasa dormido y comiendo, cuando Yahir exactamente es lo que hace”.

Sus declaraciones llegaron después de una gala que también estuvo marcada por el enfrentamiento entre Ese Pérez y Luis Chaparro, luego de un comentario relacionado con la madre del creador de contenido. El intercambio elevó la tensión en una noche que terminó con Arantza Ruiz como la tercera eliminada de la temporada.

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La novia de Luis Chaparro cuestiona a Yahir

Yahir señaló que durante su estancia ganaba únicamente 700 pesos a la quincena (Captura de pantalla )

Andrea Mextli consideró injusto que el descanso y la comida fueran utilizados como argumentos contra Luis, pues aseguró que Yahir también realiza esas actividades dentro de la casa. “Se levanta temprano, come más que los demás, esconde que hace eso y aparte también duerme”, afirmó durante la pregala.

Además, sostuvo que desde la primera semana percibe cierta rivalidad entre Yahir y Luis, aunque reconoció no conocer el origen de esa situación. También cuestionó los argumentos utilizados por otros habitantes para nominarlo, al considerar que no tenían suficiente sustento.

Para defenderlo, Andrea destacó la personalidad de Luis y aseguró que continúa comportándose de manera auténtica frente a las cámaras. “Luis es alguien que es muy chistoso, es muy divertido”, afirmó, invitando al público a respaldarlo con sus votos.

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Andrea Mextli pide apoyar a Luis y destaca su mensaje

Andrea Mextli - (Instagram)

También habló de la influencia que Luis puede tener fuera del reality, particularmente entre los niños. Según explicó, él ha mostrado preocupación por la manera en que sus acciones pueden ser interpretadas y por no convertirse en una persona que no quiere ser.

“Él es muy bueno inspirando a gente, inspirando a niños”, señaló Andrea, quien consideró que esa faceta forma parte de lo que el público todavía puede descubrir durante su permanencia en la casa.

Su mensaje terminó convertido en una invitación directa a quienes apoyan a Luis: “Siento que les puede dejar mucho contenido más divertido y todo, y pueden esperar muchas cosas nuevas de él, así que por favor vayan y voten por él”.

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Ese Pérez y Luis Chaparro protagonizan fuerte enfrentamiento

Por qué Ese Pérez le quería pegar ‘un cachetadón’ a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México (ViX)

La expulsión de Arantza Ruiz marcó el cierre de la gala, convirtiéndola en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.

Durante la noche, un enfrentamiento entre Ese Pérez y Luis Chaparro acaparó la atención. El conflicto se originó cuando Chaparro hizo un chiste sobre la madre de Pérez, lo que provocó una reacción de enojo tan fuerte en Pérez que llegó a temblar y confesó que estuvo a punto de abofetearlo.

A pesar de las disculpas de Chaparro, quien justificó su comentario dentro del contexto de un juego de “¿Qué prefieres?”, Pérez no aceptó la explicación y sostuvo que el comentario había cruzado una frontera personal. La tensión entre ambos participantes dejó en evidencia los conflictos y estrategias que continúan desarrollándose en la competencia.

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