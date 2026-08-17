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Morena respalda a Sheinbaum y acusa a la oposición de buscar “ayuda” en el extranjero tras retiro de visa de Andy López Beltrán

El Movimiento de la 4T advierte que intentos de injerencia extranjera buscan debilitar el mandato popular y resalta que la presidenta Claudia Sheinbaum representa la defensa del proyecto nacional avalado por la mayoría de los mexicanos

Mujer con cabello oscuro y blusa clara hablando en un micrófono con su mano derecha cerca de la cara. Fondo borroso
Ariadna Montiel Reyes, figura política de Morena, se dirige al público con un micrófono en un evento de respaldo a Claudia Sheinbaum. (Ariadna Montiel Reyes )
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El Consejo Nacional de Morena compartió un posicionamiento, en el que expresa su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo un contexto marcado por la reciente notificación de que la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán fue retirada por las autoridades norteamericanas, hecho que ha sido celebrado por la oposición del partido oficialista.

Según el pronunciamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum representa la defensa de este pacto social, afirmando que su papel es proteger la soberanía nacional y la democracia frente a presiones externas. El documento, distribuido por Morena, sostiene que México coopera y dialoga con todas las naciones, pero rechaza cualquier tutela o instrucción foránea, subrayando la importancia de que ninguna fuerza extranjera pueda imponerse sobre la voluntad ciudadana.

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Morena también señala que sectores opositores intentan desconocer el derecho de los mexicanos a conducir su propio destino, buscando restaurar un régimen de privilegios mediante el apoyo del extranjero. El partido concluye que la disputa central enfrenta dos proyectos: la transformación liderada por el pueblo y el regreso de la llamada mafia del poder, que habría perdido el respaldo en las urnas.

Sheinbaum defiende la soberanía ante presiones externas

La postura de Morena subraya que la presidenta Sheinbaum asume la responsabilidad de representar la dignidad nacional y proteger el proyecto político avalado por la mayoría. El texto enfatiza que cualquier presión internacional busca debilitar el mandato popular, más allá de afectar solo al partido gobernante.

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El partido oficialista recalca que la verdadera disputa es entre la voluntad popular que impulsa la transformación de México y los intereses que buscan restaurar el antiguo esquema de privilegios. Morena advierte que la oposición intenta apoyarse en factores externos para regresar al poder, aunque no haya logrado el respaldo electoral.

Morena respalda a Andy López Beltrán

Morena, sus dirigentes y varios cuadros del movimiento presentaron el retiro de la visa como un intento de intervención en la vida política mexicana.

La dirigente Ariadna Montiel expresó su “solidaridad” con López Beltrán y sostuvo que los hechos van más allá de una persona. Su mensaje fue: “Lo que hay en el fondo es el intento de intervenir en la vida política de México desde los sectores más radicales de la ultraderecha internacional”.

Multitud de personas en una concentración. Se observa a hombres y mujeres con gorras y camisetas rojas de Morena. Un hombre con barba y una mujer al centro
Andrés Manuel López Beltrán asiste a una concentración masiva de simpatizantes de Morena que se manifiesta en defensa de la soberanía nacional. (Facebook: Andrés Manuel López Beltrán)

En un documento oficial, Morena respaldó al tabasqueño y reiteró la defensa de la soberanía nacional. También lanzó un reproche contra quienes, sin mencionarlos por nombre, buscan sanciones fuera del país contra adversarios políticos: Se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios”.

El PAN y el PRI vinculan el caso con presuntas investigaciones por huachicol fiscal

Uno de los primeros posicionamientos llegó del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En un mensaje en ‘X’, el también senador afirmó que al morenista “le están alcanzando” las presuntas investigaciones relacionadas con huachicol fiscal y sostuvo que el apellido López Obrador no lo volvería intocable.

Alejandro Alito Moreno criticó el "agandalle dictatorial" en reforma que modifica el reparto de diputaciones plurinominales en Zacatecas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Alejandro Alito Moreno criticó el "agandalle dictatorial" en reforma que modifica el reparto de diputaciones plurinominales en Zacatecas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Moreno también cuestionó que López Beltrán exigiera explicaciones a Trump y pidiera la destitución de altos funcionarios estadounidenses. Cerró su mensaje con la frase: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”.

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