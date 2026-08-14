Natália Subtil revela embarazo y pérdida de su bebé en doloroso mensaje

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Natália Subtil compartió en sus redes sociales que enfrentó la pérdida de un embarazo luego de varios años intentando ampliar su familia.

La modelo brasileña mostró imágenes del resultado positivo de la prueba y un video del momento en que comunicó la noticia a su hija Mila, quien desde hace tiempo deseaba tener un hermano.

Natalia anuncia la pérdida de su embarazo

La noticia fue anunciada con un mensaje en el que explicó que el embarazo culminó de forma prematura por un embarazo químico, una condición que ocurre antes de la quinta semana de gestación.

Subtil detalló que llevaba cinco semanas y tres días de embarazo cuando recibió el diagnóstico. La modelo describió cómo la ilusión y la emoción llenaron su hogar tras confirmar la noticia:

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“Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”.

Según la publicación de Subtil, la reacción de su hija Mila fue especialmente significativa:

“Llevaba tanto tiempo pidiéndome un hermanito o una hermanita, y desde ese instante comenzó a soñar con ese nuevo integrante de nuestra familia”.

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La modelo expresó que ya había planeado cómo compartir la noticia públicamente, pero el giro de los acontecimientos la llevó a abrir un mensaje de despedida en lugar de celebración:

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“Nunca imaginé que el momento de hablar con ustedes sería para contar una despedida en lugar de un anuncio”.

Subtil enfatizó la importancia de compartir su experiencia con su comunidad digital: “Quiero abrirles mi corazón porque ustedes han sido parte de mi vida durante tantos años, en los momentos más felices y también en los más difíciles. Confiamos en Dios… Con amor… Natália”.

Usuarios en redes reaccionan

La reacción de sus seguidores incluyó mensajes de apoyo, experiencias personales y consejos sobre cómo enfrentar el duelo. Una usuaria le escribió:

“Solo las madres que tenemos angelitos en el cielo sabemos lo que sientes, pero la naturaleza es sabia y tu angelito te ayudará a pasar este momento tan duro”.

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La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud Crédito:IG/nataliasubtil

Otra seguidora compartió: “Lamento mucho tu pérdida pues lo he vivido por dos, pero no te desanimes. Dios es muy grande y cuando menos lo pienses estarás con tu bebé arcoíris en tus brazos. Lo mejor y más fuerte que hiciste es hablarlo para sanarlo. Dios te bendiga”.

Algunas personas llamaron la atención sobre la necesidad de empatía con las mujeres que atraviesan una pérdida gestacional.

“Si saben que cuando una mujer pasa eso, lo peor que le pueden decir es ánimo, échale ganas, ya pasará, ya vendrá otro bebé. Son palabras banales, cero empáticas, ignorantes e ineptas”, comentó una usuaria.

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La relación de Mila con su padre Sergio Mayer Mori

La noticia de la pérdida ocurre meses después de que Subtil atravesara un episodio público relacionado con su hija Mila durante la Navidad de 2025.

La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud Crédito: Cuartoscuro

La actriz relató que Mila pasó las fiestas decembrinas con su padre, el actor Sergio Mayer Mori, y que durante esos días la niña no recibió regalos de Santa Claus, lo que causó malestar en la modelo.

En ese momento, Subtil manifestó: “Me sentí muy mal porque Mila estaba muy ilusionada con la Navidad y esperaba sus regalos, pero no recibió nada mientras estaba con su papá”. El episodio generó comentarios sobre la relación entre los padres y el bienestar emocional de la menor.

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La revelación sobre la pérdida gestacional ocurre en un periodo en el que la modelo había intentado fortalecer el entorno familiar para Mila, quien había expresado su deseo de tener un hermano.

La experiencia reciente suma un nuevo capítulo público a la vida de Natalia Subtil, quien ha compartido los momentos determinantes de su maternidad con sus seguidores.