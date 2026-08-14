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Equipo de Yahir desmiente enemistad con Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México

El equipo de Yahir publicó un video en Instagram para desmentir los rumores de enemistad con Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir
(@LaCasaFamososMx)
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El equipo de Yahir desmintió los rumores que señalaban una enemistad entre el cantante y Luis Chaparro dentro de La Casa de los Famosos México 2026, mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del intérprete.

El material apunta directamente a la prueba por el robo de salvación como el origen de las acusaciones y busca desmontar, con imágenes del propio programa, la teoría de una rivalidad premeditada.

El video abre con una escena particular, Yahir frente a una computadora, buscando el significado de la palabra “competencia”.

La pantalla devuelve “superación y crecimiento” como definición: “Wow, es para superar algo”, escribió el equipo del cantante.

Yahir frente a una computadora, buscando el significado de una palabra
El video muestra a Yahir frente a una computadora, buscando el significado de la palabra “competencia”. IG:yahirmusic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte del material publicado reconstruye la dinámica de la prueba semanal en la que Yahir, Luis Chaparro y Moisés Peñaloza compitieron por el beneficio de luchar por el robo de salvación.

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Las imágenes muestran a los tres participantes sacando carritos con puntos para su propio beneficio, lo que contradice directamente la versión que circuló entre los seguidores del 24/7, quienes acusaban al cantante de enfocarse exclusivamente en retirar los carritos de Chaparro para perjudicarlo.

Según el video, los movimientos de Yahir dentro de la prueba respondían a una lógica de competencia individual, no a una estrategia dirigida contra el influencer.

El resultado de la ronda, que terminó favoreciendo a Peñaloza, habría sido consecuencia del juego y no de una acción deliberada en contra de Chaparro.

El video cierra con una grabación previa del propio Yahir: “No siempre gano, pero nunca dejo de luchar”.

Con esa frase, el equipo del cantante remata su argumento, lo que los fans interpretaron como sabotaje fue, según esta versión, simplemente una derrota dentro de una competencia.

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Video previamente grabo por Yahir
El video cierra con una grabación previa del propio Yahir asegurando que nunca deja de luchar. IG:yahirmusic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba que detonó los rumores en redes

El pronunciamiento llega después de que seguidores del en vivo comenzaran a circular teorías sobre una rivalidad entre los dos participantes.

La prueba semanal fue el episodio que detonó las acusaciones de competencia desleal hacia el cantante, al interpretar sus movimientos dentro del juego como ataques dirigidos específicamente a Luis Chaparro.

La lectura de los fans no surgió de la nada, desde la primera Gala de Eliminación, Yahir eligió posicionarse frente al influencer sin que existiera un antecedente público de conflicto entre ambos.

“Me hubiera gustado ver en ti el fuego y las ganas de quedarte”, le dijo el cantante en ese momento.

A eso se sumó otro momento que no pasó desapercibido, Luis Chaparro reveló ante otros habitantes de la casa que Yahir seguía a su novia, Andrea Mextli, en redes sociales.

“Yo me puse celoso de Yahir, empezó a seguir a Andrea, mi novia”, dijo el influencer.

El cantante restó importancia al asunto: “pues nada, follow y like, ¿qué?”. Aun así, el intercambio alimentó la narrativa de una tensión latente entre los dos.

Yahir sigue a la novia de Luis Chaparro, Andrea Mextli, en redes sociales. Andrea Mextli - (Instagram)
Yahir sigue a la novia de Luis Chaparro, Andrea Mextli, en redes sociales. Andrea Mextli - (Instagram)

La nominación de Chaparro a Yahir

La tensión escaló en redes cuando Luis Chaparro decidió nominar a Yahir durante la última Gala de Nominación, con una justificación que el propio influencer verbalizó en el confesionario sin rodeos: “Le voy a dar 3 puntos a Yahir, siento que no le caigo tan bien”.

El creador de contenido asegura que no le cae bien a Yahir. Captura de pantalla
El creador de contenido asegura que no le cae bien a Yahir. Captura de pantalla

Esa declaración fue la que más peso le dio a los rumores, mientras los fans del cantante interpretaban sus acciones dentro de la prueba como simple competencia, las palabras de Chaparro en el confesionario apuntaban a algo que iba más allá del juego, la percepción de que Yahir tenía algo en su contra.

El video publicado por el equipo del cantante busca precisamente romper esa lectura de rivalidad, mostrando las imágenes de la prueba desde otro ángulo.

Cerrando con la declaración de Yahir sobre el esfuerzo y la derrota, el mensaje es claro, lo que ocurrió dentro de la competencia fue juego, no enemistad.

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