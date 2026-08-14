Las visas se revocarán sin previo aviso, advierte Subsecretario de EEUU tras reclamo de Andy López Beltrán

Landau aviva polémica por visa revocada a Andy López Beltrán.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó en redes sociales luego de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunciara la cancelación de su visa para ingresar a ese país.

Con un mensaje breve y de tono desafiante, el funcionario retomó una publicación que advertía que las visas estadounidenses podrían ser revocadas sin previo aviso.

Christopher Landau, el “Quitavisas”, lanza mensaje en redes

Landau respondió a una cuenta identificada como “El Quitavisas”, que difundió un supuesto comunicado con la advertencia: “Las visas se revocarán sin previo aviso”.

El subsecretario acompañó la publicación con la frase: “¿Estás disfrutando el show? Amarás la siguiente parte”.

La respuesta ocurrió después de que López Beltrán hiciera pública la cancelación de su permiso y dirigiera una carta al presidente Donald Trump para cuestionar la decisión.

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El funcionario estadounidense es conocido por utilizar el apelativo de “El Quitavisas”.

Desde 2025 ha hecho referencias humorísticas a ese supuesto “superpoder” y ha participado en decisiones relacionadas con la cancelación de permisos a figuras mexicanas.

Andy López Beltrán acusa una decisión política

En una carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la medida fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y Christopher Landau.

El dirigente de Morena calificó la decisión como “politiquera y propagandística” y sostuvo que no existe una razón que justifique impedirle entrar a Estados Unidos.

También cuestionó directamente a Trump sobre si estaba enterado de la cancelación y planteó que, de desconocerla, debería revisar la actuación de los funcionarios responsables.

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Entre los principales argumentos expuestos por López Beltrán están:

Negó haber cometido algún acto inmoral o delictivo.

Consideró que la cancelación tiene motivaciones políticas.

Cuestionó la actuación de Rubio y Landau frente a México y Morena .

Preguntó a Trump si conocía la decisión tomada en su contra.

Aseguró que actualmente no representa un problema para él no viajar a Estados Unidos.

El hijo del expresidente también acusó a funcionarios estadounidenses de utilizar argumentos de seguridad nacional para justificar medidas contra personas o gobiernos que consideran adversarios.

Sheinbaum ve “injerencia” en la política mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas tiene un sentido político y representa, desde su perspectiva, una forma de injerencia en asuntos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, señaló que si las medidas obedecieran exclusivamente a cuestiones relacionadas con delitos o seguridad, deberían aplicarse de manera uniforme a distintos países.

Sheinbaum también negó que exista una investigación del gobierno mexicano contra López Beltrán relacionada con las acusaciones que han circulado sobre presunto huachicol fiscal.

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Aclaró que, si la Fiscalía encontrara algún delito, las autoridades no encubrirían a nadie, pero tampoco iniciarían una investigación únicamente porque Estados Unidos hubiera cancelado una visa.

Morena respalda a Andy y PAN cuestiona sus vínculos

Morena rechazó el uso de instrumentos migratorios como mecanismo de presión política y sostuvo que la cancelación de visas no demuestra por sí misma la existencia de un delito.

El partido afirmó que estas decisiones buscan intimidar a quienes defienden la soberanía mexicana y llamó a su militancia a no permitir que acciones tomadas desde el extranjero sustituyan a las instituciones nacionales.

En contraste, el PAN sostuvo que el nombre de López Beltrán aparece en una carpeta relacionada con una investigación sobre huachicol fiscal.

El partido afirmó que un testimonio habría mencionado que algunos cargamentos eran identificados como “tema de Andy”, aunque estas acusaciones fueron presentadas como parte del debate político y no como una resolución judicial contra el dirigente.

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¿Quién es Christopher Landau, el funcionario detrás de la polémica?

Landau, nacido en Madrid, España, es actualmente subsecretario de Estado de Estados Unidos y trabaja bajo la dirección de Marco Rubio. Antes ocupó la embajada estadounidense en México durante el primer gobierno de Donald Trump.

Durante su trayectoria diplomática destacó su participación en asuntos relacionados con el T-MEC, el comercio fronterizo y las cadenas de suministro durante la pandemia.

El funcionario estudió Derecho en Harvard y trabajó como secretario de jueces conservadores de la Suprema Corte estadounidense, Antonin Scalia y Clarence Thomas.

Su padre, George Landau, también fue diplomático y embajador estadounidense en varios países de América Latina.

La cancelación de la visa de López Beltrán abre ahora un nuevo frente de tensión política entre México y Estados Unidos, mientras el intercambio público entre el hijo del expresidente y funcionarios de Washington continúa escalando.

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