Santiago Giménez se salva de la lista de transferibles del Milan y apunta a quedarse en Italia

El delantero mexicano permanecería por ahora en italia. (Jovani Pérez)

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Santiago Giménez no aparece en la lista de jugadores transferibles que Rúben Amorim comunicó al AC Milan, según Fabrizio Romano.

El delantero mexicano, que se recupera de una lesión en el tobillo derecho sufrida durante el Mundial 2026, sigue en evaluación dentro del plantel rossonero mientras el mercado de verano avanza hacia su cierre.

El técnico portugués señaló a Christopher Nkunku, Fikayo Tomori y Youssouf Fofana como los futbolistas disponibles para la venta.

Giménez quedó fuera de ese grupo, lo que representa un respiro para el atacante, cuyo futuro generó dudas tras la llegada de Amorim y el fichaje de Gonçalo Ramos como nuevo delantero del equipo.

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El mexicano acumula 37 partidos y 7 goles desde su llegada al club en febrero de 2025: cinco en la Serie A, uno en Champions League y uno en Coppa Italia, sin títulos.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, se ubica en 18 millones de euros, la mitad de lo que valía antes de su fichaje con el Porto.

Amorim lo mantiene en el plantel mientras el mercado presiona

Quedar fuera de la lista de transferibles no equivale a una garantía de permanencia. Según reportes, la situación del mexicano sigue siendo de evaluación, no de inamovilidad.

El club escucha ofertas por otros perfiles y Giménez continúa su proceso de recuperación física sin fecha confirmada de regreso.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el propio Giménez modificó su postura en las últimas semanas. Antes se resistía a salir; ahora estaría dispuesto a escuchar propuestas.

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El reporte apunta a que el atacante entiende que un cambio de equipo podría ayudarlo a recuperar la continuidad que perdió por las lesiones.

El Milan también contempla una cesión con opción de compra como alternativa a la venta definitiva, fórmula que antes descartaba.

El club pide alrededor de 20 millones de dólares por la ficha del jugador, pero la mayoría de los interesados llegan con propuestas de préstamo, lo que complica el cierre de cualquier operación.

Porto, Betis, Lazio y Fiorentina: la fila de pretendientes crece

El Porto es el club que más avanzó en las conversaciones. Según Fabrizio Romano, el equipo portugués contactó al entorno del delantero y Giménez habría mostrado disposición si los clubes llegan a un acuerdo en los detalles económicos.

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Los Dragões buscan un delantero centro y ven en el mexicano el perfil ideal para reforzar su ataque.

El Real Betis se sumó a la lista esta semana, según reportes de El Correo de Andalucía. El club sevillano, que disputará la Champions League en la temporada 2026-27 bajo la dirección de Manuel Pellegrini, busca un delantero nato y tiene a Giménez como opción junto a Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Los béticos también explorarían una cesión con opción de compra.

La Lazio estuvo en el radar, pero su entrenador Gennaro Gattuso descartó públicamente insistir en el fichaje al declarar que no acostumbra convencer a jugadores que no quieren llegar.

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La Fiorentina también figura entre los equipos que siguen su situación, de acuerdo con fuentes cercanas al mercado.

El calendario del Milan complica el regreso del mexicano

El Milan debuta en la Serie A 2026-27 el 23 de agosto frente al Torino como visitante. Giménez no estará disponible para ese partido. La estimación de su recuperación, que comenzó el 5 de julio, apunta a un regreso a principios de septiembre, en la jornada 3 ante la Juventus o la jornada 4 ante la Lazio, según reportes.

A dos semanas del cierre del mercado, el futuro de Santiago Giménez en Italia sigue sin resolverse. Sobrevivió al primer corte de Amorim, pero el contexto —lesión activa, números discretos, mercado abierto y postura propia más flexible— mantiene su situación en un punto de definición.

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