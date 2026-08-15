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Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

El encuentro ofrece cinco categorías, además de un paquete con souvenirs que no da acceso al recinto y puede comprarse en sucursales o por internet

Cartel de concierto con músicos de El Gran Silencio, Alex Lora de El Tri tocando guitarra y miembros de Los Auténticos Decadentes. Presenta nombres de bandas, evento, fecha y ubicación.
Un cartel promociona el Rockstar Fest Vol. 03 en Velaria de la Feria de León, Guanajuato, con la participación de los grupos musicales El Gran Silencio, El Tri y Los Auténticos Decadentes. (Composición: Rockstar Fest Vol.3)
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El Rockstar Fest Vol. 3 llegará a León, Guanajuato, el próximo sábado 31 de octubre de 2026 con una cartelera que reúne a figuras del rock latinoamericano como El Tri, El Gran Silencio y Los Auténticos Decadentes en la Velaria de la Feria.

La tercera edición del festival, organizado bajo el concepto “El escenario de la resistencia de México”, también contará con Camilo Séptimo, Los Pericos, Out of Control Army y Los Espanta Suegras ft. Insulini. Además, el cartel incluye un artista aún sin revelar, señalado con un signo de interrogación en la comunicación oficial del evento.

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Rockstar Fest oficial/ Instagram

Alex Lora confirma su regreso a Guanajuato

El Tri – Alex Lora – Adictos al rocanrol – Perú – entretenimiento – 12 febrero
El músico interpretó los primeros versos de “Caminos de Guanajuato”, de José Alfredo Jiménez. “Por eso vamos a estar en el Rockstar Fest de León, Guanajuato, el 31 de octubre”, declaró Lora en el clip. (Facebook / El Tri Oficial)

La participación de El Tri fue confirmada el 1 de julio por Alex Lora a través de un video difundido por los organizadores, en el que el músico interpretó los primeros versos de “Caminos de Guanajuato”, de José Alfredo Jiménez. “Por eso vamos a estar en el Rockstar Fest de León, Guanajuato, el 31 de octubre”, declaró Lora en el clip.

El Rockstar Fest Vol. 3 se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en la Velaria de la Feria de León, Guanajuato, con puertas abiertas a un recinto que reúne a figuras del rock mexicano y latinoamericano en su tercera edición consecutiva. El evento no permite reingreso y exige la presentación del boleto físico o electrónico para el acceso.

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El Rockstar Fest Vol. 3 se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en la Velaria de la Feria de León, Guanajuato, con puertas abiertas a un recinto que reúne a figuras del rock mexicano y latinoamericano en su tercera edición consecutiva. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
El Rockstar Fest Vol. 3 se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en la Velaria de la Feria de León, Guanajuato, con puertas abiertas a un recinto que reúne a figuras del rock mexicano y latinoamericano en su tercera edición consecutiva. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Cartelera confirmada del Rockstar Fest Vol. 3

El festival reúne en un solo escenario a ocho actos consolidados del rock latinoamericano:

  • El Gran Silencio
  • El Tri
  • Camilo Séptimo
  • Los Auténticos Decadentes
  • Los Pericos
  • Out of Control Army
  • Los Espanta Suegras ft. Insulini
  • Artista por confirmar (¿?)

A estos se suman las 21 bandas emergentes seleccionadas de nueve estados del país, que abrirán la jornada como parte del programa oficial.

Póster de Rockstar Fest Vol. 03 con fondo amarillo, gráfico negro de estilo prehispánico, fecha 31 de octubre de 2026, sede León, bandas y logotipos
Un cartel promocional del Rockstar Fest Vol. 03 presenta la lista de bandas, la fecha del 31 de octubre de 2026 y las actividades en la Velaria de la Feria de León, Guanajuato. (Rockstar Fest Vol. 3 Cartel oficial)

Bandas emergentes de nueve estados

El festival también abrirá su escenario a 21 bandas emergentes seleccionadas de nueve estados del país, que compartirán cartel con los actos principales como parte del programa de la jornada.

La convocatoria para estas agrupaciones forma parte del enfoque del festival por impulsar proyectos locales y regionales dentro de un contexto de rock nacional.

Precios de boletos y puntos de venta

Multitud de personas con los brazos alzados en un concierto. Escenario con músicos silueteados e instrumentos bajo luces de colores y humo.
La convocatoria para estas agrupaciones forma parte del enfoque del festival por impulsar proyectos locales y regionales dentro de un contexto de rock nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accesos al Rockstar Fest Vol. 3 se dividen en cinco categorías:

  • Sala Rockstar: $15,200 MXN + cargos
  • Mesa Rockstar: $7,600 MXN + cargos
  • VIP Ilhuitl: $1,900 MXN + cargos
  • General Ilhuitl: $1,500 MXN + cargos
  • Itacatl: $700 MXN + cargos (incluye playera o gorra, pin, cerveza conmemorativa y morral; no incluye boleto de acceso al recinto)

Los boletos se adquieren en sucursales de Rockstar Burger o en línea a través de la plataforma Rockstar Ticket.

Zona Mictlán y actividades complementarias

Paralelo a los conciertos, el festival habilitará la Zona Mictlán, un espacio con danzas, show infantil, exhibición de lucha libre, box, MMA, artesanos y activaciones de Marca GTO.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno de Guanajuato, el municipio de León, el Instituto Cultural de León y la Feria de León. Entre los patrocinadores figuran Coca-Cola, Cerveza Indio, SoniGas y H-E-B.

Cómo llegar a la Velaria de la Feria

El recinto se ubica sobre el Paseo del Niño, en la Zona Recreativa y Cultural de León, entre los bulevares Francisco Villa, Mariano Escobedo y Adolfo López Mateos.

En transporte público, las rutas troncales L-01, L-04, E-04, L-07 y L-08 tienen parada en el paradero Poliforum, a cinco minutos caminando del acceso. La línea L-06 hace parada sobre el bulevar Francisco Villa. El pasaje tiene un costo de $14 MXN.

Para quienes lleguen en auto, el estacionamiento más cercano es el Paseo de los Niños, ubicado frente al Centro de Ciencias Explora, sobre el bulevar Francisco Villa y Paseo del Niño, con una tarifa de $26 MXN por hasta tres horas. Otras opciones disponibles en la zona incluyen los estacionamientos Poliforum, Stadium y Real de Minas, todos sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a entre 12 y 20 minutos a pie del recinto.

El municipio de León ofrece la aplicación gratuita OptiBús León, disponible para Android e iOS, para consultar rutas y tiempos de espera en tiempo real.

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