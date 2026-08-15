México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Cruz Azul Femenil revive tras el 10-0 del América: derrota al Atlante y escala posiciones

Las celestes volvieron a celebrar después del duro descalabro ante las Águilas y sumaron una victoria clave para mantenerse cerca de la cima de su sector

Las celestes volvieron a celebrar después del duro descalabro ante América y sumaron una victoria clave para mantenerse cerca de la cima de su sector.
Guardar

La Cruz Azul Femenil respondió después del duro golpe recibido la jornada anterior y consiguió una victoria de 3-1 sobre el Atlante en el comienzo de la segunda fecha del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

El conjunto celeste necesitaba reaccionar después de haber sido goleado 10-0 por América el pasado fin de semana, y encontró ante las azulgranas una oportunidad para recuperar confianza y sumar unidades importantes en la clasificación.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, para colocarse momentáneamente en la cuarta posición del Grupo A, empatado en unidades con Tigres UANL, que marcha en la parte alta de ese sector y todavía tiene un partido pendiente.

PUBLICIDAD

Daniela Calderón abre el camino para Cruz Azul

(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

Las celestes comenzaron el encuentro con una propuesta ofensiva y rápidamente encontraron recompensa. Durante los primeros minutos, Cruz Azul consiguió hacerse con el control de la pelota y terminó la primera mitad con una posesión de 57 por ciento frente al 43 por ciento del Atlante.

El dominio se reflejó apenas al minuto 8. Daniela Calderón apareció para aprovechar un servicio de Desiree Mendoza y mandar el balón al fondo de la portería, colocando el 1-0 que permitió a las locales jugar con mayor tranquilidad.

(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

Atlante no se vino abajo después del golpe y poco a poco consiguió equilibrar las acciones. Las visitantes tuvieron oportunidades para conseguir el empate, aunque les faltó precisión en los últimos metros.

PUBLICIDAD

Una de las ocasiones más claras ocurrió al minuto 39, cuando Ricshya Walker encontró espacio para sacar un disparo que terminó por encima de la portería. La atacante estadounidense tuvo una oportunidad inmejorable debido a que la guardameta Melany Villeda se encontraba fuera de su posición.

Atlante encuentra el empate con Walker

(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

Para el complemento, ambos equipos tuvieron opciones para modificar nuevamente el marcador. Cruz Azul estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 51, cuando la salvadoreña Brenda Cerén estrelló el balón contra el poste.

La acción terminó siendo importante porque mantuvo con vida a un Atlante que continuó insistiendo en busca de la igualada.

La recompensa para las azulgranas llegó al minuto 66. Ricshya Walker apareció dentro del área y aprovechó una jugada aérea para conectar un cabezazo que terminó en las redes y colocó el 1-1.

(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

El empate hizo que el partido ganara intensidad. Cruz Azul entendió que necesitaba recuperar el control y adelantó líneas en busca del gol que le devolviera la ventaja.

Rodríguez y Calderón sentencian el triunfo celeste

(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

La insistencia de las locales finalmente tuvo resultado al minuto 81. Alejandra Lomelí desbordó por el costado derecho y encontró el espacio para enviar un servicio hacia Liliana Rodríguez.

La futbolista celeste no desaprovechó la oportunidad y conectó el balón de volea desde fuera del área para conseguir un espectacular 2-1.

Atlante intentó responder en los minutos finales, pero Cruz Azul consiguió manejar mejor el encuentro y terminó encontrando el golpe definitivo prácticamente sobre el cierre.

Cuando corría el minuto 90, Daniela Calderón volvió a aparecer. La atacante consiguió su segunda anotación de la noche mediante un cabezazo que puso cifras definitivas de 3-1.

De esta manera, Cruz Azul logró una victoria importante para recuperar terreno después de la goleada sufrida ante América y, de paso, se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares de su grupo.

América busca mantener el paso perfecto

(América Femenil)
(América Femenil)

Mientras Cruz Azul celebra su recuperación, la tercera jornada del Apertura 2026 continuará este sábado con la participación del campeón vigente.

El América Femenil, dirigido por el técnico español Ángel Villacampa, recibirá al Puebla con la intención de conservar su paso perfecto en el torneo.

Las azulcremas llegan a este compromiso con dos triunfos en igual número de partidos, además de un impresionante registro ofensivo de 13 goles marcados y ninguno recibido, por lo que buscarán mantener el liderato del Grupo B.

Para Cruz Azul, la victoria frente al Atlante representa algo más que tres puntos: después de un doloroso 10-0, las celestes demostraron capacidad de reacción y ahora buscarán mantener la inercia positiva en las siguientes fechas del campeonato.

Temas Relacionados

Cruz Azul FemenilAmérica FemenilLiga MX Femenilmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

Estas declaraciones surgen en medio de protestas a los proyectos ambientales que actualmente se desarrollan en México

Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán

El Departamento de Estado de EU informó que las cancelaciones aumentaron de 100 mil en diciembre de 2025 a 175 mil en la actualidad

EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán

¿Qué revelan los sueños sobre la depresión? Estudio detecta vínculo entre contenido de muerte y pensamientos suicidas

Esta actividad es un fenómeno biológico complejo que permite la reparación y el restablecimiento del equilibrio físico y mental

¿Qué revelan los sueños sobre la depresión? Estudio detecta vínculo entre contenido de muerte y pensamientos suicidas

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Su captura se insertó en ese mapa criminal marcado por la fragmentación de viejas estructuras, la competencia entre células y la disputa por corredores locales en Puebla, Morelos y Guerrero

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

Así fue el robo a un bar de Cuautitlán Izcalli: saltó la barda, cortó candados y huyó con pantalla, bocinas y efectivo

Sicarios atacaron en fiesta de salón Baby O y mataron a tres personas en Oaxaca l Videos

ENTRETENIMIENTO

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

Auditorio Nacional abuchea a Pati Chapoy y ovaciona a Verónica Castro en show de Cristian

Primer vistazo de Miguel y fecha de estreno de Coco 2, la popular película inspirada en la tradición mexicana

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

DEPORTES

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

¡Que siempre no! Santi Gimenez se queda en Italia tra no figurar en los transferibles del AC Milan

UFC 330, EN VIVO: Makhachev vs Garry, cuándo, dónde ver en México y cartelera completa

Averno humilla a Místico y lanza amenaza a sus fans antes del 93 Aniversario del CMLL: “Es la última vez que lo verán enmascarado”

Valtteri Bottas ve progresos en Cadillac junto a Checo Pérez pese a su complicada temporada debut