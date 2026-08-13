Aspirante a la UNAM resuelve su examen de control en menos de una hora y asegura que fue más justo

El aspirante que resolvió su examen en minutos busca estudiar en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La sede de León, Guanajuato recibió a 501 aspirantes para el examen de control de la UNAM este 12 de agosto, entre ellos se encontraba Diego, quien resolvió su prueba en menos de una hora.

Este mecanismo histórico fue calificado como “muchísimo más seguro y justo” por parte del joven.

El primer aspirante en concluir su examen de control para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca ingresar a la licenciatura Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES Morelia, ubicada en Michoacán.

El puntaje mínimo para ingresar a Historia del Arte en la ENES Morelia es de 41.

Diego espera ingresar a la ENES Morelia y aseguró que fue cómoda y justa la aplicación de la prueba (X/@UNAM_MX)

Diego —quien se presentó como Dani— aseguró que el examen presencial fue diferente al que resolvió meses atrás, pero no le pareció particularmente complicado.

¿Cómo es hacer el examen de control de la UNAM?

Daniel declaró que resolvió las preguntas sin contratiempos, salió de la sede hacia las 17:59.

“Fui la primera persona en terminar el examen de control de la UNAM, fue poco complicado, son conocimientos que ya tenía, los temas que me tocaron fueron diferentes a los que vi la primera vez en el examen”, dijo.

PUBLICIDAD

Respecto a la utilización de computadoras en el examen, Diego mencionó que fue muy cómodo, además de que los aplicadores mantuvieron una actitud atenta al resolver dudas.

(X/@UNAM_MX)

“Los equipos muy buenos y nada lentos, algo que se aprecia muchísimo, los operadores estuvieron al pendiente de las situaciones, casi no hubo, sólo detallitos de una compañera que tenía a lado”, dijo.

Examen de control presencial de la UNAM en computadora

Un total de 501 aspirantes iniciaron el examen presencial de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la sede de León, Guanajuato, realizando la prueba en computadoras.

La aplicación presencial responde a un aumento inesperado de puntajes en algunas carreras, lo que llevó a la institución a implementar este nuevo mecanismo de verificación para descartar trampa con Inteligencia Artificial.

PUBLICIDAD

El examen de control de la UNAM es una medida extraordinaria para confirmar los resultados de quienes obtuvieron una notificación de selección en 2026 o alcanzaron un puntaje igual o mayor al mínimo histórico requerido entre 2021 y 2026 para la misma carrera y modalidad.

No se trata de una nueva admisión general, sino de un filtro específico tras detectar irregularidades en el proceso en línea.

Más de 45 mil aspirantes se registraron para esta etapa de control.

Horarios y fechas para examen de control de la UNAM

León, Guanajuato Sede: Hotel Real de Minas Poliforum León Turno vespertino el 12 de agosto: 17:00 a 20:00 horas Tres turnos el 13 de agosto: 09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00 y 17:00 a 20:00 horas 501 aspirantes en el primer turno (cada uno con una computadora)

Oaxaca Día de aplicación: 13 de agosto Tres turnos: 09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00 y 17:00 a 20:00 horas

Tijuana, Baja California Día de aplicación: 16 de agosto (domingo) Primer turno: 10:00 a 13:00 horas Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas

Ciudad de México (CDMX) Sede: Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco Fechas oficiales: 17, 18 y 19 de agosto Turnos específicos aún no anunciados

