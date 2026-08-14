México
Agregar Infobae enGoogle

Progol de Media Semana 808: resultados del viernes 14 de agosto

La Lotería Nacional divulgó los resultados del sorteo Progol de Media Semana y reveló la lista de los ganadores

Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada viernes, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 808 de este viernes 14 de agosto de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 808.

Combinación ganadora: V E V L E L V V E.

¿Cómo convertirte en ganador del Progol de Media Semana?

Aquí te decimos como jugar Progol de Media Semana. (Cuartoscuro)
Aquí te decimos como jugar Progol de Media Semana. (Cuartoscuro)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: reportan fuga de agua en Santa Úrsula

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: reportan fuga de agua en Santa Úrsula

Temblor hoy 14 de agosto en México: Colima y Michoacán registran una serie de sismos casi simultáneos

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de agosto en México: Colima y Michoacán registran una serie de sismos casi simultáneos

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública una carta dirigida a Donald Trump respecto a la situación de su documento

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa

Descubren a Aldo Rendón con una sustancia prohibida en La Casa de los Famosos México 2026

El stylist trató de simular, pero el hecho quedó registrado por las cámaras

Descubren a Aldo Rendón con una sustancia prohibida en La Casa de los Famosos México 2026

Santiago Giménez se salva de la lista de transferibles del Milan y apunta a quedarse en Italia

El delantero mexicano libró el primer corte del conjunto italiano y podría asegurar su permanencia en el club

Santiago Giménez se salva de la lista de transferibles del Milan y apunta a quedarse en Italia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán: enfrentan cargos por desaparición de personas

Procesan a hombre detenido con más de 217 kg de cocaína en la CDMX: permanecerá en el Reclusorio Sur

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

ENTRETENIMIENTO

Descubren a Aldo Rendón con una sustancia prohibida en La Casa de los Famosos México 2026

Descubren a Aldo Rendón con una sustancia prohibida en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la posible separación de Paola Dalay y José Eduardo

Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Gala Montes propone pelea entre su mamá y Doña Alegría en un Ring Royale

DEPORTES

Santiago Giménez se salva de la lista de transferibles del Milan y apunta a quedarse en Italia

Santiago Giménez se salva de la lista de transferibles del Milan y apunta a quedarse en Italia

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

Gil Mora cambia de objetivo y apunta a Cruz Azul después de la eliminación en Leagues Cup

Adam Copeland revela que la ovación en Arena México fue la más grande que ha tenido en la lucha libre

Gullit Peña vuelve a causar preocupación tras aparecer aparentemente borracho: “Ya no quiero alcohol”