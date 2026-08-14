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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 14 de agosto

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,65 pesos mexicanos, lo que representa una leve disminución del -0,05% respecto al precio de cierre previo de 19,66 pesos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,84%, profundizando su caída interanual del -8,84%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos siete días, lo que refleja una presión constante sobre el valor del euro. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 1,98%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,54%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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