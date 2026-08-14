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Descubren a Aldo Rendón con una sustancia prohibida en La Casa de los Famosos México 2026

El stylist trató de simular, pero el hecho quedó registrado por las cámaras

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
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Las cámaras de La Casa de los Famosos México registraron un momento que encendió las redes sociales: Aldo Rendón se quitó una chamarra en el vestidor de la casa y un objeto que los espectadores identificaron como un vape cayó al suelo. El stylist lo cubrió de inmediato con el pie y simuló estar ocupado en otra cosa, pero el sistema de vigilancia del reality —con más de 60 cámaras y 73 micrófonos activos las 24 horas— captó la secuencia completa.

La posesión de cigarros electrónicos y dispositivos de vapeo está prohibida en México por decreto presidencial desde 2020. La norma veda su importación, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, lo que convierte al vape en un artículo ilegal y, por extensión, en una sustancia prohibida dentro del programa.

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La producción no confirmó ni sancionó el incidente

Las redes aseguran que se trataba de un vape, objeto prohibido por decreto presidencial (Televisa)
Las redes aseguran que se trataba de un vape, objeto prohibido por decreto presidencial (Televisa)

Al cierre de esta edición, la producción de La Casa de los Famosos México no había emitido ningún comunicado sobre el objeto captado por las cámaras. Tampoco anunció sanción alguna contra Rendón ni confirmó que el artículo fuera efectivamente un cigarro electrónico. El participante, por su parte, no ofreció ninguna explicación dentro de la casa.

El reglamento del reality contempla sanciones que van desde la reducción del presupuesto semanal de alimentos hasta la eliminación directa del juego. Las aplica La Jefa, la voz en off que representa a la producción y que tiene autoridad para intervenir en cualquier momento. La expulsión inmediata está reservada para casos de agresión física o conductas discriminatorias.

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El reality opera con vigilancia permanente en su cuarta temporada

Aldo Rendón explota en contra de Marina Ochoa
Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )

La Casa de los Famosos México arrancó su cuarta temporada el 26 de julio de 2026 con 18 participantes distribuidos en tres habitaciones: Tulúm, Ibiza y Malibú. Es la primera edición del formato en contar con tres cuartos en lugar de los dos tradicionales. El ganador se llevará 4 millones de pesos al término de las diez semanas de competencia.

El formato mantiene a los participantes completamente aislados del exterior. Sin teléfonos celulares, sin internet y sin contacto con sus familias, los habitantes saben desde el primer día que cualquier movimiento —incluso en los rincones más apartados de la casa— queda grabado. La transmisión 24/7 está disponible en ViX+, mientras que las galas de eliminación se transmiten los domingos por Las Estrellas con Galilea Montijo como conductora.

Aldo Rendón llegó al reality como capitán y primer nominado de la temporada

(ig/aldorendon)
(ig/aldorendon)

Aldo Rendón entró a la competencia con una trayectoria consolidada en la industria de la moda mexicana. Originario de Culiacán, Sinaloa, el stylist ha trabajado con figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Galilea Montijo y Ana de la Reguera, y acumula más de 785,000 seguidores en Instagram.

Desde la primera noche, el público lo eligió capitán de la habitación Ibiza, donde comparte espacio con Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. Esa misma noche, Wendy Guevara activó la dinámica del teléfono rojo y convirtió a Rendón en el primer nominado de la cuarta temporada, una posición de riesgo que no frenó su protagonismo dentro de la casa.

Aldo Rendón ya había generado polémica antes del incidente del vestidor

En los días previos al video del vape, Rendón protagonizó varios momentos de tensión. Encaró a Flor Vigna antes de una Prueba Semanal por lo que describió como respuestas a medias, y dejó en claro su lealtad al cantante Yahir al advertir que si su compañero era nominado, él se iría detrás. También reveló dentro de la casa que le había preguntado a la cantante Kenia Os sobre su ruptura con Peso Pluma, aunque aclaró que no obtuvo detalles concretos porque la separación ocurrió después de que grabaron juntos un episodio de su podcast.

La diseñadora Sarah Bustani agradeció públicamente a Rendón por mencionar su marca dentro del programa, y declaró su apoyo al stylist junto al cantante Yahir y al actor Ernesto Laguardia, los tres integrantes del cuarto Ibiza con mayor visibilidad en redes desde el arranque de la temporada.

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