México
Agregar Infobae enGoogle

Juez federal autoriza avance del muro de Trump en tierras de una tribu indígena, en la frontera con México

El juez federal Richard Leon rechazó detener la construcción de 99 kilómetros de muro fronterizo en parte de la reserva de la Nación Tohono O’odham, que se extiende hasta la frontera con México

Un desierto con montañas y cactus, un muro fronterizo gris que divide una comunidad indígena con tocados de plumas de un grupo de manos extendidas.
La Nación Tohono O’odham rechaza el avance del muro fronterizo de Trump en su territorio de Arizona.
Guardar

Un juez federal de Estados Unidos rechazó una petición de la Nación Tohono O’odham para detener los planes del gobierno de Donald Trump de construir aproximadamente 99 kilómetros de muro fronterizo a lo largo de una parte de su reserva en Arizona, en la frontera con México.

El juez de distrito Richard Leon, con sede en Washington, D.C., determinó que la tribu no demostró que la construcción vaya a modificar los límites de su territorio sin autorización del Congreso. También rechazó el argumento de que las obras constituirían una invasión ilegal de la reserva indígena.

En su resolución, el magistrado señaló que los intereses del gobierno estadounidense en asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes migratorias y garantizar la seguridad pública superan los daños irreparables que la Nación Tohono O’odham afirma que podría provocar el proyecto.

PUBLICIDAD

Una reserva dividida por la frontera

La reserva de la Nación Tohono O’odham abarca aproximadamente 1.13 millones de hectáreas en el desierto de Sonora, en Arizona, y colinda con unos 99 kilómetros de la frontera con México. La nación indígena cuenta con más de 37 mil integrantes, miles de ellos residentes en territorio mexicano.

Para los O’odham, la frontera internacional atraviesa un territorio ancestral que mantiene vínculos culturales, familiares y religiosos entre comunidades ubicadas en ambos países.

La reserva Tohono O’odham colinda con 99 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)
La reserva Tohono O’odham colinda con 99 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Los abogados de la tribu argumentaron que la construcción del muro provocaría una “devastación significativa” en la reserva. Entre las principales preocupaciones se encuentra la destrucción de cimas montañosas consideradas sagradas, además de afectaciones a recursos naturales utilizados en prácticas tradicionales.

PUBLICIDAD

La Nación también sostiene que el muro deterioraría los vínculos entre familias y comunidades O’odham de ambos lados de la frontera y dificultaría rituales y prácticas religiosas.

Tras conocer la decisión, el presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon M. Jose, expresó su desacuerdo y afirmó que todavía se evaluarán las opciones legales disponibles para continuar con la defensa del territorio.

El antecedente de la Reserva Roosevelt

Uno de los argumentos centrales del caso gira en torno a una franja de terreno ubicada a lo largo de la frontera. En 1907, el presidente Theodore Roosevelt emitió una proclama mediante la cual reservó una franja de 18 metros de terreno público en la frontera entre Estados Unidos y México, conocida como la “Reserva Roosevelt”.

El gobierno ha utilizado este antecedente en el marco de sus planes fronterizos, mientras que los abogados de la tribu consideran poco realista que una obra de las dimensiones previstas pueda limitarse exclusivamente a ese corredor.

operativo "Frontera norte" - 6 Febrero 2025
La tribu advierte que el muro afectaría sitios sagrados, prácticas religiosas y vínculos familiares entre comunidades O’odham. FOTO: CARLOS SÁNCHEZ COLUNGA/CUARTOSCURO.COM

Durante una audiencia celebrada el 22 de julio, Leon expresó dudas sobre la posibilidad de conceder la medida cautelar solicitada por la Nación Tohono O’odham. El magistrado calificó la petición como una solicitud “extraordinaria” y señaló que no encontró un precedente judicial directamente comparable.

“Este es un caso novedoso con cuestiones novedosas”, afirmó durante la audiencia.

El fallo permite que el gobierno de Trump continúe avanzando con las medidas necesarias para el proyecto mientras prosigue la disputa legal. Para la Nación Tohono O’odham, sin embargo, el conflicto trasciende la construcción de una barrera fronteriza: implica la protección de un territorio que consideran sagrado y de una identidad que existe a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Temas Relacionados

Donald Trummuro fronterizofrontera México-Estados UnidosNación Tohono O’odhamArizonapueblos indígenasmigraciónseguridad fronterizamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

La representante mexicana habló sobre lo que viene en su carrera después de completar una de las competencias más exigentes del ciclismo

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

El encuentro ofrece cinco categorías, además de un paquete con souvenirs que no da acceso al recinto y puede comprarse en sucursales o por internet

Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

Estas declaraciones surgen en medio de protestas a los proyectos ambientales que actualmente se desarrollan en México

Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán

El Departamento de Estado de EU informó que las cancelaciones aumentaron de 100 mil en diciembre de 2025 a 175 mil en la actualidad

EEUU cancela 175 mil visas a extranjeros: qué tiene que ver el caso de ‘Andy’ López Beltrán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

Así fue el robo a un bar de Cuautitlán Izcalli: saltó la barda, cortó candados y huyó con pantalla, bocinas y efectivo

Sicarios atacaron en fiesta de salón Baby O y mataron a tres personas en Oaxaca l Videos

ENTRETENIMIENTO

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

Rockstar Fest Vol. 3: El Tri, Los autenticos decadentes, El Gran Silencio y 21 bandas emergentes en el programa

Auditorio Nacional abuchea a Pati Chapoy y ovaciona a Verónica Castro en show de Cristian

Primer vistazo de Miguel y fecha de estreno de Coco 2, la popular película inspirada en la tradición mexicana

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

DEPORTES

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

Tras hacer historia en el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa revela cuáles son sus próximos objetivos

¡Que siempre no! Santi Gimenez se queda en Italia tra no figurar en los transferibles del AC Milan

Cruz Azul Femenil revive tras el 10-0 del América: derrota al Atlante y escala posiciones

UFC 330, EN VIVO: Makhachev vs Garry, cuándo, dónde ver en México y cartelera completa

Averno humilla a Místico y lanza amenaza a sus fans antes del 93 Aniversario del CMLL: “Es la última vez que lo verán enmascarado”