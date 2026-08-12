Apertura 2026: cuándo se reanuda la Liga MX tras la primera fase de Leagues Cup 2026

(Barbara Perenic-Imagn Images)

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El Apertura 2026 se prepara para retomar su actividad después del parón provocado por la disputa de la Primera Ronda de la Leagues Cup 2026, en la que los clubes de la Liga MX se enfrentaron a representantes de la MLS.

Con la fase inicial del torneo binacional próxima a concluir, los equipos mexicanos volverán a concentrarse en el campeonato local a partir de este fin de semana, cuando se ponga en marcha la Jornada 4.

Liga MX: ¿Cuándo se reanuda el Apertura 2026?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

De acuerdo con el calendario proporcionado, el Apertura 2026 se reanudará el sábado 15 de agosto con el partido entre Atlante y Toluca, correspondiente a la Jornada 4.

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El encuentro entre los Potros de Hierro y los Diablos Rojos está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Banorte.

Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026

(AP Foto/Fernando Llano)

La cuarta fecha del campeonato mexicano tendrá actividad durante sábado, domingo y lunes. Estos son los encuentros programados:

Atlante vs Toluca | sábado 15 de agosto | 17:00 horas

Rayados vs FC Juárez | sábado 15 de agosto | 19:10 horas

Atlas vs Tigres | sábado 15 de agosto | 21:10 horas

Pumas vs Querétaro | domingo 16 de agosto | 12:00 horas

América vs Atlético de San Luis | domingo 16 de agosto | 17:00 horas

Santos Laguna vs Chivas | domingo 16 de agosto | 19:10 horas

Xolos vs Cruz Azul | domingo 16 de agosto | 21:00 horas

Necaxa vs León | lunes 17 de agosto | 19:00 horas

Pachuca vs Puebla | lunes 17 de agosto | 21:00 horas

De esta manera, los clubes de la Liga MX retomarán el camino en el Apertura 2026 después de su participación en la primera fase de la Leagues Cup.