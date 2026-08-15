Juez federal autoriza avance del muro de Trump en tierras de una tribu indígena, en la frontera con México

La Nación Tohono O’odham rechaza el avance del muro fronterizo de Trump en su territorio de Arizona.

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Un juez federal de Estados Unidos rechazó una petición de la Nación Tohono O’odham para detener los planes del gobierno de Donald Trump de construir aproximadamente 99 kilómetros de muro fronterizo a lo largo de una parte de su reserva en Arizona, en la frontera con México.

El juez de distrito Richard Leon, con sede en Washington, D.C., determinó que la tribu no demostró que la construcción vaya a modificar los límites de su territorio sin autorización del Congreso. También rechazó el argumento de que las obras constituirían una invasión ilegal de la reserva indígena.

En su resolución, el magistrado señaló que los intereses del gobierno estadounidense en asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes migratorias y garantizar la seguridad pública superan los daños irreparables que la Nación Tohono O’odham afirma que podría provocar el proyecto.

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Una reserva dividida por la frontera

La reserva de la Nación Tohono O’odham abarca aproximadamente 1.13 millones de hectáreas en el desierto de Sonora, en Arizona, y colinda con unos 99 kilómetros de la frontera con México. La nación indígena cuenta con más de 37 mil integrantes, miles de ellos residentes en territorio mexicano.

Para los O’odham, la frontera internacional atraviesa un territorio ancestral que mantiene vínculos culturales, familiares y religiosos entre comunidades ubicadas en ambos países.

La reserva Tohono O’odham colinda con 99 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Los abogados de la tribu argumentaron que la construcción del muro provocaría una “devastación significativa” en la reserva. Entre las principales preocupaciones se encuentra la destrucción de cimas montañosas consideradas sagradas, además de afectaciones a recursos naturales utilizados en prácticas tradicionales.

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La Nación también sostiene que el muro deterioraría los vínculos entre familias y comunidades O’odham de ambos lados de la frontera y dificultaría rituales y prácticas religiosas.

Tras conocer la decisión, el presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon M. Jose, expresó su desacuerdo y afirmó que todavía se evaluarán las opciones legales disponibles para continuar con la defensa del territorio.

El antecedente de la Reserva Roosevelt

Uno de los argumentos centrales del caso gira en torno a una franja de terreno ubicada a lo largo de la frontera. En 1907, el presidente Theodore Roosevelt emitió una proclama mediante la cual reservó una franja de 18 metros de terreno público en la frontera entre Estados Unidos y México, conocida como la “Reserva Roosevelt”.

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El gobierno ha utilizado este antecedente en el marco de sus planes fronterizos, mientras que los abogados de la tribu consideran poco realista que una obra de las dimensiones previstas pueda limitarse exclusivamente a ese corredor.

La tribu advierte que el muro afectaría sitios sagrados, prácticas religiosas y vínculos familiares entre comunidades O’odham. FOTO: CARLOS SÁNCHEZ COLUNGA/CUARTOSCURO.COM

Durante una audiencia celebrada el 22 de julio, Leon expresó dudas sobre la posibilidad de conceder la medida cautelar solicitada por la Nación Tohono O’odham. El magistrado calificó la petición como una solicitud “extraordinaria” y señaló que no encontró un precedente judicial directamente comparable.

“Este es un caso novedoso con cuestiones novedosas”, afirmó durante la audiencia.

El fallo permite que el gobierno de Trump continúe avanzando con las medidas necesarias para el proyecto mientras prosigue la disputa legal. Para la Nación Tohono O’odham, sin embargo, el conflicto trasciende la construcción de una barrera fronteriza: implica la protección de un territorio que consideran sagrado y de una identidad que existe a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

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