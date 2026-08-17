Caso Dafne Zapata: Sheinbaum solicitó a la FGR analizar la detención de Danna Yanina tras reunirse con sus padres

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió con los padres de la joven durante su visita a Tamaulipas, luego de que manifestantes le gritaron "Fuera, fuera". Video: Conferencia Matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar las condiciones en las que se realizó la detención de Danna Yanina “N”, joven de 18 años presuntamente implicada en el feminicidio de Dafne Zapata en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria detalló que se reunió con los padres de la joven en su visita a Ciudad Madero del fin de semana.

Su encuentro se llevó a cabo luego de que un grupo de familiares, vecinos y los padres de la joven realizaron una protesta en la que exigieron su libertad. Al respecto, la presidenta dijo que algunos de los manifestantes le gritaban “Fuera, fuera”, por lo que se regresó y les preguntó la razón de sus consignas.

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Los familiares y padres de Danna Yanina le explicaron a la presidenta que estaban exigiendo su libertad porque, aseguraron, no está involucrada en el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido el pasado 16 de julio en las instalaciones de la academia.

Ernestina Godoy analizará si la joven también tiene alguna condición de víctima en el caso

Danna Yanina se encuentra vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Sheinbaum detalló que luego de la inauguración del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar de Ciudad Madero se reunió con los padres de Danna Yanina “N” para escuchar sus peticiones.

Ante sus denuncias, la presidenta informó que le solicitó a la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, que investigue la detención de la joven debido a que también podría ser una víctima dentro de la academia militarizada.

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“Recibí a los padres de familia, ya adentro del hospital hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven”, explicó.

Sheinbaum explicó que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE), pero su solicitud a Godoy se debería a su posible condición de víctima.

“Está en la fiscalía estatal, también el gobernador (Américo Villarreal) va a hacer lo propio, pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso porque a lo mejor la joven también es víctima y no necesariamente participó en este proceso”, señaló la presidenta.

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El caso de Dafne Zapata suma tres detenidos

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Dafne Zapata, de 13 años de edad, falleció el pasado 16 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. La joven llevaba cuatro días en internamiento porque comenzó un curso de verano en la institución.

Su madre, Alejandra Quintos, denunció desde el primer momento que tanto la encargada de cuidar a los alumnos, identificada como Estrellita “N”, así como el director de la academia, Jorge Luis “N”, le aseguraron que su hija se había desvanecido en el baño y que ya no había respondido.

Sin embargo, la necropsia realizada por las autoridades determinó que su fallecimiento se debió a asfixia por sumersión. Ante las denuncia de la madre y de que difundió el caso, decenas de alumnos y exalumnos también destaparon otros abusos que se vivían al interior de la academia.

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Foto: FGJE

Tanto Estrellita “N” como Jorge Luis “N” se encuentran detenidos y vinculados a proceso, así como Danna Yanina “N”, quien es exalumna de la academia y a quien señalan de haber estado implicada en el feminicidio de Dafne Zapata.

En días pasados, Alejandra Quintos dijo que luego de leer la carpeta de investigación pudo identificar que existen datos que señalan con fundamento la presunta implicación de Danna Yanina “N” en el feminicidio de su hija, pero que serían las autoridades quienes deberán determinarlo.