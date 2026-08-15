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Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Su captura se insertó en ese mapa criminal marcado por la fragmentación de viejas estructuras, la competencia entre células y la disputa por corredores locales en Puebla, Morelos y Guerrero

El homnbre señalado como uno de los líderes de Losa Rojos fue detenido en la Mixteca poblana Foto: SSC estatal
El homnbre señalado como uno de los líderes de Losa Rojos fue detenido en la Mixteca poblana Foto: SSC estatal
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La captura de Calep “N”, 54 años, presunto líder de Los Rojos en la Mixteca poblana, ocurrió en un operativo federal y estatal que buscó golpear a un objetivo prioritario señalado por su presunta participación en la violencia de esa región. La intervención se concentró en una zona donde esa organización criminal mantenía operaciones activas en municipios de Puebla y donde las autoridades aseguraron droga, municiones, efectivo y un vehículo.

El despliegue fue resultado de labores coordinadas de inteligencia e investigación de la Semar, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla. De acuerdo con la información disponible, el detenido fue identificado como uno de los presuntos mandos del grupo criminal.

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La operación se realizó en la región de la Mixteca poblana. Ahí, las autoridades ubicaron a Calep “N” como un generador de violencia y lo colocaron entre sus objetivos prioritarios.

Durante la intervención, fuerzas federales y estatales aseguraron sustancias ilícitas, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dinero en efectivo y un automóvil. Entre los objetos decomisados destacó la presencia de municiones reservadas para uso militar, además de dinero en efectivo y un vehículo presuntamente ligado a las actividades del detenido.

El hombre de 54 añ{os fue detenido con groga, cartuchos de arma de fuego y dinero en efectivo Foto: Fiscalía estatal
El hombre de 54 añ{os fue detenido con groga, cartuchos de arma de fuego y dinero en efectivo Foto: Fiscalía estatal

Los Rojos mantuvieron presencia en cuatro municipios de Puebla

La estructura criminal con la que se vinculó a Calep “N” operaba en Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla y Tehuitzingo. Esos municipios poblanos formaban parte del radio de acción atribuido a Los Rojos dentro de la Mixteca.

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La detención tomó relevancia por el peso regional de esa célula. Los Rojos figuraron entre las agrupaciones criminales que surgieron o se fortalecieron tras la fragmentación interna del cártel de los Beltrán Leyva.

Esa ruptura se produjo cuando la cúpula de esa organización fue desarticulada. A partir de entonces, distintos grupos internos buscaron apropiarse del mando y del prestigio criminal que antes concentraba esa estructura, lo que abrió pugnas por control territorial y multiplicó las disidencias.

Las autoridades federales detectaron al menos siete células criminales ligadas a los Beltrán Leyva. Entre ellas sobresalieron Los Rojos, una banda que extendió su presencia en entidades del centro del país y que sostuvo disputas con organizaciones nacidas del mismo tronco criminal.

Cinta amarilla de policía, silueta de tiza de un cuerpo en el asfalto con una rosa roja, velas encendidas, personas y una pancarta de justicia.
Personas realizan una vigilia con velas y la silueta de tiza de un cuerpo en una calle, rodeada de cinta policial y una pancarta que exige justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banda surgió del círculo de Arturo Beltrán Leyva

El fundador de Los Rojos fue identificado como Jesús Nava Romero, conocido como “El Rojo”. De ese apodo nació el nombre de la organización.

Nava Romero fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”. Su zona de control abarcó desde Chilpancingo, en Guerrero, hasta Cuernavaca, en Morelos, un corredor considerado estratégico para la producción y el trasiego de drogas.

“El Rojo” murió en 2009 junto con “El Barbas” durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Morelos. Tras esas muertes, la familia de Nava Romero quedó al frente de la organización y consolidó su asentamiento principalmente en Morelos y Guerrero.

Dentro de esa reconfiguración, “El Chaparro”, sobrino de “El Rojo”, quedó al frente de la banda en Guerrero. En Morelos, el mando recayó en “El Carrete”, quien antes había sido jefe de sicarios de esa célula.

Patrulla policial, cinta amarilla de "PRECAUCION PROHIBIDO EL PASO", tres personas con trajes blancos forenses y agentes en una calle de Tecámac.
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización no solo fue vinculada con narcotráfico. También incursionó en secuestro, extorsión y cohecho, delitos con los que amplió sus fuentes de ingresos y su capacidad de presión en las zonas bajo su influencia.

Entre sus adversarios se mencionaron grupos de origen Beltrán Leyva como Los Granados, Los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco y Guerreros Unidos. A esa lista se sumaron disputas por territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación y con La Familia Michoacana.

La captura de Calep “N” se insertó en ese mapa criminal marcado por la fragmentación de viejas estructuras, la competencia entre células y la disputa por corredores locales en Puebla, Morelos y Guerrero.

• Calep “N”, de 54 años, fue detenido en la Mixteca poblana como presunto líder de Los Rojos y objetivo prioritario por violencia en la región.

• En el operativo participaron Semar, la SSP y la Fiscalía de Puebla; se aseguraron sustancias ilícitas, cartuchos, efectivo y un vehículo.

• Los Rojos surgieron de la ruptura del cártel de los Beltrán Leyva y fueron vinculados con narcotráfico, secuestro, extorsión y cohecho.

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