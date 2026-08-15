Dictan sentencia de 40 años de cárcel para extorsionadora del sector constructor en Ecatepec

Fernanda Elizabeth García Ruiz fue sentenciada a 40 años de prisión por extorsión agravada en Ecatepec. Crédito: FGJEM

Guardar

Un juez con sede en Ecatepec dictó una sentencia de 40 años de prisión contra Fernanda Elizabeth García Ruiz, una mujer que extorsionó a la propietaria de una obra en construcción en ese municipio del Estado de México. Según datos oficiales, la sentenciada se presentó junto a otra mujer como trabajadora de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y exigió dinero bajo amenaza de clausurar la edificación y llamar a un grupo delictivo para causar daño.

El caso llegó a los tribunales luego de que policías municipales que circulaban por el lugar respondieran al llamado de la víctima y detuvieran a ambas mujeres en agosto de 2025. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de García Ruiz, quien además de la pena de prisión recibió la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

PUBLICIDAD

Víctima supervisaba construcción de su vivienda cuando fue extorsionada

Según reportes oficiales publicados este 15 de agosto, los hechos ocurrieron cuando la afectada se encontraba en un predio de Ecatepec para supervisar los avances de su casa. Dos mujeres se acercaron y se identificaron como integrantes de la CTM, exigieron ver los permisos de construcción y demandaron el pago de 5 mil pesos como condición para no interferir con la obra.

Ante la negativa de la propietaria, las extorsionadoras escalaron las amenazas: advirtieron que clausurarían la construcción y que llamarían a integrantes de un grupo delictivo para causarle daño físico. La víctima no cedió al cobro y buscó ayuda de inmediato.

PUBLICIDAD

Fue en ese momento cuando la afectada solicitó el auxilio de policías municipales que pasaban por el lugar. Los agentes respondieron al llamado, se presentaron en el predio y lograron la detención de ambas mujeres, quienes fueron puestas a disposición de la Autoridad Ministerial.

Las dos mujeres fueron detenidas por elementos municipales en el año 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM no aclaró si García Ruiz tenía o no vínculo real con la CTM. La autoridad únicamente señaló que ella y su acompañante se ostentaron como trabajadoras de esa confederación, sin precisar si se trató de una usurpación de identidad gremial o si ambas pertenecían a la organización.

Ministerio Público acreditó responsabilidad con pruebas suficientes ante el juez

Tras su detención fueron presentadas en por la FGJEM en audiencia inicial y posteriormente vinculadas a proceso. El agente del Ministerio Público integró el caso y presentó ante el juez los elementos de prueba necesarios para sostener la acusación por el delito de extorsión agravada. El juzgador los valoró en su conjunto y determinó que acreditaban plenamente la participación de García Ruiz en los hechos.

PUBLICIDAD

Con base en esa valoración, el juez declaró la culpabilidad de Fernanda Elizabeth García Ruiz y le impuso una pena de 40 años de prisión. De manera adicional, le suspendió sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo.

La fiscalía tampoco informó sobre la situación legal de la segunda mujer detenida junto a García Ruiz.

En un comunicado oficial, autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a Fernanda Elizabeth García Ruiz como probable implicada en otro hecho delictivo, lo reporte a través de los canales disponibles. La fiscalía habilitó para ello el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770.

PUBLICIDAD

Edomex evitó el pago de más de 209 millones de pesos por extorsión en lo que va de 2026

El caso de Ecatepec se inscribe en un problema extendido en el Estado de México. Solo entre el 6 y el 12 de agosto, las autoridades estatales impidieron que extorsionadores cobraran 5 millones 578 mil 606 pesos, cifra que se suma a los 209 millones 58 mil 268 pesos bloqueados entre enero y el 15 de julio de 2026.

En la Mesa de Paz del pasado viernes 14 de agosto, la gobernadora Delfina Gómez subrayó que sin denuncia ciudadana esas cifras no serían posibles. Las autoridades mantienen habilitada la línea 089 para reportes anónimos las 24 horas.