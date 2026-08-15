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¿Qué revelan los sueños sobre la depresión? Estudio detecta vínculo entre contenido de muerte y pensamientos suicidas

Esta actividad es un fenómeno biológico complejo que permite la reparación y el restablecimiento del equilibrio físico y mental

Mujer recostada en cama, durmiendo. Cabello oscuro y mojado. Vaso de agua en mesita de noche junto a pila de libros. Ventana con luna llena.
Los sueños y su vinculo con la depresión y los pensamientos suicidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La relación entre sueño MOR, depresión y expresión emocional fue el eje central de una reciente conferencia dictada por Ana Paula Rivera García, integrante del Laboratorio de Cronobiología y Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El evento, celebrado en el Centro de Ciencias de la Complejidad, reunió a especialistas y estudiantes interesados en comprender cómo el dormir y los sueños se entrelazan con los trastornos afectivos, en especial en mujeres con diagnóstico de este padecimiento.

Durante su exposición, titulada “Expresiones oníricas en la depresión mayor, una mirada desde el sueño MOR”, la investigadora analizó el impacto del sueño, su contenido y la manifestación de emociones, abordando el tema desde una perspectiva neurofisiológica y psicopatológica, donde explicó que la actividad puede entenderse como un estado, un proceso o una conducta, y que en todas sus fases cumple funciones vitales para el organismo.

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Características de los sueños y la depresión

El sueño es un fenómeno biológico complejo, compuesto por diversas etapas que en conjunto, permiten la reparación, el procesamiento de información y el restablecimiento del equilibrio físico y mental. Existen dos grandes categorías: el sueño MOR y el sueño no MOR, este último subdividido en tres fases.

Asimismo, son experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales que, en ocasiones, pueden recordarse al despertar. Un aspecto relevante de su estudio fue la identificación de expresiones faciales durante la fase MOR, donde a pesar de la inhibición motora general causada por neurotransmisores como GABA y glicina, se observan contracciones musculares específicas.

La investigadora y su equipo se concentraron en registrar estos gestos, hallando que ocurren con mayor frecuencia durante esta etapa. Al despertar a las participantes, comprobaron que los gestos faciales estaban relacionados con el contenido emocional de los sueños: fruncir el ceño solía vincularse a sueños negativos, mientras que la sonrisa sugería sueños agradables.

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Infografía sobre el sueño MOR y la depresión, con mujer durmiendo e íconos de cerebro, reloj, caras de emoji y señales de alerta. Texto con información.
Una infografía ilustra las etapas y funciones del sueño MOR, su relación con los gestos faciales y cómo se altera este proceso en mujeres con depresión mayor, según un estudio de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depresión mayor y alteraciones en la fase MOR

El interés del equipo se centró en analizar cómo la depresión mayor, un trastorno que en México afecta especialmente a mujeres, modifica la dinámica del sueño MOR. Este transporto mental presenta síntomas afectivos como tristeza, pérdida de interés y desesperanza, así como manifestaciones físicas, entre ellas alteraciones del sueño.

El estudio incluyó a doce mujeres sanas y doce mujeres diagnosticadas que no estaban bajo tratamiento. Durante dos noches consecutivas, se realizaron registros polisomnográficos y electromiográficos, con despertares experimentales para indagar sobre los sueños y las expresiones faciales.

Los resultados mostraron que en la comunidad femenina con depresión, la fase MOR aparece antes y con mayor frecuencia que en el grupo control. Además, la actividad en este grupo tendían a ser más negativos, con un papel pasivo del soñador y menor detalle en el relato.

Un dato relevante fue la asociación entre sueños con contenido de muerte y antecedentes de pensamientos suicidas, lo que sugiere que podrían funcionar como indicadores de alerta en contextos de un estado depresivo.

Contenido emocional de los sueños

Rivera García enfatizó que las expresiones faciales constituyen un medio fundamental de comunicación y reflejan tanto emociones voluntarias como espontáneas, gracias a la doble inervación de los músculos faciales.

Durante el sueño MOR, se observó actividad en músculos como el de la frente, los corrugadores y los zigomáticos, responsables de gestos como el fruncimiento de ceño o la sonrisa.

El análisis de las emociones oníricas se realizó mediante un modelo bidimensional, considerando valencia e intensidad. Las emociones negativas, como la tristeza y la frustración, tendían a generar gestos de retraimiento, mientras que emociones positivas estaban asociadas a contracciones musculares propias de la alegría.

Los despertares experimentales permitieron confirmar que, tras detectar una expresión facial, las participantes a menudo relataban sueños acordes a la emoción manifestada. Sin embargo, al ser consultadas al día siguiente, muchas no recordaban los sueños narrados durante las sesiones nocturnas, lo que sugiere una complejidad en el procesamiento y la memoria onírica.

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