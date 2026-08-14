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Legisladores del PAN insisten en que haya derecho de réplica en la mañanera de Claudia Sheinbaum

El blanquiazul consideró que no hay debate público sin derecho de réplica en las conferencias diarias de la presidenta

Las y los legisladores del PAN insisten que haya derecho de réplica en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @AccionNacional
Las y los legisladores del PAN insisten que haya derecho de réplica en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @AccionNacional
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Los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) insisten en que haya derecho de réplica en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya que solo de esa manera puede haber debate público.

Además, las y los legisladores del blanquiazul denunciaron que desde las conferencias del pueblo, que casi siempre tienen como sede el Salón Tesorería de Palacio Nacional, atacan y ofenden a actores públicos que expresan la realidad del país

Lo anterior, después de que dieron a conocer una iniciativa para que haya derecho de réplica en la conferencias mañaneras de la titular del Poder Ejecutivo Federal.

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Derecho de réplica debe ejercerse en el mismo espacio

Por su parte, el consejero nacional del CEN del PAN, Santiago Torreblanca, explicó que el derecho de réplica debe ejercerse en el mismo espacio, características y relevancia

El panista recordó que el artículo 134 constitucional establece la neutralidad, la imparcialidad en el uso de recursos públicos. Es decir, si se dispone del erario en la mañanera, en ningún caso puede llevarse a cabo promoción personalizada ni realizar ataques a la oposición política.

Jorge Romero impulsa iniciativa para regular la conferencia mañanera de Sheinbaum. Crédito: X/ @AccionNacional
Jorge Romero impulsa iniciativa para regular la conferencia mañanera de Sheinbaum. Crédito: X/ @AccionNacional

“Si en la mañanera, pagada con recursos públicos y con una convocatoria específica a medios, se realizan afirmaciones falsas, calumnias o difamaciones, es en ese mismo medio donde los periodistas, actores políticos o señalados, especialmente cuando son particulares, deben tener derecho a ejercerlo.

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“El señalar a políticos opositores, periodistas y tuiteros o demás gente de redes como enemigos del Estado a través de listas de la mañanera, no es un ejercicio de publicidad gubernamental, se trata de una estigmatización de la gente desde el poder, típico de un gobierno fascista. Estamos frente a un gobierno fascista”, denunció.

A la 4T se el acabaron los distractores: Federico Döring

Por su parte, el diputado panista Federico Döring reiteró la urgencia de garantizar el derecho de réplica frente a señalamientos realizados desde espacios oficiales, incluidos los emitidos todas las mañanas por Sheinbaum Pardo.

Desde el punto de vista del legislador blanquiazul, al gobierno de Morena se le acabaron los distractores, como el Mundial o el pato Merlín, para que no se discuta la situación de violencia en estados como Sinaloa; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y las “huachirefinerías”. “Ahora quieren revivir la censura del pasado”, alertó.

“No quieren que hablemos del delincuente de ‘Andy’ que hace campaña en Tabasco, tampoco quieren que se hable de su liderazgo en el huachicol fiscal y las millonarias ganancias que le dejó gracias al sexenio de su padre López Obrador.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, apoya que haya derecho de réplica en la mañanera. Crédito: X/ @AccionNacional
El senador del PAN, Ricardo Anaya, apoya que haya derecho de réplica en la mañanera. Crédito: X/ @AccionNacional

“Nos quieren prohibir seguir hablando, suspender el derecho a opinar e imponer un ministerio de la verdad que dictará qué puede decirse, cómo decirlo y qué contenidos pueden difundirse en los medios de comunicación y redes sociales, no sólo de comunicadores sino también de ciudadanos”, afirmó.

Jorge Romero presenta iniciativa para regular derecho de réplica en la mañanera

El pasado 9 de agosto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, informó que su partido impulsará una iniciativa de ley para regular de forma estricta el derecho de réplica dentro de las conferencias mañaneras de la presidenta.

Lo anterior, porque la conferencia de prensa en Palacio Nacional no debe ser un espacio para la “persecución y la calumnia” contra opositores.

De acuerdo con Romero Herrera la iniciativa que busca regular la conferencia de Sheinbaum Pardo, propone que se presente información verificable, derecho de réplica y rendición de cuentas.

El diputado panista Elías Lixa urge que haya derecho de réplica en la conferencia mañanera de la presidenta. Crédito: X/ @AccionNacional
El diputado panista Elías Lixa urge que haya derecho de réplica en la conferencia mañanera de la presidenta. Crédito: X/ @AccionNacional

Dicha propuesta va de la mano con la consulta pública sobre lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, que, a juicio del líder panista, podrían abrir la puerta a un mayor control gubernamental sobre lo que circula en medios y plataformas digitales.

Mientras en Palacio Nacional hacen oídos sordos, las y los legisladores del PAN insisten en que haya derecho de réplica en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum.

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