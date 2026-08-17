México
Agregar Infobae enGoogle

Caso Dafne Zapata: Sheinbaum solicitó a la FGR analizar la detención de Danna Yanina tras reunirse con sus padres

La joven fue arrestada por presuntamente estar implicada en el feminicidio de la adolescente de 13 años en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió con los padres de la joven durante su visita a Tamaulipas, luego de que manifestantes le gritaron "Fuera, fuera". Video: Conferencia Matutina
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar las condiciones en las que se realizó la detención de Danna Yanina “N”, joven de 18 años presuntamente implicada en el feminicidio de Dafne Zapata en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria detalló que se reunió con los padres de la joven en su visita a Ciudad Madero del fin de semana.

Su encuentro se llevó a cabo luego de que un grupo de familiares, vecinos y los padres de la joven realizaron una protesta en la que exigieron su libertad. Al respecto, la presidenta dijo que algunos de los manifestantes le gritaban “Fuera, fuera”, por lo que se regresó y les preguntó la razón de sus consignas.

PUBLICIDAD

Los familiares y padres de Danna Yanina le explicaron a la presidenta que estaban exigiendo su libertad porque, aseguraron, no está involucrada en el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido el pasado 16 de julio en las instalaciones de la academia.

Ernestina Godoy analizará si la joven también tiene alguna condición de víctima en el caso

Danna Yanina se encuentra vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas
Danna Yanina se encuentra vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Sheinbaum detalló que luego de la inauguración del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar de Ciudad Madero se reunió con los padres de Danna Yanina “N” para escuchar sus peticiones.

Ante sus denuncias, la presidenta informó que le solicitó a la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, que investigue la detención de la joven debido a que también podría ser una víctima dentro de la academia militarizada.

PUBLICIDAD

“Recibí a los padres de familia, ya adentro del hospital hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven”, explicó.

Sheinbaum explicó que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE), pero su solicitud a Godoy se debería a su posible condición de víctima.

“Está en la fiscalía estatal, también el gobernador (Américo Villarreal) va a hacer lo propio, pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso porque a lo mejor la joven también es víctima y no necesariamente participó en este proceso”, señaló la presidenta.

El caso de Dafne Zapata suma tres detenidos

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)
Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Dafne Zapata, de 13 años de edad, falleció el pasado 16 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. La joven llevaba cuatro días en internamiento porque comenzó un curso de verano en la institución.

Su madre, Alejandra Quintos, denunció desde el primer momento que tanto la encargada de cuidar a los alumnos, identificada como Estrellita “N”, así como el director de la academia, Jorge Luis “N”, le aseguraron que su hija se había desvanecido en el baño y que ya no había respondido.

Sin embargo, la necropsia realizada por las autoridades determinó que su fallecimiento se debió a asfixia por sumersión. Ante las denuncia de la madre y de que difundió el caso, decenas de alumnos y exalumnos también destaparon otros abusos que se vivían al interior de la academia.

Detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata
Foto: FGJE

Tanto Estrellita “N” como Jorge Luis “N” se encuentran detenidos y vinculados a proceso, así como Danna Yanina “N”, quien es exalumna de la academia y a quien señalan de haber estado implicada en el feminicidio de Dafne Zapata.

En días pasados, Alejandra Quintos dijo que luego de leer la carpeta de investigación pudo identificar que existen datos que señalan con fundamento la presunta implicación de Danna Yanina “N” en el feminicidio de su hija, pero que serían las autoridades quienes deberán determinarlo.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaum PardoDafne Zapata QuintosDanna YaninaFGRdetenciónfeminicidioescuela militarizadaMarina DoenitzTamaulipasÚltima horamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el reclamo de Yahir a Mariana Ochoa por la comida en La Casa de los Famosos México 2026

Un descuido por la preparación de los alimentos abrió un nuevo roce entre los habitantes, mientras el cantante toma una postura más firme dentro de la convivencia

Así fue el reclamo de Yahir a Mariana Ochoa por la comida en La Casa de los Famosos México 2026

Sady Loaiza, del gobierno de Maduro a la SEP: el exfuncionario que es buscado por presunto cohecho

El venezolano llegó a México en 2022 para incorporarse al área encargada de los libros de texto gratuitos y se convirtió en uno de los colaboradores cercanos de Marx Arriaga; tras su salida de la dependencia, fue señalado por presuntos cobros a trabajadores

Sady Loaiza, del gobierno de Maduro a la SEP: el exfuncionario que es buscado por presunto cohecho

Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

La Marina localizó paquetes con droga en costas de Michoacán y Guerrero, evitando la distribución de alrededor de 7 millones de dosis

Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

David Faitelson manda mensaje de presión a la Hormiga González para dejar a Chivas e ir a Europa: “Vete ya”

El atacante mexicano suma 12 partidos sin anotar

David Faitelson manda mensaje de presión a la Hormiga González para dejar a Chivas e ir a Europa: “Vete ya”

“No es un gasto, es una inversión”: Sheinbaum defiende recursos públicos para Mexicana de Aviación

La mandataria sostuvo que el objetivo es cubrir los costos de operación y mantenimiento y ofrecer boletos mucho más accesibles

“No es un gasto, es una inversión”: Sheinbaum defiende recursos públicos para Mexicana de Aviación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

Estadounidense armado amenaza a comerciante del Centro Histórico para venderle droga: llevaba 20 dosis y 16 cartuchos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a joven por presunto intento de robo de ropa valuada en más de 28 mil pesos en Benito Juárez

La huella del CJNG en Costa Rica: de grafitis con el nombre de “El Mencho” a una tonelada de cocaína incautada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

Así fue el reclamo de Yahir a Mariana Ochoa por la comida en La Casa de los Famosos México 2026

Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar”

Novia de Luis Chaparro lo defiende y cuestiona a Yahir en La Casa de los Famosos México por solo comer y dormir

Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

DEPORTES

David Faitelson manda mensaje de presión a la Hormiga González para dejar a Chivas e ir a Europa: “Vete ya”

David Faitelson manda mensaje de presión a la Hormiga González para dejar a Chivas e ir a Europa: “Vete ya”

Guadalajara se alista para recibir el Preclasificatorio Olímpico de Basquetbol: cuándo empieza y cómo comprar boletos

Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: quedaron definidos los cruces de las Series de Zona

Qué es el NFL Fantasy Football y cómo jugarlo en México para la temporada 2026

Guillermo Almada revela las posibilidades que hay para que lleguen refuerzos al América este Apertura 2026