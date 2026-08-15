México
Agregar Infobae enGoogle

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

Disney y Pixar revelaron en la expo D23 el adelanto del filme que se estrenará en 2029

memes coco 2 -México- 15 agosto
(X)
Guardar

El primer vistazo al nuevo corte de cabello de Miguel en Coco 2 provocó una oleada de memes y bromas en redes sociales, donde usuarios mexicanos respondieron con humor al radical cambio del protagonista.

La secuela de Pixar se estrenará en noviembre de 2029 y desde el anuncio, el debate sobre el “fade” que ahora luce el personaje desplazó incluso la conversación sobre la trama.

La primera película rompió récord de audiencia en México y superó los 21.6 millones de asistentes en sus primeras cinco semanas.

La secuela regresa con Miguel convertido en adolescente y acompañado por Dante, su xoloitzcuintle, en lo que será su segundo viaje al mundo de los muertos, de acuerdo con la información presentada en la convención D23.

PUBLICIDAD

¿Cómo luce Miguel ahora?

En el arte conceptual revelado por el estudio, Miguel aparece con guitarra y un corte de cabello que detonó la creatividad de los internautas. La imagen, difundida por Pixar, muestra al protagonista con un estilo fresco, cercano a lo que se ve en barrios populares de la Ciudad de México.

Primer vistazo de "Coco 2"
El primer arte conceptual de "Coco 2" revela a Miguel adolescente junto a su inseparable perro Dante. (Pixar)

La reacción fue inmediata y viral. Usuarios en X (antes Twitter) aprovecharon la revelación para lanzar bromas que mezclan la cultura popular con el folclor mexicano: “Ese corte de pelo no va a volver al mundo de los vivos porque yo y ese barbero estamos muertos del todo”, escribió uno de los comentarios destacados.

PUBLICIDAD

Los comentarios más virales sobre el nuevo look de Miguel

La comparación con modas urbanas y géneros musicales no tardó en aparecer. Un usuario señaló: “Miguel fue a la Tierra de los Muertos, regresó y de inmediato se hizo un fade fresco como transformación, como influencer”. Otros bromearon sobre la semejanza con familiares: “Se parece exactamente a mi primo jaja eso es horrible”.

memes coco 2 -México- 15 agosto
(X)

El nuevo corte también generó referencias a la escena musical actual. “Ya parece de corridos sierreños”, escribió un internauta, mientras otro aseguró: “Por lo que se ve, va a cantar corridos tumbados”. En la misma línea, la frase “Todo un chacalón de Tepito” fue de las más compartidas, aludiendo a la estética urbana de la capital.

Comparan a Coco con Eugenio Derbez y El Piojo Alvarado

No faltaron los comentarios sobre la omnipresencia de celebridades mexicanas:

“Por qué Eugenio Derbez sale en todas las películas del país”, se lee entre las respuestas. Y el humor absurdo también tuvo espacio: “Para esas fechas creo que yo también andaré con GomiCoco”.

También se resaltó el parecido del personaje con el futbolista Roberto El Piojo Alvarado.

Algunos usuarios dudaron de la autenticidad del diseño: “No manches wey pensé que era IA”, se lee en otra reacción viral.

memes coco 2 -México- 15 agosto
(X)

La tradición detrás del fenómeno

El Día de Muertos inspiró la saga, que en su primera entrega rompió paradigmas sobre la representación de la cultura mexicana en Hollywood. La película original recaudó 792 millones de pesos en México y se mantuvo como la animación más exitosa en la historia del país.

El trabajo de investigación de Pixar incluyó viajes a pueblos y mercados mexicanos para documentar de primera mano las tradiciones. El consenso de la crítica fue inmediato y la película obtuvo un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, además de dos premios Óscar, incluido el de mejor película animada.

memes coco 2 -México- 15 agosto
(X)

El actor Benjamin Bratt confirmó que Ernesto de la Cruz vuelve en busca de venganza y que Miguel deberá unir fuerzas con él, según reveló en el panel de D23. El equipo creativo original, encabezado por Lee Unkrich y Adrian Molina, retoma el proyecto tras el éxito de la primera entrega.

La reacción en redes adelanta que el corte de cabello será un tema recurrente cuando la película llegue a los cines. Por ahora, los memes y comentarios en X mantienen vivo el debate sobre si Miguel está listo para cantar corridos tumbados o si de plano “ya parece de Tepito”.

memes coco 2 -México- 15 agosto
(X)

Temas Relacionados

MemesCocoPelículasDisneyPixarEugenio Derbezmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

Estas declaraciones surgen en medio de protestas a los proyectos ambientales que actualmente se desarrollan en México

Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán

El Departamento de Estado de EU informó que las cancelaciones aumentaron de 100 mil en diciembre de 2025 a 175 mil en la actualidad

EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán

¿Qué revelan los sueños sobre la depresión? Estudio detecta vínculo entre contenido de muerte y pensamientos suicidas

Esta actividad es un fenómeno biológico complejo que permite la reparación y el restablecimiento del equilibrio físico y mental

¿Qué revelan los sueños sobre la depresión? Estudio detecta vínculo entre contenido de muerte y pensamientos suicidas

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Su captura se insertó en ese mapa criminal marcado por la fragmentación de viejas estructuras, la competencia entre células y la disputa por corredores locales en Puebla, Morelos y Guerrero

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

Así fue el robo a un bar de Cuautitlán Izcalli: saltó la barda, cortó candados y huyó con pantalla, bocinas y efectivo

Sicarios atacaron en fiesta de salón Baby O y mataron a tres personas en Oaxaca l Videos

ENTRETENIMIENTO

Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

Auditorio Nacional abuchea a Pati Chapoy y ovaciona a Verónica Castro en show de Cristian

Primer vistazo de Miguel y fecha de estreno de Coco 2, la popular película inspirada en la tradición mexicana

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

¡La cartelera comienza a tomar forma! Poncho de Nigris pide a sus seguidores propuestas de combates para Ring Royale

DEPORTES

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

¡Que siempre no! Santi Gimenez se queda en Italia tra no figurar en los transferibles del AC Milan

Cruz Azul Femenil revive tras el 10-0 del América: derrota al Atlante y escala posiciones

UFC 330, EN VIVO: Makhachev vs Garry, cuándo, dónde ver en México y cartelera completa

Averno humilla a Místico y lanza amenaza a sus fans antes del 93 Aniversario del CMLL: “Es la última vez que lo verán enmascarado”