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Crece el cobijo de la 4T a Andy López Beltrán luego de quedarse sin visa de EEUU

La dirigencia morenista rechazó cualquier intento de utilizar decisiones migratorias para ejercer presión política sobre integrantes de la 4T

Morena cierra filas con Andy López Beltrán tras la cancelación de su visa estadounidense.
Morena cierra filas con Andy López Beltrán tras la cancelación de su visa estadounidense.
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El respaldo de Morena hacia Andy López Beltrán aumentó luego de que trascendiera la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, situación que generó una nueva reacción política dentro de la llamada Cuarta Transformación (4T).

El Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena difundieron un pronunciamiento en el que rechazaron lo que calificaron como el uso político de decisiones administrativas externas contra integrantes de su movimiento.

Aunque el documento no menciona directamente a López Beltrán, el posicionamiento ocurre en medio de la polémica por la situación migratoria del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Morena acusa injerencia extranjera contra integrantes de la 4T

En su comunicado, Morena sostuvo que este tipo de determinaciones forman parte de una práctica que, desde su perspectiva, busca intervenir en la vida política de México.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

El partido afirmó que existe una estrategia con “pretensiones injerencistas” y cuestionó que decisiones tomadas fuera del país sean utilizadas para generar presión o afectar políticamente a integrantes de su movimiento.

La dirigencia morenista también lanzó críticas contra sectores de la oposición mexicana, a los que acusó de aprovechar este tipo de acontecimientos para desacreditar al proyecto político de la 4T.

El mensaje de Morena sobre Estados Unidos

El pronunciamiento también fijó la postura del partido sobre la relación bilateral. Morena señaló que los vínculos entre México y Estados Unidos deben mantenerse bajo principios de respeto a las soberanías nacionales y mediante el entendimiento entre ambos gobiernos.

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En ese sentido, retomó uno de los planteamientos centrales de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum: mantener una relación de coordinación con Washington, pero sin aceptar una posición de subordinación.

El mensaje coloca el caso de López Beltrán dentro de una discusión política más amplia sobre la soberanía mexicana y la relación con Estados Unidos.

Comunicado de Morena.
Comunicado de Morena.

Entre los principales puntos del pronunciamiento destacan:

  • Rechazo al uso político de decisiones administrativas externas.
  • Señalamiento de una posible estrategia de injerencia en asuntos mexicanos.
  • Críticas a la oposición por aprovechar el caso para atacar a Morena.
  • Defensa de la soberanía nacional frente a Estados Unidos.
  • Reivindicación de una relación bilateral basada en coordinación y respeto.

Andy López Beltrán queda en el centro de la polémica

La situación adquiere relevancia política debido al papel que Andy López Beltrán ha comenzado a asumir dentro de Morena.

El hijo del exmandatario ha participado en actividades partidistas y recorridos políticos rumbo al proceso electoral de 2027, lo que ha alimentado las versiones sobre sus aspiraciones dentro del movimiento.

La cancelación o pérdida de su visa estadounidense ocurre, por ello, en un momento en que su nombre tiene mayor exposición pública y política.

Cancelación de visa coloca a Andy López Beltrán en el centro del debate político. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Cancelación de visa coloca a Andy López Beltrán en el centro del debate político. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

El episodio también reavivó las críticas de adversarios de Morena, quienes han cuestionado la cercanía de López Beltrán con sectores del partido y su creciente presencia en actividades políticas.

La 4T cierra filas ante el caso de López Beltrán

Más allá de la situación migratoria individual, el pronunciamiento de Morena busca convertir el episodio en una discusión sobre soberanía y relaciones internacionales.

La dirigencia partidista evitó centrar su mensaje exclusivamente en Andy López Beltrán y optó por defender a los integrantes de su movimiento frente a lo que considera acciones externas con posibles consecuencias políticas.

Así, el caso del hijo del expresidente se suma a una serie de episodios que han colocado la relación México-Estados Unidos en el centro del debate político nacional.

Por ahora, Morena mantiene una postura de respaldo y rechazo a cualquier intento de utilizar decisiones administrativas estadounidenses como mecanismo de presión política en México.

El mensaje, además, refuerza la línea de la presidenta Sheinbaum de mantener cooperación con Estados Unidos sin ceder la soberanía nacional.

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