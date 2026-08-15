Patrocinadores de La Casa de los Famosos México piden “contenido” y menos “muebles”, los fans les recuerdan lo que pasó con Adrián Marcelo

Muchos "muebles" en La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una marca de alimentos publicó esta semana un meme en redes sociales dirigido a los habitantes de La Casa de los Famosos México con un mensaje directo: “Para ver muebles, mejor en mi casa. Por favor, bebés, necesitamos contenido icónico”.

La broma del patrocinador oficial del reality encendió X y TikTok, donde los fans del programa respondieron con una advertencia: recordarle a la marca lo que pasó en la segunda temporada, cuando los patrocinadores huyeron en masa por culpa de Adrián Marcelo.

La marca pidió "menos muebles" en La Casa de los Famosos México 2026 (captura de pantalla)

La publicación reflejó en voz alta lo que parte de la audiencia lleva semanas diciendo: la cuarta temporada del reality ha transcurrido con pocas peleas, pocos conflictos y personalidades que, salvo excepciones, no han generado momentos memorables.

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Aldo Rendón y Karina Torres han sido los habitantes más comentados, principalmente por sus bromas y su estilo de humor, mientras el resto de los participantes ha pasado más tiempo durmiendo siestas que protagonizando situaciones que muevan el marcador en redes.

Yahir también había advertido la falta de dinamismo entre sus compañeros

Yahir señala una falta de contenido por parte de sus compañeros, principalmente por despertar tarde y dormir siestas largas durante el día Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta marca no fue la única voz en señalar el letargo de la temporada. Dentro de la propia casa, el cantante Yahir ya había advertido a sus compañeros que las siestas prolongadas de las tardes estaban dejando sin contenido la transmisión 24/7. La queja del cantante circuló en redes y anticipó, sin saberlo, el meme que la marca lanzaría días después.

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La cuarta temporada arrancó el 26 de julio con 18 participantes distribuidos en tres habitaciones —Tulúm, Ibiza y Malibú— y una promesa de entretenimiento continuo respaldada por más de 60 cámaras y 73 micrófonos activos a toda hora. El premio para el ganador es de 4 millones de pesos.

Los fans respondieron con el precedente de Adrián Marcelo en la segunda temporada

Adrián Marcelo abandonó LCDLFM y con él se fueron los patrocinadores del programa. (@mrdoctor)

La respuesta de los seguidores del programa al meme de Knorr fue inmediata y unánime: si la marca quería contenido, debía recordar lo que pasó la última vez que hubo demasiado. En la segunda temporada, emitida en 2024, el comediante Adrián Marcelo protagonizó una serie de polémicas que terminaron por ahuyentar a varios patrocinadores del programa.

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El detonante fue un comentario de Adrián Marcelo captado durante una gala de eliminación, mientras Gomita y Karime Pindter esperaban conocer el veredicto del público. La conductora Odalys Ramírez mostró el video en vivo: Adrián Marcelo decía “una mujer menos a quien maltratar”, una frase que fue calificada de forma generalizada como misógina y que desató una crisis que la producción no pudo contener.

Las marcas que abandonaron el programa en 2024

(Captura de pantalla)

Las consecuencias para los patrocinadores fueron rápidas. Sabritas México fue la primera marca en anunciar su salida, y su retirada se hizo evidente dentro de la propia casa: la actriz venezolana Briggitte Bozzo informó a sus compañeros que habían quitado la máquina de la marca. “Quitaron la máquina de Sabritas”, dijo Briggitte Bozzo, y todos los habitantes se quedaron en silencio.

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Detrás de Sabritas México llegaron más bajas. Rexona, Holanda, Unilever, Eternal Secret y Price Shoes también retiraron su patrocinio. Los rumores apuntaron además a que Coca-Cola, Vips y Mercado Libre consideraban seguir el mismo camino. La crisis fue tan extensa que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a referirse públicamente al escándalo generado por Adrián Marcelo.