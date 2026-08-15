EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de EU, informó que se han cancelado 175 mil visas a extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se produce en medio de un incremento en las revocaciones de documentos migratorios por parte del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, actualmente se han cancelado alrededor de 175 mil visas a extranjeros considerados incumplidos con las condiciones de sus documentos, infractores de la ley o amenazas para la seguridad nacional.

La cifra fue dada a conocer por Pigott durante una entrevista con el programa de radio Breitbart News Daily. El funcionario sostuvo que una visa es un privilegio que debe conservarse mediante el cumplimiento de las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

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El dato también permite poner el caso de López Beltrán en un contexto más amplio: su visa no es la única que ha sido revocada durante la actual política migratoria de Estados Unidos.

¿Por qué está cancelando EU tantas visas?

Pigott explicó que las autoridades consideran principalmente tres factores para revocar una visa: el incumplimiento de las condiciones del visado, la violación de las leyes estadounidenses o la existencia de una amenaza para la seguridad nacional.

Según el portavoz, las actividades delictivas son la principal causa de las revocaciones. Entre los tres delitos más comunes identificados por el Departamento de Estado mencionó conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo.

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Andrés Manuel López Beltrán aseguró que la cancelación de su visa estadounidense tiene motivos políticos. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

El funcionario destacó además que el número de cancelaciones ha aumentado considerablemente. Mientras que en diciembre de 2025 se contabilizaban alrededor de 100 mil visas revocadas, la cifra ahora alcanza las 175 mil, un incremento de aproximadamente 75 por ciento.

Pigott presentó el aumento como una muestra del compromiso del gobierno estadounidense con el cumplimiento de las reglas del programa de visas y con la revisión de quienes permanecen o buscan ingresar a territorio estadounidense.

La legislación migratoria de Estados Unidos contempla diversas circunstancias para revocar visas. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y las regulaciones federales permiten tomar medidas cuando una persona deja de cumplir con los requisitos de su categoría migratoria o cuando aparecen nuevos elementos relacionados con su elegibilidad.

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¿Qué se sabe del caso de ‘Andy’ López Beltrán?

López Beltrán informó el jueves que Estados Unidos había cancelado su visa. Posteriormente difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y sostuvo que fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau.

El aspirante de Morena a una diputación federal calificó la medida como “politiquera y propagandística” y aseguró que no existe ninguna prueba que lo vincule con un acto inmoral o delictivo.

La revocación de visas en Estados Unidos aumentó de 100 mil en diciembre de 2025 a 175 mil actualmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su carta, López Beltrán también acusó a Rubio y Landau de actuar por motivos políticos y calificó la cancelación como una “burda y perversa canallada”. Además, cuestionó si Trump estaba enterado de la decisión y planteó la posibilidad de que se tratara de una acción dirigida contra Morena y sus dirigentes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la cancelación tiene un sentido político, aunque descartó que la Fiscalía General de la República tenga abierta una investigación contra López Beltrán derivada de la revocación de su visa.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha informado públicamente cuál fue la razón específica por la que se canceló la visa de López Beltrán. Por ello, aunque su caso ocurre dentro de una política más amplia de revocaciones, no existe información oficial que permita afirmar que su visa fue cancelada por alguna de las causas delictivas mencionadas por Pigott.

El dato de las 175 mil visas, así, coloca la decisión contra el hijo del expresidente en un contexto más amplio, pero no revela por sí mismo el motivo particular de su cancelación.

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