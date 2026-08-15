¡Que siempre no! Santi Gimenez se queda en Italia tra no figurar en los transferibles del AC Milan

El futbolista deberá mejorar su rendimiento si desea permanecer con los rossoneri. (REUTERS/Daniele Mascolo)

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En medio de una ventana de transferencias veraniega marcada por intensas especulaciones e incertidumbre sobre su futuro en el balompié europeo, Santiago Giménez ha recibido una noticia clave para su carrera deportiva en el AC Milán de la liga de Italia.

El atacante mexicano no fue incluido en la lista inicial de futbolistas transferibles presentada por el director técnico portugués Rúben Amorim, por lo que, de momento, mantendrá su puesto dentro de la plantilla del equipo para encarar la Temporada 2026-27.

La decisión comunicada por el cuerpo técnico lombardo brinda certidumbre al canterano de Cruz Azul, cuyo nombre había sido ligado constantemente a versiones sobre una posible salida del fútbol italiano tras la restructuración ofensiva del cuadro ‘rossonero’, reforzado recientemente con la incorporación del delantero portugués Gonçalo Ramos.

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El mexicano no tuvo un torneo malo en el 2025-2026. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Mantiene su lugar pese al interés de clubes europeos

Pese a superar el primer filtro de permanencia dentro de la escuadra milanista —donde futbolistas de la talla de Christopher Nkunku, Fikayo Tomori y Youssouf Fofana sí fueron informados de que el club escuchará ofertas por ellos—, el entorno de Giménez continúa activo en el mercado de pases internacional.

Entre los pretendientes más consolidados destacan dos instituciones de alto perfil continental:

FC Porto (Portugal): El cuadro lusitano se perfila como una de las opciones más formales sobre la mesa para hacerse con los servicios del ariete azteca en caso de negociar una transferencia definitiva.

Real Betis (España): El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini mantiene al mexicano en su carpeta de alternativas ofensivas. La escuadra verdiblanca busca apuntalar su ataque para afrontar la competencia europea, estudiando una posible cesión a préstamo con opción de compra.

Aunque la dirigencia de la entidad italiana no descarta evaluar propuestas extraordinarias que económicamente resulten irrechazables, por ahora la postura oficial pasa por contar con el atacante de 25 años en el arranque de la competición doméstica.

La productividad del delantero no ha sido positiva en su llegada a San Siro. (REUTERS/Daniele Mascolo)

La estadística de goleo de Santiago Giménez en el año 2026

El año natural 2026 ha presentado un desafío mayúsculo para el atacante mexicano en materia de efectividad de cara a la portería rival, condicionado en gran medida por la irregularidad en la titularidad, problemas físicos y el rol secundario asumido tanto en su club como en el combinado nacional.

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Durante los meses transcurridos de 2026, Santiago Giménez registra una marca de 0 goles marcados en partidos oficiales disputados tanto con el AC Milan como con la Selección Mexicana.

Desglose de rendimiento por equipo (Año 2026)

<b>AC Milan</b>Serie A / Coppa Italia91<b>0</b>1<b>Selección Mexicana</b>Amistosos / Copa Mundial 202660<b>0</b>0<b>TOTAL 2026</b>—<b>15101</b>

AC Milan (Club): En el tramo final de la temporada 2025-26 de la Serie A de Italia, Giménez participó como recambio en los duelos de liga frente a rivales como Atalanta, Genoa y Cagliari, aportando una asistencia pero sin conseguir anotar. Su único gol oficial registrado con la camiseta rossonera desde su llegada a San Siro se remonta a septiembre de 2025 ante el Lecce en la Coppa Italia.

Selección Mexicana (Internacional): Bajo el mando de Javier Aguirre, el ‘Bebote’ integró la nómina azteca para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Durante la justa veraniega, ingresó de cambio en cuatro compromisos (fase de grupos ante Corea del Sur, República Checa y Ecuador, además de los Octavos de Final contra Inglaterra), sumando minutos desde el banquillo detrás del delantero titular Raúl Jiménez sin conseguir perforar las redes enemigas.

Con el respaldo temporal de Rúben Amorim y la pretemporada en marcha, Santiago Giménez encara un semestre crucial en su carrera europea, buscando romper la sequía goleadora y consolidar un rol protagónico en el esquema del AC Milan.