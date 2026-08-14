México
Agregar Infobae enGoogle

Natália Subtil revela embarazo y pérdida de su bebé en doloroso mensaje

La actriz detalló que su hija Mila estaba muy emocionada por tener un hermano

natália subtil embarazo -México- 14 agosto
(Facebook)
Guardar

Natália Subtil compartió en sus redes sociales que enfrentó la pérdida de un embarazo luego de varios años intentando ampliar su familia.

La modelo brasileña mostró imágenes del resultado positivo de la prueba y un video del momento en que comunicó la noticia a su hija Mila, quien desde hace tiempo deseaba tener un hermano.

Natalia anuncia la pérdida de su embarazo

La noticia fue anunciada con un mensaje en el que explicó que el embarazo culminó de forma prematura por un embarazo químico, una condición que ocurre antes de la quinta semana de gestación.

Subtil detalló que llevaba cinco semanas y tres días de embarazo cuando recibió el diagnóstico. La modelo describió cómo la ilusión y la emoción llenaron su hogar tras confirmar la noticia:

PUBLICIDAD

“Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”.

Según la publicación de Subtil, la reacción de su hija Mila fue especialmente significativa:

“Llevaba tanto tiempo pidiéndome un hermanito o una hermanita, y desde ese instante comenzó a soñar con ese nuevo integrante de nuestra familia”.

natália subtil -México- 14 agosto
(Facebook)

La modelo expresó que ya había planeado cómo compartir la noticia públicamente, pero el giro de los acontecimientos la llevó a abrir un mensaje de despedida en lugar de celebración:

PUBLICIDAD

“Nunca imaginé que el momento de hablar con ustedes sería para contar una despedida en lugar de un anuncio”.

Subtil enfatizó la importancia de compartir su experiencia con su comunidad digital: “Quiero abrirles mi corazón porque ustedes han sido parte de mi vida durante tantos años, en los momentos más felices y también en los más difíciles. Confiamos en Dios… Con amor… Natália”.

Usuarios en redes reaccionan

La reacción de sus seguidores incluyó mensajes de apoyo, experiencias personales y consejos sobre cómo enfrentar el duelo. Una usuaria le escribió:

“Solo las madres que tenemos angelitos en el cielo sabemos lo que sientes, pero la naturaleza es sabia y tu angelito te ayudará a pasar este momento tan duro”.

Natália Subtil habla de su estado de salud tras la salida de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP
La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud Crédito:IG/nataliasubtil

Otra seguidora compartió: “Lamento mucho tu pérdida pues lo he vivido por dos, pero no te desanimes. Dios es muy grande y cuando menos lo pienses estarás con tu bebé arcoíris en tus brazos. Lo mejor y más fuerte que hiciste es hablarlo para sanarlo. Dios te bendiga”.

Algunas personas llamaron la atención sobre la necesidad de empatía con las mujeres que atraviesan una pérdida gestacional.

Si saben que cuando una mujer pasa eso, lo peor que le pueden decir es ánimo, échale ganas, ya pasará, ya vendrá otro bebé. Son palabras banales, cero empáticas, ignorantes e ineptas”, comentó una usuaria.

La relación de Mila con su padre Sergio Mayer Mori

La noticia de la pérdida ocurre meses después de que Subtil atravesara un episodio público relacionado con su hija Mila durante la Navidad de 2025.

Natália Subtil habla de su estado de salud tras la salida de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP
La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud Crédito: Cuartoscuro

La actriz relató que Mila pasó las fiestas decembrinas con su padre, el actor Sergio Mayer Mori, y que durante esos días la niña no recibió regalos de Santa Claus, lo que causó malestar en la modelo.

En ese momento, Subtil manifestó: “Me sentí muy mal porque Mila estaba muy ilusionada con la Navidad y esperaba sus regalos, pero no recibió nada mientras estaba con su papá”. El episodio generó comentarios sobre la relación entre los padres y el bienestar emocional de la menor.

La revelación sobre la pérdida gestacional ocurre en un periodo en el que la modelo había intentado fortalecer el entorno familiar para Mila, quien había expresado su deseo de tener un hermano.

La experiencia reciente suma un nuevo capítulo público a la vida de Natalia Subtil, quien ha compartido los momentos determinantes de su maternidad con sus seguidores.

Temas Relacionados

Natalia SubtilEmbarazoAbortomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este viernes 14 de agosto

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este viernes 14 de agosto

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 14 de agosto

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 14 de agosto

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 14 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 14 de agosto

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 14 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 14 de agosto

Frota una cáscara de papa cruda en tus zapatos y recupera el brillo sin crema

Frotar una cáscara de papa en los zapatos afloja la suciedad y la grasa superficial del cuero, y un paño seco hace el resto para devolverles el brillo de forma casera

Frota una cáscara de papa cruda en tus zapatos y recupera el brillo sin crema
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iván Archivaldo Guzmán cumple 43 años mientras sigue prófugo, con una recompensa de EEUU por 10 mdd y Los Chapitos atravesando su peor momento

Iván Archivaldo Guzmán cumple 43 años mientras sigue prófugo, con una recompensa de EEUU por 10 mdd y Los Chapitos atravesando su peor momento

Novia del “Cholo Iván”: militares ejecutaron a la reina de belleza pese a que se rindió, según revelaciones a 14 años de su muerte

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

ENTRETENIMIENTO

“Por la siguiente víctima”: La irónica respuesta de Marc Crosas tras ser vinculado con Valeria Marín

“Por la siguiente víctima”: La irónica respuesta de Marc Crosas tras ser vinculado con Valeria Marín

Eugenio Derbez reacciona al comentado debut de su hija en concierto de Sentidos Opuestos

El alter ego metalero de Cristian Castro: “Lügh Draculea” y la influencia de la banda Tool en su música

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Dónde ver a Aurelio Voltaire en CDMX: concierto, boletos y funciones de su primera película “The Demonatrix”

DEPORTES

México vs Suiza: ve en vivo el tercer partido del Tri varonil en el Campeonato Mundial Football Flag 2026

México vs Suiza: ve en vivo el tercer partido del Tri varonil en el Campeonato Mundial Football Flag 2026

“Por la siguiente víctima”: La irónica respuesta de Marc Crosas tras ser vinculado con Valeria Marín

¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

Efraín Juárez cuenta su verdad sobre su salida de Pumas y lanza dardo contra la directiva

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés