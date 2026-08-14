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“Por la siguiente víctima”: La irónica respuesta de Marc Crosas tras ser vinculado con Valeria Marín

El exfutbolista decidió llevar el tema al terreno de la comedia con un video grabado en las instalaciones de Televisa

La salida de Valeria Marín de TUDN generó especulaciones sobre su relación con Julián Gil y también puso bajo los reflectores la cercana amistad que mantiene con Marc Crosas.

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La salida de Valeria Marín de TUDN generó especulaciones sobre su relación con Julián Gil y también puso bajo los reflectores la cercana amistad que mantiene con Marc Crosas. En medio de los comentarios, el exfutbolista decidió llevar el tema al terreno de la comedia con un video grabado en las instalaciones de la televisora.

En el clip, Crosas interpreta a un supuesto galán que tiene puesta la mira en Marín, una referencia directa a las versiones que durante los últimos años lo han relacionado, en tono de rumor, con algunas de sus compañeras de TUDN, entre ellas Tania Rincón y Lola del Carril.

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La publicación apareció justo después de que la despedida de Marín de la televisora provocara nuevas especulaciones sobre una posible relación entre ambos. Medios también reportaron que la salida de la conductora generó versiones que la vinculaban con Crosas, aunque no existe confirmación de un romance.

Captura de pantalla de X: un tuit con imagen de dos hombres y un trofeo dorado, y un segundo tuit con texto de Valeria Marín
Un hilo de publicaciones en la red social X muestra el anuncio de la salida de Valeria Marín de TUDN y la posterior confirmación por parte de la conductora. (X)

El video de Marc Crosas sobre Valeria Marín

La pieza de Crosas juega precisamente con la imagen que algunos usuarios han construido alrededor de su relación con las conductoras de TUDN. En lugar de responder de manera seria a los comentarios, el analista deportivo se presenta como un conquistador que ahora habría fijado su atención en Marín.

El tono del video deja claro que se trata de una parodia de los rumores y no de una confirmación sentimental.

La broma llegó después de la emotiva despedida que Crosas dedicó a Marín, con quien compartió coberturas, programas y experiencias personales durante su etapa en TUDN. En su mensaje escribió: “TUDN nos hizo compañeros, pero tú elegiste hacerme familia, y eso ya no se quita”.

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Hombre y mujer con micrófonos con logo ViX en un estadio. El hombre tiene barba y cabello rubio. La mujer tiene cabello rubio con mechas y joyería
Marc Crosas dedicó un mensaje de despedida para Valeria Marín en el cual interactuó el esposo de la presentadora, Julián Gil. (Instagram: Mar Crosas)

Valeria Marín y Marc Crosas responden a los rumores

La complicidad entre ambos también quedó reflejada en los mensajes que intercambiaron tras el anuncio de la salida de Marín.

Crosas escribió: “Aún no te vas y ya te extraño. Y ahora sí, Val... ¿Y si sí? Siempre”. Marín respondió: “No me hagas esto. ¿Y si sí seguimos fluyendo? Te amo con todo mi ser. Esto trasciende por siempre y para siempre. De mí no te escapas”.

El intercambio alimentó las especulaciones, pero también fue acompañado por una respuesta de Julián Gil, quien escribió: “La mejor mancuerna, carajo... Los quiero siempre juntos”.

La intervención del actor contrastó con las versiones de una supuesta crisis matrimonial y mostró que, al menos públicamente, mantiene una relación de confianza con el compañero de trabajo de su esposa.

Tres retratos frontales de busto. Un hombre con cabello rubio y barba oscura, una mujer con moño rubio y gargantilla, y un hombre con barba gris
Valeria Marín confirmó que dejará la televisora después de siete años, pero rechazó que su decisión estuviera relacionada con problemas en su matrimonio. (Instagram)

¿Por qué surgieron los rumores sobre Crosas?

Las versiones no son nuevas y han involucrado anteriormente a otras figuras femeninas de TUDN. Por ello, el video parece aprovechar ese antecedente para convertir los señalamientos en una broma.

En paralelo, Marín confirmó que su salida de TUDN fue una decisión personal después de siete años en la empresa. “Hoy decido ponerle fin a mi paso en TUDN tras 7 años increíbles, únicos”, escribió.

Por ahora, tanto el video de Crosas como la interacción entre ambos se mantienen en el terreno del humor, mientras las versiones sobre un supuesto romance continúan circulando en redes sociales.

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