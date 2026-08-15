Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

(Instagram / @romina_hinojosa02)

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Romina Hinojosa terminó el Tour de Francia Femenil con una certeza: completar la competencia apenas es el comienzo. La ciclista mexicana consiguió superar las nueve etapas y los mil 174 kilómetros entre Lausana y Niza, convirtiéndose en la primera representante mexicana de la era moderna en completar esta carrera.

En entrevista con Claro Sports, Hinojosa reconoció que la experiencia fue más exigente de lo que imaginaba, pero también le permitió vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. La mexicana destacó especialmente el respaldo de los aficionados y aseguró que ahora cuenta con una perspectiva diferente de lo que implica competir en el Tour.

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“Realmente superó mis expectativas en lo duro que es. Los fans, el apoyo. Nunca había vivido algo así, no sabía cómo reaccionar. Realmente fue muy bonito y no puedo esperar a volverlo a vivir y llegar más preparada, ya que conozco a lo que voy”.

El resultado adquiere una dimensión especial para la mexicana porque durante los meses previos tuvo que afrontar altibajos deportivos mientras buscaba asegurar su lugar en la alineación de Lotto Intermarché. Su objetivo se mantuvo firme durante toda la temporada y finalmente consiguió competir en la prueba más importante de su trayectoria.

Terminar el Tour fue una meta que nunca puso en duda

(@LeTourFemmes / X)

La dureza de la carrera llevó a Hinojosa a enfrentarse a momentos de incertidumbre. Durante la tercera etapa llegó a preocuparse por la posibilidad de no superar el límite de tiempo, pero esa situación no modificó su objetivo principal.

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“En mi cabeza no acabar nunca fue una opción. Me acuerdo de un preciso momento en la carrera, en la etapa tres, donde pensé que puede que no termine esto, pero no tanto por no terminar, sino por el tiempo límite. Pero dije: ‘No, ni de chiste, no vine aquí para no acabar’”.

La ciclista mexicana sabe que completar el Tour representa un logro importante, aunque considera que todavía tiene margen para aspirar a resultados mayores.

“Yo sé que acabar es algo muy especial, pero sé que quiero más en un futuro. Por ahora estoy muy contenta con eso”, explicó.

Su participación también representa un paso importante para el ciclismo mexicano. Hinojosa considera que la presencia de corredores nacionales en las principales competencias internacionales puede ayudar a que más jóvenes encuentren referentes y se imaginen compitiendo al máximo nivel.

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“Antes era más difícil visualizarte ahí cuando no ves a mexicanos en esos lugares. Entonces, poder ser una de esas personas de verdad es increíble”.

La ciclista también ha percibido un crecimiento del interés por este deporte en México y considera que sus actuaciones pueden contribuir a que esa tendencia continúe.

Canadá aparece como el siguiente objetivo

(@LottoIntermarch / X)

Hinojosa no tendrá demasiado tiempo para detenerse a celebrar su participación histórica. El siguiente gran compromiso de su calendario será el Campeonato Mundial en Canadá, competencia que ya forma parte de su preparación.

“Primero, lo que sigue para mí ahorita es el Campeonato Mundial en Canadá. La verdad me emociona mucho que va a ser en el continente americano. Eso es muy padre. Entonces, me estoy preparando para eso actualmente”.

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Más adelante, la mexicana tiene otro objetivo en el horizonte. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 forman parte de sus aspiraciones, aunque todavía no existe una definición sobre las integrantes que buscarán representar a México.

“Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, claro que es un sueño poder asistir. ¿Para quién no son los Juegos Olímpicos? Por ahora todavía no se sabe quién va a ir y de las selecciones todavía no, pero dentro de lo posible haré todo para poder estar ahí”.

Después de convertirse en la primera mexicana de la era moderna en completar el Tour de Francia Femenil, Hinojosa ya tiene claro que su siguiente desafío será demostrar que este logro puede ser el punto de partida para una carrera todavía más ambiciosa.

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